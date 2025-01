V pražské zoo se začne stavět pavilon pro lední medvědy. Cenu srazil velký zájem firem o stavbu

Uložit 0

Lední medvěd se tu usídlil ani ne dva roky potom, co pražská zoo otevřela. Jejich chov je tu tak už od roku 1933. První medvěd sem mimochodem přišel z cirkusu. Od té doby zaznamenal pražský chov hned několik úspěchů, mezi nimi třeba i první mládě ledního medvěda, které bylo uměle odchované člověkem. Úspěchy a život zvířat doprovázel po celou dobu ten stejný pavilon, který je dnes nejstarším zařízením v zoo využívaným stále ke stejnému účelu. V mnoha ohledech nevhodné a zastaralé zázemí teď nahradí nový pavilon za tři čtvrtě miliardy korun.

Kromě toho, že má současný pavilon už svá léta, má ještě jeden problém. Je umístěný na jihovýchodním svahu, který patří k nejteplejším místům v zoo. Plán proto je, že se přesune na místo nejchladnější – tedy do severozápadního cípu areálu, nedaleko Gočárových domů, kde jsou pro to nejlepší podmínky. Výhodou má být to, že severozápadní vstup tím získá na atraktivitě a uleví tak vytíženému přístupu z Troji.

Medvědi budou mít v novém domově k dispozici dva velké výběhy s bazény, lidé je budou moci sledovat pod hladinou i nad ní. V zázemí pak vznikne také samostatný výběh, kde budou stavebně oddělené ubikace, aby samice mohla mít klid, který je nutný pro úspěšný odchov mláďat. A díky pavilonu s názvem Arktida přibude v Praze také nový druh – domov tu najdou tuleni obecní, které bude možné pozorovat z hlediště, ale také z nové restaurace. Ta by se měla zaměřit na speciality z mořských ryb.

Nový výběh dostane také nové technologie, z nichž nejpodstatnější je ta na čištění vody. Výtvarné pojetí expozic je pak spojené s příběhem Eskyma Welzla, českého dobrodruha, který strávil tři desítky let na Nové Sibiři. Připomenout ho má mezinárodně uznávaný ilustrátor a grafik Petr Sís.

Stavět by se mělo začít už letos. Ve výběrovém řízení na stavbu pavilonu uspěla firma Metrostav DIZ. Zoo plánuje staveniště předat v druhé polovině ledna, v březnu, spolu se začátkem nové sezóny, by mělo být poklepáno na základní kámen. Cena za nový pavilon se oproti původním předpokladům, podle kterých by vyšel na více než miliardu korun, snížila na 755 milionů. Dílem je to poklesem cen stavebních materiálů, dílem i to, že o realizaci stavby byl mezi firmami velký zájem.