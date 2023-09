V New Yorku končí Airbnb tak, jak ho známe. Praha se podobně radikálním krokům brání

Lidem ve vedení New Yorku došla trpělivost s ubytovací platformou Airbnb, přes kterou zde majitelé nemovitostí během loňského roku vydělali v přepočtu téměř dvě miliardy korun. Stejně jako další světové metropole se i Velké jablko, jak se New Yorku přezdívá, kvůli platformě potýkalo v domech se zvýšeným hlukem a nepořádkem, s rostoucími cenami nemovitostí a také s tím, že někteří vlastníci na ní pronajímali stovky bytů. Na začátku září ale vstoupil v platnost zákon, který učinil všemu zmíněnému přítrž.

Regulace, která radikálně promění situaci na newyorském ubytovacím, a tudíž i realitním trhu, vstoupila v platnost v úterý 5. září. A ukazuje, že vedení města se rozhodlo, že nebude chodit kolem horké kaše, ale udělá za zneužíváním Airbnb nekompromisní řez. Zákon totiž nejen omezuje fungování Airbnb ve městě, ale pro mnoho hostů a hostitelů ho prakticky téměř úplně zakazuje.

Od letošního září se totiž všichni hostitelé krátkodobých pronájmů v New Yorku musí registrovat u města a nárok na takovou registraci mají pouze ti, kdo na místě, které chtějí pronajmout turistům, prokazatelně žijí. Zároveň musejí být přítomni v momentě, kdy se u nich někdo ubytuje, a limit na počet hostů je stanoven na pouhé dvě osoby, vyjmenovává server Wired.

A i když se někomu může zdát, že jde o skutečně přísnou regulaci, severoamerická metropole vlastně nedělá nic jiného, než že vrací platformě Airbnb její původní účel. V prvních letech, než si jejího potenciálu všimli investoři a lidé, kteří na ubytování zatoužili zbohatnout, totiž fungovala víceméně přesně tímto způsobem. Opatření do určité míry dále ponechává možnost pronájmu volných prostor v bytech v souladu s původními principy sdílené ekonomiky.

Foto: Clay LeConey / Unsplash V New Yorku trpí zejména čtvrti Upper East Side či Manhattan

„V kontextu regulací v ostatních světových městech patří ta představená v New Yorku ke striktnějším. Na druhou stranu v tak turisticky vytíženém městě se opatření jeví jako logické, zvláště v situaci, kdy současný charakter Airbnb většinou znamená celoroční čistě komerční pronájem bytů,“ říká Marek Vácha z Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR).

Rozhodnutí New Yorku nenechalo vedení Airbnb chladné. Společnost už v červnu město zažalovala, ale soudce v srpnu žalobu zamítl a rozhodl, že omezení jsou „zcela racionální“. Nová pravidla jsou podle šéfa globální politiky Airbnb Thea Yedinskyho ránou pro cestovní ruch. „Město tím vysílá jasný signál milionům potenciálních návštěvníků, kteří nyní budou mít při návštěvě New Yorku méně možností ubytování,“ řekl pro deník Washington Examiner.

Podle platformy Inside Airbnb je aktuálně v New Yorku zalistováno přes 40 tisíc nabídek, přičemž více než polovina z nich je označena jako „krátkodobý pronájem“. A i když je v porovnání s osmi miliony obyvatel města toto číslo možná na první pohled zanedbatelné, dochází k tomu, že obzvlášť žádané čtvrti, jako je Manhattan, Upper East Side či Williamsburg, jsou příliš zatíženy a potýkají se s nedostatkem bytů a vyšším nájemným. Nový zákon by tak teoreticky mohl tyto domy otevřít místním obyvatelům.

Praha je stále liknavá

V Praze se v souvislosti s Airbnb skloňují stejné problémy jako v New Yorku a dalších větších městech. S ubytovacími jednotkami v našem hlavním městě ovšem otřásla pandemie covidu. Podle analýzy, kterou provedl IPR, došlo v červenci roku 2021 k poklesu nabízených jednotek na Airbnb na 6 972, což bylo o 7 tisíc méně než v roce 2019. Největší počet těchto bytů se přitom stále nacházel v historickém centru – na Starém Městě dokonce zabíraly 14,5 procenta všech bytů.

„S návratem turistického ruchu počet nabídek Airbnb od roku 2022 opět postupně narůstá. Dle dat serveru Inside Airbnb dosáhl počet nabídek v červnu 2023 celkem 8,5 tisíce. S ohledem na trendy v cestovním ruchu a návrat počtu příjezdů turistů na čísla před pandemií lze do budoucna očekávat i návrat počtu nabídek Airbnb na čísla před pandemií,“ dodává Marek Vácha.

Foto: Inside Airbnb Aktuální hustota Airbnb v Praze

V Praze ale výhledově k radikálnějšímu řešení problémů s Aribnb nedojde. Nejdříve na počátku roku 2025 by měla vejít v platnost novela zákona o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu. Ta cílí zejména na nutnost registrace hostitelů a poskytování údajů o ubytovaných hostech, tedy zavedení efektivní evidence a monitoringu nabídek Airbnb. Jejím účelem je především zefektivnění dodržování již platných zákonů, které bylo dosud těžké vymáhat.

„Hlavní město Praha zároveň předložilo v listopadu do Poslanecké sněmovny návrh novely živnostenského zákona. Novela by měla umožnit obcím vydávat nařízení regulující ubytovací služby realizované mimo klasická ubytovací zařízení,“ přibližuje Vácha.

Obec by tak v budoucnu v rámci svého území mohla například stanovit, na jak dlouho je možné ubytování Airbnb poskytovat, zároveň by mohla omezit počet přenocování v jednom kalendářním roce či stanovit maximální počet ubytovaných osob. Regulaci Airbnb by tak bylo možné tvarovat podle potřeb daného místa, což by vyhovovalo menším městům, která o zásadnější zásahy na rozdíl od Prahy nestojí.