Vaše kroky promění ve výšlap na Everest i výlet po Římě. Česká aplikace Walking Planet spojuje fitness a hru

Uložit 0

Před třemi lety prodal ve stamilionové transakci úspěšné herní studio Geewa, nyní Miloš Endrle představuje svůj nový projekt. A opět bude hravý a mobilní. Jeho nově založený startup Good Friend Games vydává svou prvotinu Walking Planet – tak trochu fitness aplikaci, tak trochu hru. Ta je zatím k mání v testovací verzi pro české uživatele, ale ambice má světové. Však se v ní také za nejrůznější hranice vydáte.

Ve skutečném světě chodíte třeba po vánočních nákupech Prahou, v tom virtuálním ale své kroky měníte v pěší túru s přáteli po Central Parku. Či ve výstup na Everest. Anebo procházku po starověkém Římě. Základní premisa nové aplikace od českých vývojářů spojuje přirozenou motivaci k pohybu i příjemnou soutěživost. Walking Planet můžete ode dneška bezplatně vyzkoušet na iOS i Androidu.

„Je to zatím jen takzvaný soft launch. To znamená, že aplikace je jen v Česku a je v ní jen nejnutnější obsah včetně pár turistických stezek. Prostě jdeme testovat, jak na to budou lidé reagovat,“ říká pro CzechCrunch Miloš Endrle z Good Friend Games. Ten má s mobilní zábavou obrovské zkušenosti coby zakladatel studia Geewa, od letošního roku se ale naplno věnuje právě představenému projektu.

Jak sám říká, v jádru je teď Walking Planet takové atraktivní počítadlo kroků. Monitoruje váš skutečný pohyb, za nějž vás odměňuje herní energií. S její pomocí pak vyrážíte na cesty v aplikaci a soutěžíte s dalšími virtuálními výletníky. „Je to prostě hra jako služba. To znamená, že ji budeme neustále rozvíjet. Pohříchu tam teď ještě nemáme nic pro české uživatele, třeba procházku Prahou nebo Krkonoši. Dále plánujeme spolupráci s lokálními projekty, jako je třeba Deset tisíc kroků ke zdraví,“ přibližuje nejbližší plány.

Foto: Good Friend Games Miloš Endrle po prodeji Geewy tvoří Walking Planet. Aplikaci, která vás rozhýbe

Už teď každopádně v šestičlenném studiu Good Friend Games, do kterého Endrle přibral právě spolupracovníky z Geewy, pracují na mnohem rozsáhlejší verzi a pomaličku plní poměrně velkolepé vize: „Ultimátní myšlenka, kterou máme, je gamifikace veškerých vašich fyzických aktivit. Ať už se vrátíte z procházky, pojedete na kole, nebo běháte doma na pásu, váš pohyb se promítne do hry.“

Sledování sportovních aktivit samozřejmě není na poli mobilních aplikací nic nového, Walking Planet se ale podle šéfa studia chce od jiných pokusů odlišit hlavně sociálním aspektem. „Třeba oblíbená fitness aplikace Strava je spíš jen deník vašich aktivit. U nás generujete energii a jejím prostřednictvím se následně bavíte na virtuálních výletech s kamarády,“ říká Endrle.

Investory potřebujete rychle zaujmout, takže jsme zjednodušeně začali říkat, že jsme Duolingo pro fitness.

Právě na tento rozdíl sázel zakladatel i při setkáních s potenciálními investory. Narážel při tom však na neustálé srovnávání s úspěšnou hrou Pokémon Go. Ta už před sedmi lety zkombinovala reálný pohyb s virtuálním lovem oblíbených kapesních příšerek a na její úspěch se spíš marně pokoušel navázat nespočet projektů. Především američtí investoři se tak prý hodně ptali, proč by vlastně uživatelé vůbec měli chodit ven, když je tam neláká něco jako možnost ulovit nového pokémona.

