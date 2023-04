V Praze rostou první vícepodlažní domy ze dřeva. Stavby ze smrku a modřínu budou stát v Řeporyjích

Vstávat s vůní dřeva se daří většinou na venkově. Nově se tahle výsada přesune i do Prahy. Na pomezí Stodůlek a Řeporyjí vzniká v rámci nového rezidenčního komplexu Arcus City první vícepodlažní dřevostavba. Původně tu přitom měly vyrůst stavby z betonu.

Ten tu sice zůstane, bude ho ale jen minimum. Dřevostavba bude mít z těžkopádného materiálu spodní stavbu včetně základů, z betonu budou také některé prvky schodiště. „Základy stavíme stále z betonu proto, že je odolnější vůči působení podzemní vlhkosti a vody. Z betonu je ještě podezdívka do dvaceti centimetrů nad úrovní terénu a také schodišťová ramena. Pouze jeden objekt bude mít celé schodiště včetně výtahové šachty betonové, a to z požárních důvodů,“ líčí ředitel projekčního oddělení společnosti UBM Development Czechia Tomáš Krejčí.

Jinak ale půjde o čisté dřevostavby. Ty budou tvořit především CLT panely, což je vrstvené masivní dřevo, které je zároveň šetrné k přírodě. „Z CLT panelů se už v Česku staví rodinné domy. Tato technologie je však natolik pokročilá, že umožňuje stavět také daleko větší budovy o více podlažích. Vynikají vysokou pevností, stabilitou a dobrou požární odolností,“ líčí Krejčí.

Foto: UBM Development Czechia Nabídnou až 62 bytů

Dobrých vlastností mají ale CLT desky vícero. Kromě jiného také zamezují úniku tepla, skvěle regulují vlhkost, dobře dýchají a jsou i vzduchotěsné. Při jejich výrobě a při zpracování dřeva navíc vzniká méně odpadu než při výrobě betonu.

Bytové domy ze dřeva budou mít dohromady 62 bytů. Půjde o dispozice od jedné místnosti s kuchyňským koutem až po čtyři. Velikostně jde o 39 až 110 metrů čtverečních. Každý byt má sklep a stání v garáži. Domy budou vysoké dvanáct metrů, což je maximum povolené v Česku.

Projekt počítá s použitím smrkového dřeva na nosnou konstrukci. Venkovní obklady fasád budou z modřínu. UBM má navíc v plánu použít dřevo také v interiéru. Budoucí obyvatelé ho uvidí na stropech obytných místnosti, chodeb nebo na schodištích.

Výhoda dřevostavby se ale počítá především v účtu za životní prostředí. Dřevo váže oxid uhličitý a oproti tradiční masivní stavbě má až o 75 procent méně emisí. U projektu, který nese název Timber Praha, to bude méně kvůli zmíněnému použití betonu, i tak to ale dělá asi o šedesát procent emisí méně. Dřevo je navíc obnovitelný materiál, který se dá recyklovat. K tomu všemu je navíc také výstavba za použití dřeva výrazně kratší, a to až o třetinu.

UBM dodává, že dřevo má navíc také pozitivní dopad na život a zdraví svých obyvatel. Snižuje stres, má antibakteriální účinky a udržuje stabilní klima. „Přinášíme na trh bydlení s dobrou energií, protože dřevo má jakožto přírodní materiál pozitivní vliv na psychiku. Domy budou také vybaveny energeticky úspornými prvky,“ slibuje jednatel společnosti Josef Wiedermann.

Foto: UBM Development Czechia Dřevo bude také součástí interiéru

Projekt tak počítá například s exteriérovými žaluziemi, retenčními nádržemi, teplenými čerpadly či fotovoltaickými panely. Byty budou mít také podlahové vytápění, v nejvyšších patrech bude součástí rovněž klimatizace. K dispozici budou chytré technologie, a to videotelefon, regulace vytápění a chlazení nebo měření spotřeb energií.

UBM má zkušenosti s dřevostavbami zejména ze zahraničí. Ve Franfurtu nad Mohanem postavila dřevěnou administrativní budovu o devíti patrech, další připravuje v přístavu v Mohuči, má mít dvanáct pater. Další stavby chystá kromě Německa také v Rakousku. Zdejších zkušeností chce developer využít i v Praze, a tak do Řeporyjí povolal jako dodavatele dřevěných konstrukcí rakouskou firmu ELK.

Projekt Timber Praha by měl být dokončený v poslední čtvrtině příštího roku jako součást komplexu Arcus City. Ten má nabídnout dohromady 270 bytů a deset rodinných domů. Více než polovina bytů je přitom už dokončená.