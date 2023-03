V Žatci vyroste sportovní hala inspirovaná venkovem. Navrhli ji architekti ze Španělska

Do realizace nové sportovní haly v Žatci se zapojí barcelonští architekti, jejichž návrh zvítězil v soutěži vyhlášené vedením města. Objekt, jehož realizace by měla začít do roku 2026, je inspirovaný venkovskou architekturou, jeho interiér i exteriér budou ze dřeva a střechu bude mít osazenou solárními panely. Architekti halu navrhli se záměrem vytvořit udržitelnou dominantu obklopenou zeleným parkem.

Do soutěže se přihlásilo celkem 31 návrhů, mezi nimiž byli zastoupeni jak čeští, tak italští, španělští, dánští či dokonce texaští tvůrci. Jejím cílem bylo vybrat sportovní halu, která bude sloužit především jako zázemí pro míčové hry. Porota nakonec zvolila podobu v podání španělských architektů Carlose Maristanyho Ortize, Luíse Bellera Fernándeze de la Cruz, Eduarda Palao Valverdeho, Laiy Gelonch Llongarriu a Marca Subirana Ribery.

„Návrh je detailně propracovaný ve všech svých částech a vysoce hodnotíme úsilí, které do něj autorský tým vložil. Oceňujeme výrazný krajinářský a architektonický koncept i úzké provázání s přilehlým veřejným prostorem a parkem,“ komentuje vítězný návrh porota, jejímž předsedou byl architekt Jakub Našinec.

Foto: CCEA MOBA Stavba má být udržitelnou dominantou města

Podle porotců byl důležitý také důraz, který architekti v návrhu kladli na místní komunitu. Jasně z něj vyplývá snaha o propojení sportovců s návštěvníky parku. Šikmé střechy pak hravě odkazují na lokální architekturu, díky čemuž hala nepůsobí ve venkovském prostředí jako rušivý element. Zajímavým prvkem jsou také výřezy do hmoty objektu, díky kterým má celý prostor jistou dynamiku.

„Konstrukční řešení haly je srozumitelné, kladně hodnotíme využití prefabrikovaných dřevěných a betonových prvků. Detailně zpracovaný je také energetický koncept budovy s důrazem na udržitelnost,“ dodává porota. Vyzdvihuje tím využití solárních panelů, které budou rozprostřeny na ploše 2 000 metrů čtverečních, využití ekologických materiálů, biofilické pojetí stavby podpořené výhledy do zeleně a systém pro záchyt vody v okolní krajině.

Tu zajistí mimo jiné také propustné chodníky, díky kterým se dešťová voda snadno dostane do půdy pod nimi. Část chodníků bude mít také fotokatalytickou vrstvu, která umožňuje vstřebávat z okolního vzduchu oxid uhličitý. I přes pozitiva udržitelné výstavby ale porota vytkla využití dřeva v exteriéru, a to kvůli klimatickým podmínkám v Žatci, kvůli nimž by se v průběhu let zvýšily náklady na údržbu.

„Novou žateckou sportovní halu si představujeme jako udržitelnou dominantu zasazenou do zeleného parku. Projekt vychází ze staré rurální architektury a pod jednou střechou sjednocuje komplexní sportovní program. Domáckou atmosféru pak vytváříme vnesením malých a středních meziprostorů do projektu tak velkého rozsahu,“ přibližují architekti.

Nová sportovní hala po svém dokončení umožní konání soutěžních utkání i tréninků. Využívat by se měla jak v době školní výuky, tak i ve večerních hodinách nejen místními sportovními oddíly, ale otevřená bude také pro veřejnost. Odhadované náklady pro realizaci vítězného návrhu se nyní pohybují kolem 250 milionů korun.

„V současné době zpracovatelé vítězného návrhu připravují kompletní projektovou dokumentaci jak k povolení stavby, tak i k samotné realizaci. Je to proces dlouhodobější a velmi náročný. Předpoklad zahájení prací na výstavbě sportovní haly je v letech 2025 až 2026,“ upřesňuje Kateřina Mazánková z vedení města Žatec.

Foto: CCEA MOBA Hala bude určená zejména pro míčové hry