Jenže Endrle s kolegy vsadil na motivaci zábavné odměny za jednoduchý pohyb. Walking Planet tak míří do průsečíku mezi aplikace zaznamenávající vaše aktivity a „chodící“ hry. Dosavadní pokusy údajně cílily buď příliš na jednu, nebo na druhou stranu. Prvně jmenované neobsahují zábavnou gamifikaci, ty druhé jsou zase příliš soustředěné na samotnou hratelnost a nutí hráče i při pohybu venku sledovat obrazovku telefonu.

Foto: Good Friend Games Fitness aplikace a chodící hra Walking Planet od startupu Good Friend Games

„Investory potřebujete rychle zaujmout, takže jsme zjednodušeně začali říkat, že jsme Duolingo pro fitness, a ono se to chytlo. Aplikací pro výuku jazyka byla spousta, ale když pak přišlo Duolingo s gamifikací, tak sebralo prakticky celý trh,“ přibližuje Endrle.

„My vám prostě říkáme: ‚Hýbejte se, bude to zábava.‘ Nejdeme na to s tím striktně racionálním vysvětlováním, proč byste se měli hýbat, ale emocionálním, podobně jako právě Duolingo s výukou jazyků,“ přibližuje vývojář. Podobný trend je podle něj vidět například i u fitness náramků a hodinek: „U nich je to hrozně dobře vidět. Třeba Garmin začínal u atletů, ale teď ho používají hlavně hobby sportovci a lidé, které prostě baví sledovat svůj pohyb.“

Duolingo odhalilo ještě jeden trend, ve kterém vidí budoucnost nejen Good Friend Games. Některé firmy, jako například francouzská Omada, se přesunuly od mobilních her k aplikacím a využívají své zkušenosti s gamifikací. „Ten trend potvrzují zkušení lidé z oboru, někteří z nich jsou i naši poradci. Ti říkají, že za rok nebude náš gamifikační přístup a free to play ekonomika ve světě aplikací taková výjimka jako nyní,“ tvrdí Endrle.

A byť se podle zkušeného vývojáře už blýská na lepší časy, mobilní vývoj se stejně jako videoherní segment obecně potýká s výrazným poklesem investic. I proto Walking Planet spouští testovací provoz, aby tvůrci získali data a argumenty pro zajištění dalšího financování vývoje. Mimochodem o tom, že ještě lepší časy by měly čekat i přímo český herní průmysl, povídal Miloš Endrle u nás na CzechCrunchi v nedávném rozhovoru.

Ve Walking Planet bych chtěl hrozně moc prodat světu Česko. Mít tam procházku Prahou nebo mnou milované Krkonoše.

Walking Planet plánuje do roka vstoupit na americký trh. Do té doby musí vývojáři nejen doplnit herní obsah – monetizace a možnost pořízení třeba dalších tras má přijít už počátkem příštího roku –, ale klíčové bude zajistit retenci uživatelů a najít správný způsob, jak projekt představit coby fitness tracker i odlehčenou hru zároveň. „Chceme zůstat aplikací. Silně gamifikovanou, to ano, ale nechceme mraky herních mechanismů, které budou pro uživatele příliš složité,“ dodává Endrle.

A má sám zakladatel nějakou vysněnou trasu, na kterou by se ve Walking Planet chtěl vydat? „Já jsem vyrostl ve sportovním prostředí. Takže kdyby to bylo na mně, tak tam uděláme virtuální Tour de France,“ odpovídá se smíchem. „Ale to je tím, že jsem soutěživý typ a baví mě to soupeření. Pro běžnější aktivity bych ve Walking Planet hrozně moc chtěl světu prodat Česko. Mít tam procházku Prahou nebo mnou milované Krkonoše,“ říká.

Výlety navíc nemusí směřovat jen za hranice států, ale i za hranice času. Uživatelé se budou moci projít například starověkým Římem a v plánu je vydat se i časem kupředu: „Jsme schopní ukázat, jak bude vypadat Praha za dvacet let, kdy už tady bude stát Vltavská filharmonie.“ Základní traily ve Walking Planet totiž vznikají pomocí satelitních dat, ale um vývojářů je dotváří.