V Empírovém skleníku na Pražském hradě začala výstava Předjaří. Představuje mladé české umění

Do 17. března je možné vyrazit na výstavu do Empírového skleníku na Hradě

Pražský hrad a jeho okolí je známou lokalitou milovníků umění. Výstavy se konají v Jízdárně, sbírka Pražského hradu je k vidění ve zdejší Obrazárně, ve Schwarzenberském paláci na Hradčanském náměstí sídlí Národní galerie Praha. Málokoho by ale napadlo, že může vyrazit za uměním také do Empírového skleníku v Královské zahradě. Začínajícím jarem rozkvetlé květiny zde totiž nyní doprovází umění mladých českých tvůrců a tvůrkyň, které je k vidění v rámci výstavy Předjaří: Pokušení smyslů do 17. března. Výstava vznikla pod záštitou Evy Pavlové, manželky prezidenta republiky.

Výstava Předjaří: Pokušení smyslů navazuje na několikaletou tradici výstav, které probíhaly v Královské zahradě i v minulosti. Nyní se však na Hradě rozhodli koncept proměnit. Podtitul výstavy tak bude každý rok jiný a bude reflektovat určité současné téma. Letos staví na tom, jaký význam má mladí a vše, co k němu patří: odvaha, hravost, v některých případech i provokace.

„Zahradnictví je řemeslem i uměním zároveň, stejně tak výtvarné umění je ve svém základu řemeslem, pro které je po staletí zásadní inspirací právě příroda. Svět přírody a umění, které se zde propojují, mají velkou moc silně působit na všechny lidské smysly, a to jak v pozitivním smyslu slova, tak i ve smyslu nebezpečného pokušení,“ říká kurátorka výstavy Kristýna Jirátová.

Kurátorka navíc podotýká, že důležitý moment výstavy je také její proměna v čase. Její neodmyslitelnou součástí jsou totiž rozkvetlé květiny. Zahradníci zde nachystali 43 odrůd tulipánů, 26 odrůd narcisů a sedm druhů drobných cibulovin, celkově se tak ve skleníku nachází asi 4,5 tisíce květin, mezi kterými jsou někdy umělecká díla doslova ukrytá. V prvních dnech návštěvníci a návštěvnice květiny uvidí v celé jejich kráse, s postupujícím časem budou odkvétat a vadnout.

„Připomenou nám to, že každý začátek má svůj konec. Na výstavě tak bude patrná symbolika pomíjivosti. A na velice podobném principu pracují i výtvarní umělci,“ dodává Jirátová. Těch je zde zastoupeno celkem 21, mezi nimi například Ester Knapová, Josefína Jonášová, Patrik Kriššák, Dominik Běhal, Jakub Špaňhel, Magdaléna Roztočilová či Pavlína Kvita. Ve skleníku jsou zároveň k vidění různé umělecké techniky, od malby přes sochu či užité umění až po fresku.

„Jaro je symbolem nových začátků, budoucnosti. A takto já vnímám i tuto výstavu – jako něco, co hledí vpřed, co dává prostor nastupující generaci. Myslím, že je velmi důležité vystavovat mladé umění i na tak tradičních místech, jako je Pražský hrad. Je důležité dát mladým lidem vědět, že se s nimi počítá,“ řekla během zahájení výstavy Eva Pavlová.

K výstavě je připraven i pestrý doprovodný program. Děti se mohou zúčastnit víkendových výtvarných dílen s edukátorkou, s jejíž pomocí si vyzkouší malbu běžnou i netradiční technikou. Ze skleníku je pak možné se vydat na komentované prohlídky Královské zahrady se zahradníky Pražského hradu nebo komentovaných prohlídek výstavy s kurátorkou Kristýnou Jirátovou a zastoupenými umělci.