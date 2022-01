Na první pohled působí roztomilé vozítko, které korzuje areálem ostravské chemičky BorsodChem MCHZ, jako něco, co je určeno pro děti místních zaměstnanců. Ve skutečnosti však vozidlo, které má místo čumáku lidar – tedy zařízení pro mapování okolí pomocí laseru – představuje budoucnost přepravy nákladu nejen v průmyslových areálech.

V Ostravě takto elektrovůz s vizáží roztomilého modrého myšáka sváží chemické vzorky ve zcela autonomním režimu. Společnost BringAuto, která za vývojem vozítka stojí, jej chce časem upravit tak, aby mohlo sloužit třeba coby mobilní výdejní box či pojízdný prodejní automat. K naplnění tohoto scénáře ovšem musí společnost ujít ještě kus cesty.

Testování autonomních vozidel na veřejných komunikacích je totiž něco, co se nejen tuzemské legislativě vůbec nelíbí. Proto jsou firmy jako BringAuto nuceny prozatím provádět testy autonomních vozidel pouze v uzavřených areálech, jako jsou letiště, tovární komplexy či technologické parky.

Technologický startup BringAuto byl založen teprve v roce 2019, ovšem zakladatel Jan Najvárek se oblastí autonomních technologií zabýval daleko dříve. „Už v roce 2008 vyhrával soutěže ‚Robotour‘, kde roboty jezdily po parcích. V roce 2017 získal jeho tým cenu vyhlášenou firmou Udacity v Silicon Valley. A pak přišel s myšlenkou, že zásilky by měly doručovat roboty,“ vysvětluje Andrea Najvárková, Janova manželka a spoluzakladatelka společnosti.

Platforma je modulární, takže na ni lze přidávat nejrůznější nástavby Foto: BringAuto

Startup v současné době kombinuje vlastní know-how se znalostmi a technikou dodavatelů. Od nich odebírá hardware a i s vývojem softwaru společnosti prozatím pomáhají další dva subjekty. Jak vzájemná spolupráce funguje, testuje BringAuto od minulého roku právě v areálu ostravské chemičky BorsodChem.

Ještě v loňském roce zde vozítko sváželo vzorky z laboratoří pod dohledem operátora, který mu uděloval příkazy. Nyní však přešlo testování do fáze, ve které se bezemisní vůz schopný ujet na jedno nabití až 100 kilometrů a vyvinout maximální rychlost 20 km/h pohybuje zcela autonomně. Stačí jeho provoz sladit s harmonogramem a může se pustit do práce, která šetří chemičce čas i peníze. V loňském roce tak měl být svoz vzorků dokonce až o pětinu levnější.

Služby takzvaného industrial delivery robota chce nyní firma nabídnout i dalším podnikům. Start komerčního provozu plánuje už na tento rok, je ovšem zapotřebí rozšířit tým, a tedy do projektu více investovat. Až doposud projekt financovali pouze jeho zakladatelé, přičemž do současné chvíle bylo nutné vynaložit přibližně 450 tisíc eur, tedy bezmála 11 milionů korun.

Pokud bude zájem a umožní to i legislativa, má BringAuto v plánu nabídnout na trhu i LMD (last mile delivery) roboty, které by již měly operovat na běžných komunikacích. „Provoz v uzavřených lokalitách nám umožní sbírat data, díky kterým budeme zlepšovat technologii. A tak v době, kdy robotům zákony dovolí jezdit po silnicích, budeme mít za sebou fungování v téměř stejných provozech v soukromých technologických areálech, takže budeme připraveni,“ říká Andrea Najvárková.

„Ještě bych zmínila, že i když robot jezdí autonomně, každou jeho jízdu sleduje pomocí teleoperace operátor, který je v případě jakéhokoliv problému připraven okamžitě zasáhnout a převzít řízení,“ dodává spoluzakladatelka BringAuto.

Vizualizace možné budoucnosti v podání BringAuto Foto: BringAuto

Cena jednoho autonomního robotu se dle slov Najvárkové pohybuje okolo 100 tisíc eur, tedy přibližně 2,5 milionu korun. „Nabízíme i operativní pronájem, kdy zákazník robota platí měsíčně a může ho tak vyzkoušet ve svém provozu,“ dodává Najvárková. Finální cena se však bude vždy lišit v závislosti na dalších úpravách, jako jsou třeba přídavné nástavby.

Společnost má totiž v plánu nabízet například robota přepracovaného do podoby prodejního automatu či výdejního boxu. „V případě zájmu zákazníka jsme schopni nástavbu vyrobit. Podvozek robota i jeho software je u všech robotů obdobný,“ upřesňuje Najvárková.

V současné době BringAuto jedná o možném nasazení svého roztomilého myšáka hned s několika novými zákazníky, kteří by jej chtěli vyzkoušet ve svých areálech. Zájem projevila i dvě města, přičemž jedno je v České republice a druhé až ve Švédsku. Díky nosnosti jedné tuny se totiž možností využití takovýchto robotů nabízí řada, a to třeba i v komunálních službách.