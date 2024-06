V noci tvoří hudbu, ve dne nanomateriály pro genovou terapii. Zajímá mě originalita, říká chemik

Uložit 0

Kousek od Vítězného náměstí v pražských Dejvicích stojí „květák“. Přezdívá se tak moderní budově, ve které sedí vědci z Ústavu organické chemie a biochemie (ÚOChB), jednoho z nejúspěšnějších vědeckých center v Česku. Není to ale jen designové sídlo ÚOChB, ve kterém se snoubí umění se špičkovou vědou. Mezi těmito dvěma polohami je rozkročený i Petr Cígler, chemik, který vede tým vyvíjející nanomateriály použitelné pro genovou terapii. Je ale i hudebním skladatelem, jehož díla zní na prestižních českých festivalech současné vážné hudby.

Ve staré budově ústavu hned vedle té nové působil i legendární vědec Antonín Holý, který vymyslel základ léku na HIV nebo AIDS. Z jeho patentů instituci dodnes proudí nemalé peníze, jen za rok 2022 to bylo 3,3 miliardy korun. Místní badatelé tak mají špičkové zázemí.

Cíglerův tým tu vyvíjí nanomateriály pro léčbu a diagnostiku nemocí genovou terapií. „Věnujeme se přepravě nukleových kyselin, které mohou mít terapeutický efekt. Systémů, které je umí přepravit na místo určení, máme několik,“ vysvětluje pro CzechCrunch ve své pracovně v přízemí nové budovy ÚOChB Cígler, který s kolegy z oboru genové terapie nedávno založil startup Adalid Sciences a vybral stovky milionů od zdravotnické skupiny BTL. Ale zpět do mikrosvěta.

Co zmíněné nukleové kyseliny RNA dopravované do buněk dokáží? Technika, se kterou materiály od Cíglerovy skupiny souvisejí, se jmenuje umlčování genů. Je to jeden z trendů genové terapie, která obecně zažívá v poslední době slibné období. „Představte si, že máte v těle porušený gen, který produkuje škodlivý protein. Jak to vyřešit?,“ ptá se Cígler a odpovídá si: „Dokážeme vyrobit takzvanou malou interferující RNA, která pozná defektní místo a produkci proteinu zastaví,“ vysvětluje Cígler princip, za který v roce 2006 dostali američtí vědci Andrew Fire and Craig Mello Nobelovu cenu.

Obaly pro nukleové kyseliny, které vyvíjí Cíglerova skupina, jsou velikostí podobné virům. Mají mezi 50 a 150 nanometry, upřesňuje. Tyto malé cestovatele si lze zjednodušeně představit jako pouzdra, ve kterých se nukleové kyseliny RNA dopraví do požadovaných buněk. „Snažíme se je schovat před imunitním systémem,“ říká šestačtyřicetiletý vědec. „Přepravní systémy mají dva základní cíle. Musí molekulu RNA ochránit před rozpadem a dopravit na správné místo do buňky, aby mohla splnit svou misi jako léčivo,“ dodává.

Zmíněná malá interferující RNA (siRNA) je totiž nestabilní a v těle se rychle rozpadá. Kdyby se nukleové kyseliny do těla dostaly „jen tak“ bez obalu, tělo by je mohlo vyhodnotit jako nebezpečí. Tým Petra Cíglera s kolegy z Mikrobiologického ústavu Akademie věd ČR, ale i odborníci po celém světě si lámou hlavu i s tím, jak zajistit, aby jejich obal nebyl pro buňku při vstupu do ní příliš toxický.

A Cígler s kolegy nedávno přišli na něco slibného. Přepravní systém i s nukleovou kyselinou umístili na povrch nanočástic diamantu, které jsou velmi stabilní a navíc zvláštním způsobem světélkují. Díky tomu je možné sledovat, jak putují tkání a jak se chovají v buňkách. Komplikací ale naopak je, že se jich tělo těžko zbavuje. Použití je proto vhodné hlavně pro léčbu povrchových ran.

Maličkosti, které dokážou mít velký efekt, prostupují i druhou Cíglerovou polohou, v múzických uměních. Přímou paralelu mezi svými dvěma světy nevnímá, nicméně přiznává, že ať se věnuje čemukoliv, zásadní je pro něj originalita. To podle něj platí od dětství, kdy začal hrát na lesní roh. „Pak jsem v nultých letech asi tři roky hrál i profesionálně. Byl jsem uměleckým vedoucím ansámblu v Praze, který jsem měl s kolegy z HAMU. Ještě během doktorského studia jsem hrál, teď už ale na to nemám moc času,“ říká.

Zatímco hru na lesní roh a chemii má vystudovanou, ve skládání hudby je samouk. S prvními experimenty začal na gymnáziu, nějaký čas ale trvalo, než si našel vlastní hudební jazyk. „Tvořím skladby, které jsou docela složité. Hodně používám mikrointervaly (vzdálenost mezi dvěma tóny menší než půltón – pozn. red.), prostředky minimalismu a principy z matematiky,“ uvádí vědec.

Inspirací mu je zvuk samotný a možnosti, jak s ním manipulovat. „Je to i kompozice nějakého materiálu, která mi sama o sobě vybudí formu té skladby. Někdy to je zase i sám nástroj,“ zamýšlí se Cígler. Za sebou má jak komornější díla, tak i skladbu pro symfonický orchestr nebo operu jménem Táhlý zvlněný pohyb podélného předmětu, který měl premiéru v roce 2016 na festivalu Dny nové opery Ostrava, se kterou Cígler spolupracuje dlouhodobě. Letošní ročník se koná příští týden. Nedávno si také splnil sen, když napsal pro svůj milovaný lesní roh koncert o třech dějstvích.

Kolik času skládání zabere, to logicky záleží na konkrétní skladbě. Třeba takový rukopis skladby pro symfonický orchestr a lesní roh má podle něj zhruba 200 stránek velikosti A3. „To pak trvá, člověk to píše po víkendech a večerech. Mám ale také notografa, který přepisuje partituru a spolu pak děláme korekturu,“ doplňuje Cígler, který na to tak není zcela sám. Ať ale zrovna skládá jakékoliv dílo, dělá to postaru: tužka a papír.

Sen si sice už nedávno splnil, vyhlíží ale další velký instrumentální koncert. „Předloni jsem napsal skladbu pro housle a ansámbl, kterou hrála Hana Kotková, výborná česko-švýcarská houslistka. Tam jsem si ověřil, že mě zajímá vztah sólisty a orchestru,“ vysvětluje na závěr Cígler.