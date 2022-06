Val Kilmer v novém Top Gunu promluvil díky umělé inteligenci. Její tvůrce teď kupuje Spotify

Vedle opojných akčních scén, o nichž se mluvilo už dlouho před premiérou, nový Top Gun: Maverick diváky překvapil silným emočním jádrem, jehož částí byl i návrat postavy Icemana s tváří Vala Kilmera. Podobně jako jeho postava i známý herec ve skutečnosti prodělal rakovinu hrdla. Prakticky není schopen mluvit, hlas mu ale vrátila umělá inteligence napodobující jeho záznamy. A to údajně i ve filmové novince. Startup Sonantic, který tuto technologii vyvinul, teď kupuje streamovací společnost Spotify.

Kilmerův elitní pilot byl v prvním Top Gunu z roku 1986 hlavním rivalem Mavericka Toma Cruise, kterého považoval za nezodpovědného a neschopného spolupracovat s ostatními. Oba hrdinové k sobě ale nakonec najdou cestu při náročné letecké misi. Když je diváci viděli naposledy, byli přáteli.

Jelikož byl Iceman zásadní postavou původního snímku, vypustit ho z velkolepého pokračování plného nostalgie prakticky nepřicházelo v úvahu. Jenže jeho představitel Val Kilmer mezi lety 2015 a 2017 prošel tvrdým bojem s rakovinou hrdla. A byť od té doby neměl větší komplikace, není schopen se klasicky ani najíst a jeho hlas je téměř zcela pryč.

Tvůrci Mavericka se proto rozhodli herci i jedné z jeho nejslavnějších rolí vzdát hold začleněním do filmu tak, jak to skutečnost umožnila. Někdejší elitní pilot se stal admirálem a Cruisova hrdinu jako důležitá, ale nepřítomná postava převelí ze skomírajícího oddílu zpět do elitního Top Gunu jako školitele. Oba se ale přece jen potkají, aby mohli uzavřít svůj dějový oblouk.

Iceman se vyjadřuje textem na počítači, na konci scény ovšem chraplavým hlasem pronese pár vět. Podle serveru Fortune ve skutečnosti slyšíme výsledek práce umělé inteligence britského startupu Sonantic, který se zaměřuje na vytváření zcela syntetických i napodobování skutečných hlasů.

Kilmer firmu se záměrem alespoň v počítači znovu uslyšet, jak mluví, loni sám kontaktoval. I když vývojářům poskytl mnoho zvukových záznamů, jejich algoritmům se specifickými požadavky na vstupní zdroj to ze začátku nestačilo. Museli proto vytvořit nové.

„Měli jsme asi desetkrát méně vstupních dat než u běžného projektu. Nakonec jsme vygenerovali více než čtyřicet různých hlasových modelů a vybrali ten nejlepší, který byl nejkvalitnější a co nejvíce expresivní,“ cituje Fortune spoluzakladatele Sonanticu Johna Flynna.

Zdroje serveru Variety nicméně tvrdí, že hlasová technologie s v novém Top Gunu nakonec neobjevuje. Oficiálně to nicméně nebylo vyvráceno ani potvrzeno. Zcela syntetické promluvy, které jsou prakticky nerozeznatelné od skutečného hlasu, se nicméně už použily v Kilmerově dokumentu Val o jeho vlastním životě a boji s rakovinou.

Pár vět z úst Icemana každopádně ve filmu pro mnohé diváky vytváří široce oceňovaný, emočně silný moment, který hraje také důležitou roli v zápletce. I proto je zajímavou shodou okolností, že Sonantic, možná stojící za přivedením dané scény k životu, Spotify kupuje právě nyní. Jak uvádí server TechCrunch, streamovací gigant aktivity startupu sledoval už delší dobu. Není jasné, za jaký obnos ho nyní získá.

Stejně tak není zřejmé, k čemu popsaná technologie streamovací službě bude. Z její strany prozatím padlo jen oficiální vyjádření šéfa personalizace Ziada Sultana: „Jsme nadšení, že můžeme hlasovou technologii s umělou inteligencí od Sonanticu přivést na platformu Spotify a nabídnout našim uživatelům nové zkušenosti. Tato integrace nám umožní uživatele zapojit novým a ještě více personalizovaným způsobem.“

Ačkoliv Spotify stále poměrně rychle roste, hledá způsoby, jak přitáhnout více uživatelů a lépe je monetizovat. Například proto už několik let ve velkém investuje do exkluzivních podcastů v čele s kontroverzním pořadem Joea Rogana. Nově se chce více pustit také do audioknih. Možná právě u nich by syntetické hlasy mohly mít významnou roli.