Medicinální nebo také adaptogenní houby, mezi které se řadí i seriálem The Last of Us nechvalně proslavený cordyceps neboli housenice, jsou v čínské a tibetské medicíně známy stovky let. Právě housenice je v Číně dokonce součástí farmaceutické praxe a používá se na celou řadu zdravotních neduhů. Mezi další houby, kterým jsou připisovány mnohé příznivé účinky na lidský organismus, patří reiši, korálovec ježatý nebo čaga. V redakci jsme se rozhodli, že je vyzkoušíme na vlastní kůži. A abychom si konzumaci roztodivných hub co nejvíce usnadnili, sáhli jsme po variantě v podobě houbové kávy.

Začal tak měsíc, během kterého jsem každý den chodila po kanceláři s dotazem, jestli si dá někdo z kolegů „báječnou houbovou kávu“. Nutno říct, že ne všichni se do experimentu hrnuli s velkým nadšením. Ještě méně se hrnuli po tom, co zjistili, že cordyceps je parazitická houba vyrůstající z housenek – odtud její český název.

Někteří ale dali na moje přesvědčování o tom, jak skvělý vliv adaptogenní houby mohou mít. Obsahují totiž betaglukany, což jsou látky, které posilují imunitní systém, pomáhají proti chronické únavě, mají neuroprotektivní účinky, tudíž vliv i na kognitivní funkce, a skloňuje se také jejich role v prevenci a léčbě rakoviny.

Co si z toho má odnést běžný spotřebitel, který si chce pomocí hub zlepšit svoje každodenní fungování? Při jejich pravidelné konzumaci – a samozřejmě za předpokladu, že má dostatek spánku, neholduje neřízenému pití alkoholu, má zdravý pohyb a stravuje se pokud možno co nejvyváženěji – může být díky nim odolnější proti sezónním rýmičkám, mít víc energie i během pozdního odpoledne, pomoct mohou i v soustředění se na práci.

Foto: Unsplash / NoonBrew Cordyceps, neboli housenice, je parazitická houba

Zmíněný efekt slibují dvě značky „báječných houbových káv“, které jsme v redakci podrobili důkladnému testování. Jednu vyrábí česká značka Blendea pod názvem Supercoffee. Spojuje benefity tří hub: reiši, korálovce ježatého a čagy. Jejich prášková forma je v balení smíchaná s instantní kávou, kořenem čekanky a trochou skořice. Kávomilci, kteří si potrpí na výběrovou, čerstvě mletou arabiku, tak musejí přivřít obě oči. Výsledek chutná prostě jako cereální nápoj.

Druhým objektem naší zatěžkávací zkoušky byly vytuněné instantní kávy od britské značky London Nootropics, které v Česku představil e-shop Systers. Ty houbové jsou ve dvou variantách. Flow s korálovcem ježatým pro běžný pracovní den a Mojo s housenicí, když člověk potřebuje extra dávku energie. První navíc obsahuje ještě kořen z rostliny rozchodnice růžová, která se využívá jako antioxidant, druhá pak bylinu ženšen pro zvýšení příznivého efektu na kognitivní funkce.

Značka London Nootropics pracuje s výběrovou arabikou, takže i když jde stále o instantní prášek, chuťově je o něco jemnější. V kombinaci s přírodním aromatem má výsledný nápoj velmi příjemnou vůni. Co se chuti týče, v případě obou káv bylo její vnímání napříč redakcí hodně subjektivní. Kolegyně Eliška Nová po ochutnání Supercoffee vykřikla, že si konečně dává v kanceláři kávu, která jí chutná. A kolegovi Luboši Krečovi obě kávy až příliš připomínaly nenáviděnou kávu z čekanky. I přes vyzdvihované zdravotní benefity se tak do testování nezapojil.

Jak uspěly houbové kávy u těch, kdo se odvážili je měsíc zkoušet? Dopad na imunitní systém lze samozřejmě posuzovat jen stěží, co se ostatních efektů týče, zdá se, že na ženské a mužské osazenstvo naší redakce kávy působí rozdílně. Nikdo v nich ale nerozpoznal houbovou chuť, které se nejprve mnozí obávali.

Sára Goldbergerová

Chuti Supercoffee jsem se trochu bála, ale nakonec mě díky skořici příjemně překvapila. Na vědomí jsem ale celou dobu brala to, že o chuť tady tolik nejde – zajímalo mě, jaký vliv bude mít nápoj na moje soustředění a energii. Dávala jsem si ho vždy kolem druhé hodiny odpoledne, kdy na mě padá největší únava. Jako první jsem pozorovala příliv dobré nálady, se kterým jsem ani nepočítala. Myšlenky mi méně těkaly, lépe se mi psalo, tolik mě nerozrušovaly okolní vjemy. Na rozdíl od klasické kávy jsem navíc vypozorovala, že přísun energie tak rychle neodeznívá, naopak je mnohem trvalejší.

