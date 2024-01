V Olomouci vyroste nová městská čtvrť. Okolí Šantovky doplní nábřeží, nákupní komplex a věž

Uložit 0

„Olomouc je spící Růženka. Jako Salcburk,“ řekl před pár lety renomovaný architekt Josef Němec, který se podílel na revitalizaci moravského města. To se zjevně pomalu probouzí – a zásluhu na tom má i developerská společnost Redstone, která spolu s českým architektonickým studiem A8000 a britským ateliérem StudioN představila vizi, jak se promění okolí nákupního centra Šantovka a přilehlého Mlýnského potoka, ramene řeky Moravy. Na Olomoučany čeká nová městská čtvrť.

Galerie Šantovka se od roku 2013, kdy se otevřela, stala jednou z moderních dominant Olomouce, která dala nádech bývalému brownfieldu po chemické továrně Milo v okolí ulic Šantova a Polská. Později se v těsné blízkosti začaly stavět bytové jednotky projektu Šantovka Living s tím, že se jednou nákupní centrum rozkročí i přes Mlýnský potok, který lokalitou protéká, a ve stejné části vznikne také nová multifunkční výšková budova, jichž v Olomouci obecně moc není.

Potenciál oblasti, nacházející se asi patnáct minut chůze od hlavního nádraží, je ale zřejmě větší. Vnímá to tak především česká developerská společnost Redstone, která chce z původně opomíjeného kousku Olomouce vybudovat novou městskou čtvrť s obchody, kancelářemi, zázemím pro relaxaci a dalšími byty. Bude se jmenovat Šantovka District a na architektonický návrh si firma pozvala známý ateliér A8000 Martina Krupauera a Pavla Kvintuse.

Voda jako středobod

Stejně jako se v Olomouci před nedávnem zkonstruovala náplavka při ulici Blahoslavova, kterou si loni vyzkoušeli první předvánoční stánkaři, i teď bude v nové výstavbě hrát prim voda, přesněji řečeno Mlýnský potok, okolo kterého bude Šantovka District vznikat. Přímo u něj bude vybudováno nábřeží doplněné o občerstvení, cyklostezku a místo pro hry s dětmi na souši i ve vodě, čímž se promění i všeobecná dostupnost do jižní části města směrem ke čtvrti Nové Sady a dál.

„Olomouc se, stejně jako mnohá další města, od své řeky v historii bohužel odvrátila,“ říká architekt Martin Krupauer. „Voda ale může výrazně pozvednout kvalitu života obyvatel ve městě a přinést zajímavé možnosti trávení volného času. Nová městská čtvrť je komplexní projekt, který přináší život do dosud opomíjeného území s velkým rozvojovým potenciálem. Usilujeme o splynutí několika různých projektů v jeden přirozený městský celek, jehož hlavní dominantou se stane Mlýnský potok,“ dodává.

Z břehu se pak lidé budou moci snadno dostat do nového komplexu s náměstím uprostřed, které by mělo sloužit pro pořádání kulturních akcí, v zimě by tam mohlo být i ledové kluziště. Z okolních stran bude lemováno budovami, respektive druhým nákupním centrem s průhledným stropem a rezidenčními jednotkami. Podle vizualizací nemá chybět ani dostatek zeleně včetně stromů na otevřených terasách a kaskádovitého mini parčíku. Za komplexem má vyrůst výšková budova Šantovka Tower.

Od „staré“ Šantovky k nové pak povede most přes potok, který obě místa propojí. „Plánuje se i rekonstrukce zbořeného jezu tak, aby byl bezpečný i prostupný pro ryby a další vodní živočichy. Variantou je také vodácký kanál, o kterém se zde v minulosti uvažovalo,“ uvádí ateliér A8000 v tiskové zprávě. Hlavním investorem se pak stane zmíněný Redstone, který má v plánu položit pomyslný první stavební kámen čtvrti Šantovka District už letos s tím, že během dvou let by měla přilákat první návštěvníky. Předpokládané investiční náklady jsou okolo tří miliard korun.

Pro Redstone zároveň půjde o další velký projekt z olomouckého šuplíku. V minulosti se například postaral o administrativní budovu Envelopa Office Center na třídě Kosmonautů, která se nachází pár minut chůze od zmíněné Šantovky.

Na brownfieldu podél ulice Velkomoravská, která je důležitým tahem skrze město, pak chystá mimo jiné rozsáhlý komplex s novou halou, kde by mohli hrát zápasy hokejisté HC Olomouc. Tím by se nahradila zastaralá a skoro až ostudná „Plecharéna“.