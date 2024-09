V pátek začíná batmanovský Tučňák s Colinem Farrellem. Těšte se, je to drsná i vtipná gangsterka

Uložit 0

Oswald Cobb je fajn chlap. Dá se na něj spolehnout, vždycky poslouchal rozkazy. Nebojí se ušpinit si ruce, jestli jako rozumíte. Taky dobře ví, kde je jeho místo. Jo, vždycky si ulil něco do vlastní kapsy. Ale nikdy ne tolik, aby to šéfům vadilo. A sice má nezapomenutelný obličej a trochu kulhá, ale jinak je v pohodě. Jenže co nikdo neví – „Oz“ má srdce oldschool gangstera, je to tak trochu mamánek a celý Gotham mu bude ležet u nohou. I kdyby při tom měl všechny zradit nebo zabít. A že je toho schopný, uvidíte už v prvním dílu Tučňáka na Maxu.

Filmový Batman s Robertem Pattinsonem akorát skončil. Chudinské čtvrti Gothamu jsou v troskách a pod vodou. Král zločinu Carmine Falcone je mrtvý, zabitý vyšinutým Riddlerem. Další boss Sal Maroni je ve vězení. Podsvětí proto hledá nového vládce. Ideální podmínky pro vzestup Oswalda Cobba, pořádně drsného, ještě víc vychytralého, ale i překvapivě vtipného gangstera.

Už v pátek si na streamovací službě Max pustíte první z osmi dílů batmanovského seriálu Tučňák s takřka k nepoznání proměněným Colinem Farrellem v hlavní roli. Další díly téhle volné adaptace komiksů od DC budou následovat vždy po týdnu v pondělí – ten druhý tedy až 30. září.

My premiérovou epizodu už viděli, a aniž bychom cokoliv spoilovali, můžeme vám ji s klidným srdcem doporučit. Tedy s klidným úplně ne, protože tepovku nám během ní zvedalo chladnokrevné násilí i humor téhle poctivé gangsterky.

Poslední Batman byl velmi civilní a těch komiksových prvků v něm nebylo moc (když si odmyslíte zbohatlíka v netopýřím obleku). Tučňák jde tímhle směrem ještě dál, místy máte pocit, že sledujete spíš Rodinu Sopránů než adaptaci komiksu. Seriál s Batmanem pojí i atmosféra a vizuál, Gotham je sice současný, ale také špinavý, rezavý, zanedbaný a přesně takový, aby v něm bujela rakovina brutálního zločinu.

A touhle nákazou je dost možná nejprolezlejší právě Penguin. Na první pohled ošklivý muž s jizvou přes půlku tváře je slizký a odpudivý vzhledem i chováním, není to ale excentrický blázen, kterého předvedl Danny DeVito v devadesátkové verzi Batmana od Tima Burtona.

Teď před sebou vidíme vypočítavého a cílevědomého chlapa, který si je vědom svého vzezření, ale i toho, že se za něj dá leccos schovat a že ho všichni kolem podceňují. A tak se toho lstivě rozhodne využít.

Stejně jako může být nepříjemné na Oswalda koukat, je evidentně nepříjemné jím i být. Farrell skvěle ukazuje, že ho jeho samotná existence bolí fyzicky i duševně. Zároveň ukazuje polohy, které byste si s jedním z nejznámějších batmanovských zloduchů nespojili.

Ve chvilkách, kdy se nevěnuje zločinu, poznáme jeho snad někdy až naivní sny. Dokáže milovat a být srdečný, užívá si východ slunce, bojí se o své blízké. Má vtip i soucit a ne každého chce podvést. Taky si chce užívat života a jezdit ve fialovém – pardon, švestkovém – autě, nosit spoustu zlata a skvěle padnoucí košile z nemačkavého materiálu.

Tyto jeho tváře nejvíc vyniknou v interakci se dvěma postavami. Jeho překvapivým parťákem se stane mladík Victor v podání Rhenzyho Felize. Více než důstojnou protivnicí pak vyšinutá vražedkyně a mafiánská dcerka Sofia Falcone (Cristin Milioti), která právě vyšla z arkhamské psychiatrické léčebny. Ta je mimochodem opravdu děsivá, její pohled zneklidní snad každého a vsadíme se, že se díky ní dočkáme ještě spousty krve.

Jestli Tučňák tuhle nastolenou linku udrží, teprve uvidíme. Nad scénářem ale coby producent dohlížel Matt Reeves, režisér pattinsonovského Batmana. Taktéž producentem a současně režisérem prvních tří epizod byl Craig Zobel, který má na kontě solidní díla Westworld, Mare z Easttownu nebo Pozůstalí.

Spolu s postavou samotného Tučňáka – jenž kromě chladnokrevné brutality překvapí i hudebním vkusem – to dohromady dává velice povedenou směs, která alespoň po prvním díle strká do kapsy svého fialového (švestkového!) saka většinu, ne-li všechny marvelovské konkurenty. Vypadá to, že zatímco se DC v souboji proti Marvelu moc na plátně nedaří, šlapat by to mohlo aspoň na obrazovce.