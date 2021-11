Po nařízení o uzavření vánočních trhů zbylo mnohým stánkařům vánoční zboží bez jakékoliv možnosti odbytu. Někteří se nevzdali a začali své obchody přesouvat do světa onlinu. Své platformy jim otevírají především internetové supermarkety Rohlik.cz a Košík.cz. Musejí ale pospíchat – zboží, které se mělo prodávat v každém větším městě, se rychle kazí.

Pro Josefa Divokého to nebyl první e-shop. Byl ale první, se kterým šel tak rychle ven. Takže i po zveřejnění musel dodávat řadu informací. Až na dotaz dopisoval, kam vlastně mohou lidé posílat platbu. Nebo kde zboží vyzvednout, když si zvolí osobní odběr. Není divu – Divoký ho začal tvořit asi před osmnácti hodinami, přitom už funguje od dopoledne.

Josef Divoký je majitelem firmy Alkohouse a jeho e-shop Pan Svařák má jen pár položek, pro firmu jsou ale zásadní. Potřebuje prodat zásoby, které si připravil na nadcházející dny – svařák, punč, vylisovaný mošt z čerstvých jablek na horké drinky. Dohromady má připraveno tisíce litrů nápojů, přičemž jen svařák napočítal na 15 tisíc litrů. Celkový odhad jejich ceny? Někde mezi 800 tisíci a 1,2 miliony korun.

„Neměli jsme v plánu prodávat svařák online. Je to platforma pro to, aby se vyprodaly zásoby. Jediné naše štěstí je, že jsme nepořizovali zboží, které má krátkou trvanlivost. Jako třeba ovoce, nechávali jsme ho na poslední chvíli. Svařák má trvanlivost půl roku,“ popisuje. Nejoblíbenější vánoční nápoj měl prodávat na vánočních trzích ve Zlíně, asi na dvaceti menších akcích a do restaurací. Pokud ho dodá alespoň restauratérům, bude ho minimum. Ani ti nesmějí prodávat alkohol tak, aby ho lidé mohli popíjet venku.

Chceme pomoci malým producentům a výrobcům! Těm může uzavření vánočních trhů výrazně snížit odbyt. Pandemická situace je vážná, ale my máme řešení. Nabízíme producentům možnost prodávat u nás. Když se nám ozvou, za 3 dny můžeme jejich produkty nabízet. https://t.co/a83nCM5cpU — Rohlik.cz (@rohlikcz) November 26, 2021

Divoký není zdaleka jediný, který se teď potřebuje rychle popasovat s další změnou v přijímání pandemické situace v Česku. Sám odhaduje počet firem s nápoji v podobné situaci na zhruba 200 až 300. Pak jsou tu ale další, menší živnostníci a farmáři, na které situace může dopadnout ještě výrazněji.

Na pomoc jim teď přispěchaly internetové supermarkety. Rohlik.cz oslovil malé producenty a výrobce přímo, a přesně tam, kde se teď mohou scházet – tedy v online prostoru, konkrétně na Twitteru. S e-shopem se mohou spojit. Jejich zboží je podle zveřejněných informací schopen nabízet za tři dny.

Košík.cz přišel s podobnou nabídkou. I on očekává, že zboží může zalistovat v řádu dnů. „Obchodní týmy nyní komunikují s malými dodavateli, zjišťují, co to pro ně zrušení vánočních aktivit bude znamenat a pochopitelně se bavíme o tom, jak jim můžeme pomoci,“ uvádí Tomáš Jeřábek, šéf firmy.

Pro ty, kteří si chtějí vyzkoušet vlastní e-shop, nabídla platforma Shoptet jeho založení zdarma. Spravovat bez poplatků ho můžou do konce letošního roku. Další pomocnou ruku nabídl Slevomat, jehož pracovníci si také prodejců opuštěných v online prostoru všimli. „Teď jsem dostal kontakt na kompetentní osobu. Objem zboží je takový, že to prostě musíme řešit,“ popisuje například Divoký.

Smysl poslední chvíle

Rohlik.cz i Košík.cz zmiňují, že malé dodavatele dlouhodobě podporují. U Košíku už přes rok funguje program pro podporu malých dodavatelů a farmářů, Rohlík má speciální farmářské sekce. Menším výrobcům a farmářům dlouhodobě pomáhá také Scuk.cz. Na svém online farmářském tržišti v současné době nabízí podle svých informací asi 12 700 produktů od 370 výrobců a farmářů.

Naopak například Tesco podle mluvčího Václava Koukolíčka produkty prodejců, kterým vláda zrušila vánoční trhy, do své nabídky zařadit neplánuje. Výběr dodavatelů je podle něho komplexní proces, který vyžaduje delší čas. Navíc je podle něho právě vánoční sezona, která se připravuje až s ročním předstihem. Proto ani nemá příliš smysl zahrnovat na poslední chvíli do prodeje sortiment, který zákazník v nabídce nečeká, dodal pro ČTK Koukolíček.

Tohle měl být náš stánek na zlínském náměstí, říká Josef Divoký Foto: Josef Divoký

Jenže s velkým předstihem se na vánoční sezonu připravují obchodníci na všech platformách. Pronájem reálných trhů se řeší s několikaměsíčním předstihem. Stejně tak objednávky zboží, které pak prodejci na stánkách nabízejí. A finální přípravy samotného stánku trvají do posledního dne před zahájením prodejů.

Proto pro ně přišlo nařízení vlády, která zakázala s denním předstihem pořádání vánočních a adventních trhů, někdy ve chvíli, kdy své stánky finišovali. Někde trhovci už stihli otevřít, velká část prostor ale měla začít s prvním adventním víkendem. Tedy za dva dny.

Na některých místech, třeba v Ostravě, stánkaři na vánočních trzích přesto právě otevřeli. Ale jen na část dneška. Do večerní 18. hodiny, odkdy nařízení platí, se pokusí vměstnat to, co mělo být výsledkem několika týdnů.

Mezi takové obchodníky patří třeba obchod Farmářské brambůrky. Firma zmiňuje, že akci, která se nekoná, předcházely měsíce příprav, obrovské množství zásob a celodenní chystání stánku – v den, v jehož závěru vláda rozhodla o uzavření, respektive neotevření trhů.

Nakolik se jim podaří v online prostoru získat zákazníky, není jasné. „Máme dodavatele, kteří mají tak limitované výrobky, že se bavíme o desítkách prodaných kusů týdně při plné oboustranné spokojenosti, ale i dodavatele, kde jsme v řádech stovek a tisíců,“ popisuje pro CzechCrunch Jeřábek.

Podle něj je navíc velký rozdíl mezi trvanlivým a čerstvým výrobkem. „U těch čerstvých výrobků je to samozřejmě složitější, protože prodej na ulici se hodně liší od toho, jak funguje online prodej jako takový, u kterého musíte mít například výrazně delší minimální trvanlivost. Nicméně platí, že online se může pro všechny řemeslné výrobce jednoduše stát hlavním kanálem. Jen to znamená určitou změnu v jejich přístupu,“ uzavírá.

S přispěním ČTK.