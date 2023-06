Válka se přenesla na ruskou půdu, proti Kremlu se vzbouřili jeho vlastní zabijáci a žoldáci

Český ministr zahraničí Jan Lipavský si na Twitter v sobotu ráno napsal: „Koukám, že se moje letní dovolená na Krymu přibližuje.“ Nebyl zdaleka jediný, kdo s úlevou, skoro až s potěšením, komentoval to, co nyní hýbe světovou pozorností – vojenskou roztržku přímo v Rusku, kde se o puč pokouší Jevgenij Prigožin se svou soukromou armádou wagnerovců. A zatímco ukrajinský Bachmut se mu nepodařilo dobít ani za půl roku, milionová ruská města Voroněž a Rostov na Donu obsadil během pár hodin.

Tažení žoldáků, jejichž nespokojenost s ruským vojenským velením gradovala už několik měsíců, oficiálně začalo pár minut po půlnoci. Definitivní rozbuškou se mělo stát to, že ruské letectvo bombardovalo jednu ze základen wagnerovců. Jejich vůdce Prigožin patří ke klíčovým postavám ruského režimu a je jedním z architektů války na Ukrajině, o vliv a moc se ale přetahuje hlavně s ministrem obrany Sergejem Šojguem.

Prigožin vyzval Šojgua a generálního náčelníka armády Valerije Gerasimova, aby za ním přijeli na jih, pokud tak neučiní, prý se svými muži potáhne na Moskvu. A vyzval lidi a jiné vojáky, aby se k nim přidali. „Ruské vedení je neschopné… Putin si vybral, ale zvolil špatnou stranu,“ napsal Prigožin na svém komunikačním kanálu na Telegramu.

Vladimir Putin, který svou moc částečně opíral právě o Prigožinovu podporu, v televizním projevu odmítl kritiku svého donedávna ještě chráněnce: „Jako prezident Ruska, nejvyšší velitel ozbrojených sil a ruský občan udělám vše pro to, abych ochránil zemi, ústavní pořádek, život, bezpečnost a svobodu občanů.“

Zároveň Putin a tajná služba FSB zahájili operaci, která má wagnerovce připravit o prostředky, v Moskvě navíc začala působit armáda. „Ti, kdo zorganizovali a provedli ozbrojenou vzpouru a zvedli zbraně proti svým druhům, zradili Rusko. Budou se za to zodpovídat,“ řekl Putin.

Na jihu Ruska už podle všeho začaly ozbrojené konflikty mezi wagnerovci a řádnou armádou – speciální vojenská operace se tedy z Ukrajiny rozšířila i do Ruska, protože vláda vyhlásila mimořádný, prototeroristický režim v několika regionech. V okolí Rostova na Donu údajně dokonce vojáci nasadili proti žoldákům i letectvo, wagnerovci zase tvrdí, že sestřelili několik helikoptér.

Paradoxní je, že konflikt mezi Rusy přichází ve chvíli, kdy se spekulovalo o charakteru ukrajinské protiofenzivy. S tou se počítalo mnoho měsíců, nebylo stále zřejmé, jak velká bude a kdy přesně začne, pokud už nezačala. Nyní se zdá, ozbrojený konflikt mezi wagnerovci, v jejichž řadách je zhruba 25 tisíc mužů, nezřídka bývalých trestanců, a ruskou národní gardou, může válce na Ukrajině dát úplně novou dynamiku.

Ostatně britská tajná služba k situaci vydala všeříkající komentář: „Jde o nejzávažnější výzvu pro ruský režim za dlouhou dobu. V následujících hodinách bude rozhodující loajalita ruských ozbrojených složek a národní gardy, to rozhodne o tom, jak se krize vyvine.“

Pro Jevgenije Prigožina, který byl dlouhé roky silnou Putinovou oporou a jeho mužem na špinavou práci, kterého prezident posílal úřadovat třeba do Sýrie, už ale není cesty zpět. A rozhodně nejde o žádného svatouška – má veskrze mafiánské kořeny, strávil mnoho let ve vězení, je proti němu vedeno mnoho mezinárodních vyšetřování, jeho firmy vedly hackerské útoky proti Západu a je to člověk, který nabyl obřího bohatství tím, že se svými zabijáky pro Putina kradl, vraždil a mučil.