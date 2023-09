V Lasvitu po šestnácti letech končí jeho šéf a spoluzakladatel Aleš Stýblo. Zlákal ho Pavel Řehák

Velké posily do skupiny Vigo Investments získává Pavel Řehák. Pro své aktivity spojené zejména s pojišťovnictvím a finančními službami přibírá dva nové partnery. Od září jsou menšinovými akcionáři skupiny Aleš Stýblo a Karel Soukeník, kteří přináší dlouholeté zkušenosti z velkého byznysu. Sedmačtyřicetiletý Stýblo přichází ze sklářské společnosti Lasvit, kterou v roce 2007 zakládal s Leonem Jakimičem a poslední roky ji vedl z pozice výkonného ředitele. Soukeník působil ve velkých finančních domech jako Citibank, Raiffeisenbank nebo Sberbank.

„Mám velkou radost za tuto ohromnou posilu. Karel i Aleš během své kariéry několikrát dokázali, že neexistují malé ambice ani malé cíle. Stejně tak jsme silně kompatibilní hodnotově, v touze měnit svět kolem sebe k lepšímu,“ říká Pavel Řehák, většinový vlastník Vigo Investments a zakladatel Direct pojišťovny, která je hlavní byznysovou nohou celé rodiny Direct. Do ní spadají i další firmy jako Direct auto, Birne, Fidoo či Direct nadace. Dosud měla investiční skupina Vigo šestici partnerů, nově se rozroste právě o Aleše Stýbla s Karlem Soukeníkem. Detaily, za jakých podmínek oba do skupiny vstoupili, nebyly zveřejněny.

Zástupci skupiny Direct pro CzechCrunch potvrdili, že Aleš Stýblo končí jako CEO společnosti Lasvit. Zda v této firmě zůstane v jiných pozicích, či zda si i nadále ponechá svůj minoritní podíl, není jasné. Zástupci Lasvitu prozatím na dotazy CzechCrunche nereagovali. V rámci skupiny Direct má Stýblo koordinovat napříč všemi firmami oblast podpory týmu, rozvoj firem, projekty nadace a zahraniční expanze. Přináší zkušenosti z řízení a rozvoje Lasvitu, který se během šestnácti let vypracoval v mezinárodně uznávanou značku ve sklářském byznysu.

Foto: Direct Pavel Řehák, zakladatel Direct pojišťovny

Vedle pozice CEO, v níž nyní končí, Stýblo v Lasvitu drží také čtyřprocentní minoritní podíl a je předsedou správní rady nadačního fondu Lasvit. Většinovým majitelem Lasvitu je jeho spoluzakladatel Leon Jakimič, který začátkem loňského roku v rozhovoru pro CzechCrunch popisoval, že plánem je do roku 2025 překročit v obratu dvě miliardy korun. Firma postupně dorostla do čtyř výrobních závodů a dvanácti obchodních poboček po celém světě. Sám Stýblo šest let působil v Singapuru a Hongkongu.

Nové partnery si Pavel Řehák vyhlédl i proto, že plánuje se svou skupinou dál růst. „Už dávno se nepohybujeme jen kolem pojišťovny. Jsme tým lidí, kteří se snaží dodávat špičkovou péči a klientské zážitky v pojišťovnictví, službách spojených se životem s autem nebo ve finančním službách. Neustále se vyvíjíme a přemýšlíme, jak pomoct lidem dělat život lehčí,“ doplňuje Řehák.

Aktuálně se v Directu zaměřují zejména na rozvoj služeb v oblasti aut a navazujícím pojištěním. Od roku 2021 je součástí skupiny i Direct auto, které nabízí prodej aut včetně servisu a dalších služeb, loni přibyla společnost Birne, která nabízí operativní leasingy. Řehák a spol. rozvíjí také službu Fidoo, jež řeší automatizaci zaměstnaneckých výdajů. V rámci B2B byznysu bude pracovat na rozvoji nových digitálních produktů a služeb druhý nový partner Karel Soukeník.

Vedle většinového vlastníka Vigo Investments Pavla Řeháka jsou dalšími spoluvlastníky skupiny Michal Řezníček (CEO Direct pojišťovny), Martin Frko (CEO Direct auto), Robert Dohnal (CEO Direct technologies), Libor Matura (člen dozorčí rady), Petr Herzmann (CEO Fidoo) a nově již zmínění Stýblo se Soukeníkem. Celá skupina Vigo Investments naposledy zveřejnila své finanční výsledky za rok 2021 – obrat tehdy dosáhl téměř 1,5 miliardy korun při čistém zisku 555 milionů korun. Celá skupina firem Direct má podle poslední tiskové zprávy obrat přesahující pět miliard korun a obsluhuje 450 tisíc zákazníků.