Karol Guláš staví miliardovou e-shopovou skupinu Enterstore a říká: Za pár let bychom mohli na burzu

Jozef Janov a Karol Guláš jsou dva byznysmeni původem ze Slovenska, spojuje je toho ale víc – oba totiž chtějí pořádně zatřást česko-slovenskou e-commerce scénou. A vlastně nejen jí. V rámci fondu Hartenberg Capital skupují perspektivní a současně specifické e-shopy a budují z nich ambiciózní internetovou skupinu Enterstore. Ta jen letos očekává obrat těsně pod úrovní 2,5 miliardy korun. „Rozhlížíme se už po celé Evropě,“ říká její šéf Guláš.

Hartenberg Capital vznikl před deseti lety a Janov je po celou dobu jeho hlavou a stratégem, fond spravuje primárně peníze bývalého premiéra Andreje Babiše. Holding má na nákupy nachystaných minimálně 100 milionů eur a zajímavé webové obchody jsou vedle například nemovitostních projektů jednou z jeho investičních priorit. Guláš, který dříve řídil marketing v Astratexu, největším a zároveň prvním e-shopu, jejž Hartenberg koupil v roce 2018, se letos v lednu postavil do čela celého Enterstore.

Skupina na sebe přitom od ledna upozornila už několikrát – nejprve navýšila z 60 na 90 procent svůj podíl v Ovečkárně, pak ohlásila akvizici známé oděvní značky a obchodu Unuodesign podnikatelky Petry Plemlové. „Předpokládám, že do konce roku ještě jeden e-shop přidáme,“ říká třiatřicetiletý Guláš s tím, že platí slova Jozefa Janova, který v rozhovoru pro CzechCrunch zmínil plán kupovat dva až tři e-shopy ročně.

A jestliže letos celá skupina Enterstore, kam kromě Astratexu, Ovečkárny a Unua patří také sportovní obchod Sportega, bude mít čisté tržby kolem 2,2 miliardy korun, během příštích tří let by se toto číslo mělo ideálně znásobit: „Primárně toho chceme dosáhnout akvizicemi, ale také tím, že budeme postupně rozvíjet naše jednotlivé e-shopy,“ popisuje Guláš. Tím, že skupují střední až větší e-shopy v regionu, jsou hodně specifičtí, žádná další taková skupina s podobným finančním zázemím v Česku a na Slovensku nepůsobí – například eRockets dělají něco podobného, neusilují ale o majoritu, a navíc s Hartenbergem spolupracují.

Jako příklad toho, jak chtějí postupovat, dává Guláš právě Astratex a čerstvě pohlcené Unuo. „Na Astratexu jsme se ledacos naučili a během prvních tří let jsme u něj dokázali zdvojnásobit tržby i zisk. Know-how chceme aplikovat i na Unuo, které se může násobně zvětšit, když s ním budeme pracovat. Nabízí se zvětšení sortimentu, zvýšení marže, zefektivnění nákupů… Je toho opravdu hodně, co se dá dělat s menší firmou, která neměla vyladěné procesy.“

Zakladatelka Unua Petra Plemlová už předem oznámila, že ve firmě, kterou rozjela od šicího stroje před deseti lety a kterou vybudovala až do velikosti stomilionového ročního obratu, zůstane další tři roky a pak odejde. Guláš říká, že se vždy snaží koupit firmu i s jejím zakladatelem a usilují, aby aspoň nějakou dobu zůstal na palubě. „Kontinuita je pro nás důležitá. Nekupujeme firmy v problémech, nechceme dělat restrukturalizace. Koukáme jen na e-shopy, které fungují a jsou ziskové,“ zdůrazňuje.

Základní kritéria, která Enterstore s Hartenbergem za zády posuzují, jsou tři – e-shop musí být ekonomicky v plusu, musí mít potenciál růst hospodářsky i regionálně a musí nabízet sortiment, který je nějakým způsobem specifický. Zkrátka internetový obchod s televizemi nebo ledničkami se do hledáčku Guláše a spol. nikdy nedostane. „Příležitosti tu jsou a budou, doba akvizicím nahrává,“ naznačuje manažer.

Foto: Hartenberg Šéf skupiny Hartenberg Jozef Janov

Má to podle něj ale svá úskalí. Jednak ekonomické ochlazení nenahrává ziskovosti, jednak zakladatelé úspěšných e-shopů mají pořád dost sebevědomí, že nepotřebují pomoc nikoho dalšího, aby svá byznysová dítka posunuli o stupeň výš. „Snažíme se je přesvědčit, že s námi porostou víc a rychleji,“ říká Karol Guláš s tím, že v Česku a na Slovensku jsou nižší desítky firem a obchodů, se kterými jsou v kontaktu a které by do jejich portfolia mohly zapadat.

Kromě toho už se ale Enterstore rozhlíží i jinde po Evropě, protože český a slovenský trh dobře znají a mají jej nastudovaný. A zatímco doma si vyhledávání potenciálních akvizičních cílů řeší vesměs Guláš s kolegy sám, za hranicemi se spoléhají na pomoc poradců a konzultantů.

Sousloví, které při rozhovoru s Gulášem padne několikrát, je zvýšení marže e-shopů, které pod skupinu spadají. Kromě optimalizace procesů a využití synergií s jinými projekty, což je klasický korporátní kolotoč, zmiňuje jako nástroje, jež k lepší ziskovosti vedou, také vlastní produkty – a tedy cestu, kterou velmi dobře znají velké maloobchodní značky.

Výrobky s privátními brandy mají samozřejmě všechny významné řetězce jako Lidl, Tesco nebo Decathlon, ale i on-line hráči typu Rohlik.cz. „Astratex už dnes má velkou část příjmů právě z prodeje vlastní značky a hodně se nám tato cesta osvědčila. Funguje i jinde. Máte pak pod kontrolou celý distribuční kanál,“ vysvětluje Karol Guláš.

S vlastním sportovním vybavení postupně experimentuje Sportega, Unuo i Ovečkárna na vlastním sortimentu do značné míry stojí, Astratex na něj také přešel a je možné, že i další e-shopy, které Enterstore přikoupí, budou tuto ambici splňovat. A kam ve finále kráčí? Kde chtějí Guláš a spol. být?

„Jednou z variant je, abychom kolem roku 2026 byli zralí na vstup na burzu. Znamená to, že musíme být obratově aspoň na dvojnásobku, teď jsme ještě malí. Nedá se říct, že to tak nutně skončí, ale jeden z realistických scénářů, na kterých pracujeme, to je.“