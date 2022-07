V Plzni vyrábějí domy na čtyřech kolech. Moderní maringotka pojme i čtyřčlennou rodinu

Když listujete nabídkou realitních portálů, vypadá to následovně. Garsoniéra v Hostivaři s podlahovou plochou 26 metrů čtverečních přijde na čtyři miliony. Jednopokojový byt v Dejvicích je na tom s cenou obdobně. Na Vinohradech se dostáváme na krásných pět milionů – v přepočtu skoro 180 tisíc korun za metr čtvereční. Stav vybavení je ve všech případech tristní, rekonstrukce je tudíž nezbytná. Přestěhovat se do maringotky, která bez DPH vychází na 900 tisíc korun, se tak s každým dnem jeví jako rozumnější nápad.

Právě s ohledem na stále se zhoršující dostupnost bydlení začali bratři Vít a Přemysl Spálenští z architektonické kanceláře Flat & House pracovat na alternativě, která by otevřela dveře k vlastnictví nemovitosti i těm, kdo s takovou možností už dávno přestali počítat. Založili společnost Wheel & House a v roce 2021 vyrobili první maringotku, kterou představili na plzeňském festivalu minimálního bydlení.

O výrobě malého, kompaktního a mobilního bydlení začali uvažovat na konci minulého roku. „Prvním důvodem byla snaha o typový výrobek. Opakovaný proces totiž dokážete mnohem snáze optimalizovat – ve zkratce vyrábíte v pohodlí stejného místa se stejnými lidmi. Druhým byla touha se vyhnout legislativnímu procesu. V současnosti je Česká republika v délce stavebního řízení nejhorší v Evropské unii a zhruba na 155. příčce ze 190 zemí světa. A v neposlední řadě jsme chtěli nabídnout cenově dostupné, ale zároveň plnohodnotné bydlení,“ popisuje jeden z bratrů.

První návrh se setkal s pozitivními ohlasy, takže se dva mladí architekti vrhli na přípravu dílny a zázemí pro výrobu. Letos v červnu spustili prezentace a zahájili proces, během kterého se maringotky snaží dostat mezi lidi. „V současnosti vyrábíme tři typy maringotek. Možností je ale mnoho a my je pomalu budeme představovat. Nicméně vždy se snažíme nejdřív model vyrobit, ověřit jeho funkčnost a poté nabízet,“ říká Vít Spálenský.

Foto: Wheel & House Vít a Přemysl Spálenští z architektonické kanceláře Flat & House

Maringotka stojí na podvozku o dvou nápravách. Díky oboustrannému tažnému zařízení se může zapřáhnout za běžný zemědělský stroj, třeba traktor, který ji vyveze na libovolné místo. Hmotnost celé jednotky včetně základního vnitřního vybavení je asi osm tun. Podvozek má přitom vlastní specifika, díky nimž mohli architekti maringotku nafouknout do výšky.

„My jsme chtěli do maringotky dostat spací patra, která vám podstatně rozšiřují užitný prostor ‚přízemí‘. To však kolidovalo s maximální výškou pro převoz po veřejných komunikacích. Náš podvozek tak nemůže na veřejné komunikace, ale umožňuje nám světlou výšku zvednout do krásných 3,1 metru,“ vysvětluje jeden ze zakladatelů Wheel & House.

Maringotka tak díky důmyslným prostorovým řešením pojme kuchyňský kout, koupelnu, vyvýšená spací patra a také dostatek uzavíratelných úložných prostor. Vybavení včetně lednice, varné desky, sanity v koupelně, zařizovacích předmětů, skříní, spacích pater a krbových kamen je přitom v ceně, která v případě energetické varianty připojitelné ke zdroji pitné vody, elektřině a kanalizaci vychází na 900 tisíc korun bez DPH.

Druhá varianta je navíc energeticky soběstačná, jelikož je její součástí fotovoltaická elektrárna o výkonu 2,6 kWp umístěná na střeše objektu. Na střeše je umístěná také jímka pro užitkovou vodu, pitná voda je získávána dodatečným čištěním reverzní osmózou nebo ji lze donášet do připraveného zásobníku, ze kterého je veden samostatný rozvod. Likvidace splaškových vod je řešena kořenovou čističkou nebo vyváženým podzemním zásobníkem.

Foto: Wheel&House Verze Move nabízí energetickou soběstačnost

Bratrům architektům se podařilo do 25 metrů čtverečních vměstnat prostor, který je nejen funkční, ale na rozdíl od garsoniér zmiňovaných v úvodu také velice estetický. Kombinují v něm jemné pastelové barvy se světlým březovým dřevem, díky čemuž působí hravě, ale sofistikovaně.

Velkoformátové okno a prosklené vstupní dveře celý interiér příjemně prosvětlují a otevírají vstříc okolí. Stejně tak i opláštění z vlnitého plechu v antracitovém odstínu podtrhuje minimalistický ráz maringotky, která díky němu nenaruší ani panenskou přírodu.

Podle bratrů bude trend mobilního a kompaktního bydlení dále narůstat. „Faktorů, které k tomu povedou, je mnoho. Nedostupnost bydlení, zvyšování cen energií a nákladů na vlastní rekreaci a bydlení, délka a složitost legislativního řízení a další,“ vyjmenovávají. Jejich maringotky jsou tak nejspíš jen prvními vlaštovkami v obrodě realitního trhu.