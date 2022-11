V další tak obří investiční úspěch jako UiPath jsem už nevěřil. Stavím vlastní startup, říká Andrej Kiska

V mládí se mu dařilo na lyžích, což mu nakonec vyneslo stipendium na americké univerzitě. Když na ní končil, jako finančník zrovna vstupoval do světa, který se po pádu banky Lehman Brothers zásadně měnil. Právě tam přitom Andrej Kiska chvíli před krachem málem nastoupil. Nakonec se rozhodl vrátit do rodného Slovenska a zakotvil v Česku u venture kapitálového fondu Credo Ventures. Během dvanácti let se z něj stal jeden z nejzkušenějších startupových investorů u nás. Před časem však došel k závěru, že větších úspěchů už v této oblasti nedosáhne, a tak se pouští do vlastního byznysu. „Často jsem cítil nutkání se k některým týmům přidat,“ říká Kiska v podcastu.

Na Slovensku je se jménem Andrej Kiska spojován zejména bývalý prezident a spoluzakladatel charitativní organizace Dobrý Anjel. Jeho syn, dnes šestatřicetiletý Andrej Kiska mladší, se ostatně i proto v mládí vydal do světa, aby si mohl budovat vlastní jméno. Když se později stal jeho otec na Slovensku prezidentem, rychle se o něm dozvěděli i Češi, ale to už Kiska mladší z Prahy pracoval na své kariéře ve světě rizikového kapitálu, který se hrne do startupů. Po návratu z USA předtím na Slovensku působil v private equity fondu Benson Oak, kam jednoho dne nakráčeli Ondřej Bartoš a Jan Habermann.

Kolem roku 2010 představovali svůj první investiční fond v Credo Ventures, s nímž chtěli investovat do startupů. A Kiskovi se to okamžitě zalíbilo. Měli podobné myšlení a vize, jaké se učil a viděl ve Spojených státech, a tak pro mnohé nepochopitelně vzdal potenciálně lukrativní kariéru v private equity a připojil se ke Credu. Právě tam během následující dekády zažil největší milníky své kariéry. Společně s kolegy investovali do řady úspěšných startupů jako Apiary, Represent, Productboard, Around nebo Manta. A pak také do UiPath, který kdysi v Rumunsku objevil Ondřej Bartoš a trefil jackpot.

„To je určitě největší highlight mé investiční kariéry. Je to obrovský úspěch, protože to nebyla miliarda dolarů, ale čtyřicet miliard,“ vypráví Andrej Kiska v novém díle CzechCrunch Podcastu, který si můžete poslechnout níže nebo v podcastových aplikacích včetně Spotify, Apple Podcastů, Google Podcastů a také na YouTube. Na mysli má astronomické zhodnocení, které tuzemskému fondu vyneslo díky vstupu UiPath na burzu miliardy. Firmě se tam teď sice tolik nedaří, ale pro Credo Ventures jde stále o zdaleka největší a nejvýznamnější zářez v portfoliu. I to nakonec Andreje Kisku dovedlo k přemýšlení o své další budoucnosti.

Celých dvanáct let, během kterých investoval do nadějných firem, bojoval s tím, že by se občas k některým z nich rád přidal. Teď tak skutečně učiní. „Po UiPath jsem si říkal, jak velká je šance, že se nám něco tak velkého podaří znovu? Chci trávit další dekádu snažením se zopakovat něco takového, o čemž si myslím, že je šance minimální?“ pokládal si řečnické otázky Kiska.

Na rozdíl od Bartoše s Habermannem, kteří rozjeli další startupový fond, se rozhodl z venture kapitálu udělat krok na druhou stranu barikády – do startupů, jimž dlouho pomáhal růst. „Ještě nevím, na čem budu přesně pracovat, mám totiž dva nápady,“ přemítá Kiska. Je ale takřka jasné, že se pustí do kryptosvěta. Na první nápad, který se týká obchodu s aplikacemi pro novou generaci internetu zvanou web3, přišel sám, druhý mu vnuknul v USA kolega investor.

Momentálně jsem startupový CEO, který nemá ani čárku kódu ani jednoho zákazníka, ale mám dvě naleštěné prezentace.

Tady ostatně Andrej Kiska uznává svou možnou nefér výhodu proti jiným zakladatelům – perfektně totiž zná investorské prostředí po světě a má v něm řadu kontaktů, na které se teď může obrátit při validaci svých nápadů. I proto je zatím nemá úplně vyšperkované a dotažené do konce, protože se snaží odstranit všechny slepé uličky a stočit plány tím nejlepším směrem, aby fungovaly po všech stránkách.

„Momentálně jsem startupový CEO, který nemá ani čárku kódu ani jednoho zákazníka, ale mám dvě naleštěné prezentace, se kterými budu ještě pár měsíců obíhat Ameriku, a uvidíme, jak to dopadne,“ směje se Kiska. Vědom možných rizik v kryptosvětě si je dostatečně, avšak stejně tak věří, že v nějaké podobě technologie spojené s blockchainem či kryptoměnami následující dekádu přežijí.

Zkušenosti přitom nepřímo získával nejen jako jeden z partnerů Credo Ventures, ale také jako velmi aktivní andělský investor. Na zajímavé projekty narážel různě, občas přišla i situace, kdy se s kolegy v Credo Ventures neshodli, zda mají do daného projektu investovat, ale Kiska mu věřil natolik, že mu poslal peníze sám.

„Dnes mám zhruba čtyřicet soukromých andělských investic, dalších deset investic do jiných investičních fondů a pak asi deset až patnáct investic do již rozvinutějších startupů. Mým cílem je mít zhruba stovku takových investic, aby fungovala andělská investiční matematika,“ plánuje Kiska. Díky svým kontaktům se dokázal dostat jako jeden z investorů i do nejrenomovanějších amerických fondů jako Sequoia Capital či Andreessen Horowitz.

