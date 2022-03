V Evropě se začnou vyrábět čipy ve velkém. Intel v Německu postaví továrnu za 420 miliard korun

Počítačové čipy sice mohou být stále menší a menší, avšak zároveň jsou pro fungování mnoha přístrojů i aut, které dnes a denně používáme, naprosto zásadní. Když přišla pandemie a omezila jejich dodávky do celého světa, najednou se dostalo spoustu výrobců do problémů. Evropská unie proto zavelela k velkým investicím právě do vlastní výroby čipů, která se aktuálně z většiny odehrává v Asii. Pomáhat Evropě k větší soběstačnosti bude i Intel, který oznámil stavbu továrny v Německu.

Americká společnost specializující se mimo jiné na výrobu mikročipů se rozhodla vybudovat závod v německém Magdeburgu, a to za 17 miliard eur, což je v přepočtu více než 422 miliard korun. V Evropě hodlá Intel do deseti let investovat až 80 miliard eur (téměř dva biliony korun), zejména v Německu. Intel se v Evropě rozhodoval mezi více zeměmi. O jeho továrnu stála například Francie, Itálie nebo Polsko.

Intel rovněž uvedl, že posílí svou stávající továrnu v Irsku, zatímco ve Francii zřídí centrum, které se bude soustředit na výzkum a projektování. V Itálii pak výrobce čipů možná zřídí montážní a kompletační závod. Firma bude investovat do výzkumu a výroby i v Polsku a ve Španělsku. Počáteční investice za 33 miliard eur (820 miliard korun), která zahrnuje i 17 miliard eur na komplex v Magdeburgu, má pomoci pokrýt rostoucí poptávku po čipech využívaných v počítačích, automobilech, chytrých telefonech a dalších zařízeních.

Návrh chystané továrny Intelu na výrobu čipů v Magdeburgu Foto: Intel

Cílem investice je v dlouhodobém horizontu snížit závislost Evropy na asijských dodavatelích. Stejný záměr oznámila v únoru i Evropská unie, která hodlá poskytnout na vývoj klíčových součástek v Evropě 11 miliard eur (přes 270 miliard korun) z veřejných zdrojů. Podpora v rámci takzvaného Evropského aktu o čipech má zároveň do konce dekády vyvolat další investice v celkovém objemu 43 miliard eur (přes bilion korun).

„Naše plánované investice jsou významným krokem jak pro Intel, tak pro Evropu. Evropský akt o čipech umožní soukromým společnostem a vládám spolupracovat na výrazném zlepšení postavení Evropy v polovodičovém sektoru. Tato rozsáhlá iniciativa podpoří inovace v oblasti výzkumu a vývoje v Evropě a přinese do regionu špičkovou výrobu. Jsme odhodláni hrát zásadní roli při utváření digitální budoucnosti Evropy na další desetiletí,“ uvedl výkonný ředitel Intelu Pat Gelsinger.

Intel postaví dvě továrny v Magdeburgu, kde vytvoří sedm tisíc pracovních míst na stavbě, tři tisíce stálých pracovních míst ve společnosti a další desítky tisíc pracovních míst u dodavatelů a partnerů. Dalších 12 miliard eur (298 miliard korun) investuje do svého irského závodu, čímž celkové investice firmy v Irsku přesáhnou 30 miliard eur (745 miliard korun). Intel také jedná s Itálií o výstavbě zázemí výrobního závodu s možnou investicí až 4,5 miliardy eur (112 miliard korun). Zahájení provozu se plánuje na roky 2025 až 2027.

Ve Francii má Intel v úmyslu vybudovat své nové evropské výzkumné centrum. Vznikne tam kolem tisíce nových pracovních míst v oblasti špičkových technologií. Některé unijní země, například Itálie, se snažily získat investici Intelu různými pobídkami. Rozložení továren v několika zemích by mohlo společnosti pomoci získat více dotací od různých států.

S přispěním ČTK.