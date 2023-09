V pražských Radlicích vyroste téměř 200 bytů. Jejich ceny začínají na necelých pěti milionech

Před sto lety byly Radlice malá vesnice za Prahou. Větší výstavba se zde rozeběhla až v osmdesátých letech, přesto šlo dlouho stále spíše o poměrně opomíjenou část hlavního města. To se začalo měnit až v posledních letech, kdy zde začaly vyrůstat prémiové bytové projekty i rozsáhlé administrativní komplexy. Dalším přírůstkem je rezidenční projekt Semerínka, jehož výstavba začne letos na podzim.

Za novým rezidenčním projektem stojí developerská společnost Crestyl, samotnou stavbu zajistí společnost Metrostav. Tvořen bude čtyřmi oddělenými bloky, jejichž výška bude odstupňována tak, aby byl z nejvyššího podlaží každého z nich výhled do údolí města. Právě to je podle architektů ze studia Davida Chmelaře společně s bezprostřední blízkostí přírody hlavní předností projektu.

„Semerínka je unikátní v tom, že spojuje obvykle protikladné benefity: snadnou dostupnost metrem a blízkost centra metropole s nedotčenou přírodou na dosah. A zázemí domu a jeho vnitrobloky navíc podpoří komunitní život a setkávání,“ říká Viktor Peška, obchodní ředitel společnosti Crestyl. Příroda bude hrát v projektu důležitou roli, na což se soustředí především zapojený zahradní architekt Petr Hodonický.

Foto: Crestyl Architekti při návrhu pracovali s přírodními materiály v surové formě

„V projektu navazujeme na okolí tak, že stejné rostliny a dřeviny plynule přechází z okolní vegetace až k domu samotnému, do jeho vnitrobloků, zahrádek, střešních teras, a to má vliv nejen na atmosféru bydlení a pocity, ale také vytváří mikroklima, které je také velmi důležité a v dnešní době souzní s tématem trvalé udržitelnosti,“ vysvětluje architekt.

Co se přírody týče, tou přilehlé okolí skutečně vyniká. Kousek od projektu se totiž nachází výběh koně Převalského na Dívčích hradech, dvacetihektarová stepní pláň, která navazuje na Děvín, kousek je to odtud také do přírodní rezervace Prokopské údolí.

Architekti podotýkají, že při navrhování pojetí projektu měli na paměti všechny geometrické tvary. Půdorys ve tvaru obdélníku zjemňují zaoblené rohy, které mají ztvárňovat symbol kruhu a ve stejné intenzitě se objevují také v interiérech jednotlivých bloků objektu. Venkovní konstrukce z ocelových lan a předzahrádky jsou pak inspirovány tvary trojúhelníků a mnohoúhelníků.

Materiálové a barevné řešení pak bude navazovat na existenci bývalé továrny Walter Engine, která byla zaměřená na výrobu automobilů a leteckých motorů. Použité přírodní materiály tak budou použity v surové podobě, fasáda bude oplášťovaná mimo jiné zvětralými kovy, které budou v průběhu let získávat stále větší patinu rzi. Dalším materiálem bude patinovaná měď, která může přecházet až do tyrkysových tónů.

Foto: Crestyl Jednotlivé bloky mají různou výšku

V Semerínce vznikne celkem 185 bytů od dispozic 1+kk až 4+kk. Většinu z nich rozšíří lodžie, byty umístěné v úrovni ulice budou mít předzahrádky. Ceny startují na 4,8 milionech a v případě největších dispozic se dostávají k bezmála 23 milionům korun. Podle tiskového mluvčího společnosti Crestyl Ondřeje Micky je o ně však velký zájem: „Přibližně deset procent bytů jsme prodali ještě před vydáním stavebního povolení, řada dalších je pak rezervována.“

Semerínku Crestyl staví na rozdíl od většiny jiných projektů celou najednou, takže její obyvatele nebudou po nastěhování rušit žádné další fáze výstavby. Technicky se totiž jedná o jednu budovu. Investice do projektu, který již získal stavební povolení, dosahuje 1,5 miliardy korun a dokončen by měl být na konci roku 2025. V budoucnu by měl být v lokalitě postaven i dlouho plánovaný druhý výstup ze stanice metra Radlická, který by se nacházel jen kousek od nové rezidence.