Varovných znamení kolem Xixoio přibývá a další poučení z roku 2021. Lidé snadno uvěří investiční naději

Rok 2021 byl v mnoha směrech poučný. Řadě lidí otevřel oči a ukázal jim, že kapitálové trhy opravdu skýtají skvělé možnosti pro investice, aniž byste byli povoláním burzovní makléři. Etabloval také některé kryptoměny jako regulérní investiční nástroje a uchovatele hodnoty. Jako na každém fenoménu i na těchto se však chtějí svézt – kulantně řečeno – ne zcela důvěryhodní hráči. Stačí zmínit dvě jména: Growing Way a Xixoio.

Zakladatel Xixoio a jeho hlavní tvář Richard Watzke během podzimu sliboval, jak ještě do Vánoc spustí se svým projektem produktovou ofenzivu. S těžko pochopitelnou pompou zveřejnil roadmapu, tedy jakýsi jízdní řád, co se kdy objeví či rozjede. Ponechme stranou, že z představení jindy vcelku banálního a samozřejmého prvku jakéhokoli byznysového plánu udělal událost. Pozoruhodné ovšem bylo, že už na Vánoce měla spatřit světlo světa první vychytávka – komunikační platforma Xixout.

A také že jo, objevila se. Jenže podobně jako celé Xixoio i tohle zní sice v podání Richarda Watzkeho přelomově, jenže ve skutečnosti to je… prostě nástěnka. Navíc jednosměrná. Uděláte si registraci, nalogujete se a pak si můžete přečíst, co tam někdo se správcovskými právy, tedy Watzke a spol., píše. Žádná sofistikovaná aplikace, jen interní blog, který najdete na intranetu každé druhé firmy.

Investiční vykřičník

Advokát Jan Langmeier, který jako jeden z prvních v článku na serveru Peníze.cz upozornil, že investice do tokenů Xixoio jsou extrémně riskantní, už začal chystat právní pomoc pro ty, kteří Watzkemu uvěřili, digitální mince se značkou XIX si koupili a teď zjišťují, že to je celé složitější. „V posledních týdnech už se na mě obrátilo několik lidí, kteří si tokeny XIX koupili a nyní jsou nešťastní, protože pochopili, že se jim peníze zřejmě nikdy nevrátí,“ nechal se Langmeier slyšet.

Ano, jde z jeho strany také o marketing a PR, jenže na tom, že Xixoio je hodně nejistý projekt s mimořádně nafouknutými ambicemi, se shodují v podstatě všichni, kdo se na tuzemské investiční a krypto scéně pohybují. Plány na vznik alternativního finančního a bankovního systému, do nějž nahánějí neznalé retailové střadatele podomní finanční poradci, zkrátka zní těžko uvěřitelně.

Jelikož si ale Richard Watzke loni zaplatil mohutnou reklamní kampaň, s níž mu pomáhali lidé blízcí Andreji Babišovi, stalo se z jeho firmy nepřehlédnutelné byznysové téma. Tisíce lidí mu prý svěřily stovky milionů korun. Možná přehání, ale i kdyby to byly jen miliony korun, riziko, že s jejich penězi to nedopadne dobře, je velké. Proč, to jsme na CzechCrunchi opakovaně popsali.

Budiž proto rok 2021 i určitým investičním vykřičníkem. Nejde jen o Xixoio, další velký příběh minulého roku byl krach společnosti Growing Way, po níž na účtech několika tisíc lidí chybělo hodně přes miliardu. Její zakladatel Ondřej Janata se v médiích prezentoval jako investiční skoro-génius a podobnou píseň pěli i poradci, kteří investice do jeho firmy nabízeli po celém Česku.

Kam peníze proudily? Rozhodně ne do akcií. Jak upozornily Hospodářské noviny, Janata a spol. vyvedli stovky milionů bokem a nakoupili si za ně luxusní auta nebo nemovitosti. Bylo to klasické podvodné Ponziho schéma, které se v Česku objevilo i rok předtím – po „investiční společnosti“ JO Invest v roce 2020 po zásahu policie zbyla miliarda dluhů a garáže plné supersportovních bouráků.

Poučení? Investovat je správné a důležité, zvlášť pro ty, kdo jsou mladí a na žádné státní garance solidní penze se spoléhat nemohou. Moderní technologie investice zpřístupnily, často se hovoří o jejich demokratizaci, zásadní roli sehrála i popularita a růst bitcoinu a dalších virtuálních mincí. Stejně jako jinde i tady ale platí zlaté pravidlo „dvakrát měř a jednou řež“. Určitý návod najdete i v našem investičním průvodci.

Každopádně než někomu svěříte své peníze, pořádně si ho proklepněte a poraďte se. V investicích se nehraje na naději, ale na data. A rozhodně nevěřte těm, kdo slibují revoluce a kolosální změny. Jestli mají tak skvělý plán, rádi jim na něj půjčí investiční fondy. A kdyby nic jiného, tak další známé pravidlo ze startupového světa říká, že na jeden Google nebo Facebook připadají tisíce bezejmenných firem a projektů, které neuspěly a které spálily miliardy. Jež samozřejmě někomu původně patřily.