Ostrava chce kolem svých bývalých jatek vybudovat zcela novou čtvrť. Jmenovat se bude Rezidence Stodolní a město právě domlouvá podmínky s investorem. V okolí by měly vzniknout nejen byty, ale i zahrady, kavárny, restaurace a obchody. To vše od studia Bogle Architects, které pracuje po celém světě. Novou tvář bude mít i sama budova bývalých jatek, kde vznikne galerie.

Ostravský magistrát nyní jedná s mezinárodní developerskou společností Linkcity, která má brownfield v příštích letech oživovat. Za pozemky v centru města nabídla 24 milionů korun. Z jednání by měl vzejít i termín, kdy se bude stavět. Na jaře pak smlouvu projedná ostravské zastupitelstvo.

„V tuto chvíli je projekt na začátku. Rada města vyhodnotila ve výběrovém řízení náš záměr revitalizace ve spolupráci s Bogle Architects jako vítězný a nyní budou zahájena společná jednání o dalším postupu. Bezprostředně po podpisu smlouvy budou zahájeny přípravné a projektové práce,“ uvedl pro CzechCrunch Clément de Lageneste, generální ředitel Linkcity.

Developerská společnost se na přeměnu a rozvíjení lokalit, které už neslouží svému původnímu účelu, zaměřuje. Typicky jde právě o brownfieldy. Rozsáhlá, dříve průmyslová místa dovolují stavět uvnitř měst a neroztahovat je tak dál do krajiny, což je žádoucí i kvůli tomu, že spolu s novou částí města není potřeba stavět i novou infrastrukturu.

Nová ostravská rezidence Stodolní podle Bogle Architects Foto: Linkcity

„Náš koncept Rezidence Stodolní usiluje o komplexní revitalizaci území s pozitivním dopadem na jeho okolí a probíhající rekonstrukci bývalých městských jatek na galerii současného umění. Navrhli jsme proto nový multifunkční objekt určený pro bydlení a aktivní odpočinek, v parteru doplněný o obchody,“ líčí Lageneste s tím, že chtějí vytvořit kvalitní veřejné prostranství a přirozené pěší zóny, které do lokality přinesou život.

A to docela hojný. V lokalitě má vzniknout více než 150 bytů, podél ulic Stodolní, Masná a Porážková má být lékárna, ordinace nebo pekárna. Rezidence Stodolní by ale neměla sloužit jen jejím budoucím obyvatelům – architekti pracují i s dvory a veřejným prostranstvím, které má navázat na budovu galerie. Místo tedy bude přitahovat i ty, kdo tady nenajdou přímo bydlení.

Ve dvorech vzniknou zahrady, jedna poloveřejná, což znamená, že bude přístupná nejen obyvatelům domu, ale i návštěvníkům komerčních prostor. Východní dvůr bude otevřený směrem k jatkám a bude veřejnosti uzavřený. Standardem jsou již prvky pomáhající s místním klimatem, to znamená zelená střecha, která zároveň poslouží jako dětské hřiště nebo prostor pro cvičení, v místě se bude také zadržovat dešťová voda odváděná do retenčních nádrží.

„Návrh pracuje s kontextem lokality, života v ní a ctí i její historii. Přitom vytváří kvalitní vícepodlažní architekturu v centrální části města a přísně reflektuje genius loci historických jatek. Smysluplnost předloženého návrhu je korunována architektonickým řešením souznícím s historií místa,“ uvedl ostravský primátor Tomáš Macura.

Nová ostravská rezidence Stodolní podle Bogle Architects Foto: Linkcity

Rekonstrukce samotných památkově chráněných jatek za 170 milionů korun už běží, a to podle architektonického návrhu polské kanceláře KWK Promes. Budova si zachovává svůj původní ráz, pro který je typická červená cihla. Galerie Plato, která v ní bude sídlit, by se do nových prostor měla nastěhovat v květnu. S první výstavou se počítá na září. Město tady chce pořádat i prohlídky zrekonstruovaných prostor.

Bogle Architects působí v Londýně, Hongkongu, ale i v Praze. V Česku má na svém kontě oceňovanou stavbu laserového centra v Dolních Břežanech nebo kancelářský komplex Smíchoff pro Pentu.