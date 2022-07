V Prazdroji se znovu otevřela legendární Hospoda Na Spilce. Zdejší menu stojí na specialitách z piva

Hospoda Na Spilce na nádvoří Prazdroje byla před pandemií koronaviru největší pivnicí v Česku. Po 17 letech, kdy měl zdejší provoz na starosti plzeňský podnikatel Richard Marek, ji převzal zpět přímo pivovar Plzeňský Prazdroj. Její kapacitu se rozhodl zmenšit na 250 míst a celý prostor obměnil jak z hlediska interiéru, tak technologie. Obroda legendární hospody navíc přišla v době, kdy oslaví 30 let své existence.

„Hospoda Na Spilce je specifická tím, že je na nádvoří plzeňského pivovaru – je tak úzce spojena s jeho návštěvou. Chceme ještě více propojit zážitek ať už z některé z prohlídkových tras nebo akcí, které se v pivovaru konají, se skvělou gastronomií a správně ošetřeným a načepovaným pivem v hospodě,“ říká Rudolf Šlehofer, manažer turismu Plzeňského Prazdroje.

A lidí, kteří se do Prazdroje za pivním zážitkem vydávají, je požehnaně. V posledním předpandemickém roce 2019 jeho areál navštívilo 840 tisíc turistů. Se znovu ožívajícím turismem tak je možné očekávat, že se hospoda bude pravidelně zaplňovat hosty dychtícími po nejčerstvější plzni na světě. Blíže ke zdroji totiž člověk být nemůže.

Kromě piva Pilsner Urquell, které si tady hosté dají za 55 korun, nabídne ale také další zlaté moky, včetně speciálů z programu Volba sládků nebo experimentálního minipivovaru Proud, který sídlí v Plzni v budově bývalé elektrárny na soutoku řek Mže a Radbuzy – za oběma pivními projekty stojí zaměstnanci Plzeňského Prazdroje Michal Škoda a Lenka Straková.

Foto: Hospoda na Spilce V kuchyni šéfuje kuchař Lukáš Holý

Kuchyni, která je vybavená novými technologiemi, šéfuje kuchař Lukáš Holý, který v gastronomii působí již 25 let. Své zkušenosti sbíral po kuchyních v Londýně, Kyjevě či Veroně, dokonce také v restauracích oceněných michelinskými hvězdami. Jako základní stavební kámen menu v Hospodě Na Spilce zvolil samozřejmě pivo. Vzhledem k umístění restaurace by se jakýkoliv jiný koncept jevil jako hereze.

„Pivo se snažím využívat, kde to jen jde. Baví mě zkoušet a experimentovat, takže ho používáme do omáček, základů, marinád, ale i do pečiva, koláčů či buchet. Skvěle funguje třeba v pivním guláši z vepřových líček, kam přidáváme černé pivo z pivovaru Proud,“ vysvětluje šéfkuchař.

Vedle piva ale v kuchyni využívá také další suroviny, které jsou spojené s pivem – chmel, slad, kvasnice, mladinu nebo mláto, které přidává do žitného chleba. „Náš pivní chléb jsme ladili tři měsíce, než jsme došli k finální podobě, konzistenci a chuti. Teď patří mezi naše delikatesy. Tvoříme ho dva dny, pečeme na několikrát a jako jedinou tekutinu do něj používáme ležák Pilsner Urquell,“ říká Holý.

Mezi dodavatele hospody patří deset až dvacet lokálních sedláků a provoz usiluje o maximální soběstačnost. Kromě vlastního chleba si tady například dělají i vlastní kečup. Hospoda navíc deklaruje, že se prioritně nezaměřuje na cizince, které do ní dříve vozily autobusy cestovních kanceláří. Pivovar tak doufá, že do hospody začnou chodit na obědy a večeře hlavně místní. I proto zdejší nabídka jídel a piva kopíruje ceny na plzeňském gastronomickém trhu.