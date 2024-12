Vánoce jako čas k přehodnocení investic aneb 5 kroků, jak zkontrolovat, že vyděláváte podle plánu

Uložit 0

Glosa Petra Žabži Možná si myslíte, že vaše portfolio je zcela bezúdržbové, ale existuje pár věcí, kterým byste se minimálně jednou za rok věnovat měli. A období druhé poloviny prosince je pro to naprosto ideální čas.

Tou první je celková revize složení vašeho portfolia. Vaše potřeby a investiční cíle se mohly během roku změnit a složení portfolia musí tuto změnu do budoucna reflektovat. To samé platí pro portfolio samotné. I kdyby se vaše cíle nezměnily, jednotlivé třídy aktiv mohly v předcházejících měsících výrazně vzrůst nebo klesnout a je potřeba se ujistit, že portfolio i nadále plní svůj účel.

Při hlubším pohledu do portfolia byste se měli dále ujistit, že nějak výrazně neklesla míra jeho diverzifikace a rozložení mezi uvažované třídy aktiv, jako jsou akcie, dluhopisy, komodity či nemovitosti – protože pokud ano, mohli byste na sebe brát potenciálně větší rizika, než by se vám líbilo.

Z pohledu efektivity portfolia se také zaměřte na možné překryvy, zejména mezi drženými ETF a podílovými fondy. Může se totiž snadno stát, že máte ve svém držení tituly, které investují do stejných nebo velmi podobných sektorů či regionů a vy se tak zbytečně vystavujete koncentračnímu riziku.

Zatřetí se podívejte, zda nemůžete realizovat nějaké „daňové prodeje“ a optimalizovat tak svoji daňovou povinnost.

Za čtvrté podumejte, zda některé části svého portfolia nezlikvidovat úplně. Smiřte se s tím, že některé investice proste nevyjdou a než se je snažit donekonečna „vysedět“, zbavte se jich a zaměstnejte uvolněný kapitál někde jinde.

To úplně poslední, co letos uděláte, by však měla být kontrola, že jste z pohledu investora využili všech státem podporovaných investičních možností. Ať je to klasické DPS nebo letošní novinka DIP, ujistěte se, že někde zbytečně nepřicházíte o peníze, které, nadneseně řečeno, leží na ulici.