Váš polštář proti těm nepřátelským. Do nových Bulánků přichází multiplayer, brzy bude hra zdarma

Kultovní bitvu krvelačných polštářů snad znají všichni, kteří před dvaceti lety docházeli do školních počítačových učeben a mnohdy i potají legendární Bulánky instalovali. Éra kultovní české hry z dílen vývojářského studia SleepTeam sice na nějaký čas skončila, loni ale ožila, a to rovnou v modernizované verzi s řadou novinek. A jedna z těch nejzajímavějších je od dnešního dne dostupná pro všechny.

Věnujme ale následující dva odstavce nejprve procesu, jak Bulánci 2.0 vznikali, lépe řečeno jak se dostávali na trh. Protože i to byla kapitola sama o sobě. Tvůrci hry předloni v květnu nejprve oznámili, že titul po dvaceti letech oživí a vylepší tak, aby alespoň trochu odpovídal dnešním herním standardům. Vyrazili proto na crowdfundingový Startovač, kde sháněli půl milionu na rozjezd. Za noc dostali více než trojnásobek.

O zhruba měsíc později kampaň zakončili se skóre sedmi milionů korun, což byl nevídaný – a rekordní – úspěch. Poté ohlásili, že s vydáním modernizované verze krvelačných polštářů s 3D grafikou a novými funkcemi míří na jaro 2022, aby vydání pak odložili na léto. A pak zase na podzim – a to už se podařilo splnit. Akorát šlo o takzvaný předběžný přístup určený pouze pro podporovatele na Startovači.

Do reálného prodeje na herní platformě Steam zamířili noví Bulánci začátkem letošního roku, ovšem pro všechny hráče bez jedné z klíčových funkcí, která byla už před časem oznámena – online multiplayeru. Konkrétně multiplayeru napříč platformami, díky kterému by bylo možné pořádat krvavé polštářové bitvy na různých zařízeních. A byť je hra zatím dostupná pouze na PC, multiplayer se nyní rozšířil.

Hrát nové Bulánky online proti ostatním protivníkům mohou od dnešního dne všichni hráči, kteří mají hru zakoupenou. Dosud byla tato možnost dostupná pouze pro podporovatele ze Startovače. Multiplayer se tak týká třech herních režimů, které jsou v titulu dostupné – klasického deathmatche, týmového deathmatche a módu Capture the Flag, při němž je za úkol sebrat střeženou vlajku nepřátelského týmu.

Během srpna mají ve hře navíc dostupné i globální statistiky, respektive žebříčky z celého světa. V souvislosti s tím vývojáři pracují i na verzi pro herní konzoli Nintendo Switch, stejně tak jako na podpoře Xboxu a PlayStationu. To ovšem dorazí až časem – tvůrci nespecifikují, kdy by to mělo být. Ostatně právě na podporu napříč různými zařízeními SleepTeam lákal od začátku této nové bulánčí éry.

Co ale s termínem vydání uvedli, je nabídka bezplatné verze hry. Momentálně je hra dostupná na Steamu za 16 eur (380 korun), od 1. září ale bude v základní podobě zdarma. Včetně multiplayeru a všech nutných prvků k hraní. Dodatečný obsah si pak zájemci budou moct dokupovat, přičemž ti, kteří si již Bulánky 2.0 koupili, mají být odměněni speciálními bonusy, jež budou do hry přicházet.

„Garance dalších bonusů se pochopitelně týká i podporovatelů ze Startovače, ti se mohou těšit i na speciální bulánčí skin. Budou mít také exkluzivní přístup k zatím nevydanému obsahu a spoustu dalších výhod. Navíc už od nás do svých e-mailových schránek obdrželi klíče na Steam k již vydaným balíčkům,“ uvádí vedoucí vývoje Jan Zmeškal.