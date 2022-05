Harry a Linda Mackloweovi během svého manželství poskládali dohromady úctyhodnou sbírku moderních uměleckých děl. Během rozvodového řízení se však nedokázali domluvit na jejím rozdělení, v polovině května se tak sbírka vydražila za rekordních 22 miliard korun v aukční síni Sotheby’s.

Aukce první části sbírky se uskutečnila již loni v listopadu. Dražilo se celkem 35 děl, mezi nimiž byly mimo jiné obrazy Jacksona Pollocka, Marka Rothka či Andyho Warhola. Nejžádanějším dílem bylo Rothkovo abstraktní plátno s názvem Číslo 7 (No. 7), které se vydražilo za 82,5 milionu dolarů, v přepočtu 1,9 miliardy korun.

Druhou část sbírky tvořilo 30 děl, mezi nimiž opakovaně největší zájem vzbudil Rothkův obraz Bez názvu (Untitled) z roku 1960. Abstraktní plátno, které se řadí k malířovým nejemotivnějším a nejobdivovanějším dílům, se prodalo za 48 milionů dolarů, tedy 1,1 miliardy korun. Obraz je význačný také tím, že před prodejem nebyl nikdy vystavený na veřejnosti.

#AuctionUpdate: Never before publicly exhibited, Mark Rothko’s ‘Untitled’ sells for $48 million #TheMackloweCollection pic.twitter.com/GBP5RlyMF9

— Sotheby’s (@Sothebys) May 16, 2022