Foto: Blendea Díky skořici má nápoj příjemnou chuť a vůni

Ačkoliv je nápoj London Nootropics postavený na výběrové kávě, chutnal mi o něco méně, ale pořád jde o vcelku chutnou záležitost – zejména, když si člověk uvědomí, že jeho součástí jsou houby. Ty v nápoji nejsou vůbec cítit. Zkoušela jsem obě varianty, Flow i Mojo. Nepozorovala jsem mezi nimi významný rozdíl, co se přísunu energie týče. Nicméně stejně jako v případě první kávy měla i britská varianta dobrý vliv na moje soustředění, efekt jen možná netrval tak dlouho. Porce kávy jsou baleny jednotlivě v malých sáčcích, díky čemuž je nápoj fajn také na cesty.

Silvie Housková

Skořice v Supercoffee dodává kávě opravdu dobrou chuť. Stále je to ale instantní káva, takže pro lidi, jako jsem já, kteří mají opravdu rádi chuť dobrého espressa, je to gurmánsky slabší zážitek. Flow po kávě mi ale přišlo rozhodně delší a hlubší než po espressu.

I přesto, že má London Nootropics obsahovat výběrovější kávu, není chuťově nijak extra lepší než klasická instantní káva. Její účinky nabuzení ale v mém případě trvaly delší dobu. Navíc nešlo o rychlé nabuzení, ale spíše o zklidnění a lepší soustředění. Jelikož je to poprvé, co jsem si dávala kávy s houbami, mohou mít na mě větší účinek než na jiné lidi. U této se mi dokonce zdálo, že jsem měla i o dost živější sny. Což ale musím potvrdit dalším testováním.

Eliška Nová

Pro takzvané coffee nacisty bude Supercoffee naprosto nedostačující. Už jen proto, že voní i chutná po skořici. Kdo ke kávě přistupuje benevolentněji a možná ho ani netěší kafe à la zabiják, bude nadšen. Já jsem. Výborně chutná, probere podobně jako jiný šálek a navíc má nejrůznější benefity. Vzhledem k tomu, že obsahuje také vlákninu, zajistí, že se člověk nebude muset od rána do večera cpát zeleninou.

Foto: London Nootropics Značka London Nootropics pracuje s výběrovou kávou

London Nootropics chutí mnohem víc připomíná kávu a je také o dost silnější. Kdo má raději kafe slabší, bude mu klidně stačit jeden pytlík. Kdo nechce moc experimentovat, ale zároveň by rád okusil něco trochu jiného, je pro něj tato varianta kávy s příměsí hub rozhodně vhodnější.

Vojta Sedláček

Je váš den na houby? Dejte si houbovou kávu a bude vám lépe. Tak by se dala shrnout základní myšlenka celého konceptu horkého nápoje s obsahem hub, které by měly člověka dostat do pohody. Zda to tak funguje, jsem si mohl otestovat ve dvou případech.

První káva Supercoffee byla naprosto v pořádku po chuťové stránce. Měla lehce oříškový nádech a připomínala klasickou cikorkovou kávu našich babiček. Po jejím vypití se však nedostavily žádné euforické stavy či pocit povzbuzení. Ba naopak se dostavila značná vlna únavy. V tomto případě však nejspíš nenesla vinu samotná káva, ale nachlazení. Nicméně ani síla hub nebyla silnější než bacil.

Foto: CzechCrunch / Sára Goldbergerová Londýnská káva je prakticky balená v malých sáčcích

Káva London Nootropics měla pro mě podstatně horší chuťový profil. Pít se dala, ale že by si ji člověk vychutnával, to se říci nedá. Na druhou stranu tentokráte vlna únavy nepřišla, zároveň jsem však na sobě nepozoroval nijak zvlášť větší zápal do života, euforii či dokonce pocit nesmrtelnosti. Jestli houbová káva na někoho funguje, já to nejspíše nejsem.

Jiří Blatný

Obě značky jsem zkoušel pár týdnů. Chuťově mi nevadila ani jedna. Kdybych si ale měl vybrat, sáhnu po té londýnské, protože měla jemnější chuť a více mi voněla. Obecně asi chápu, že to specifické aroma a chuť není pro každého. Co se týče nějakého zlepšení kognitivních schopností – nepozoroval jsem nic, co by se mnou neudělala běžná káva.