Vaše studium v Bradavicích začíná! Vychází Hogwarts Legacy, obrovitánská harrypotterovská hra

„Jsi čaroděj, Harry,“ prohlásil kdysi poloobr Hagrid v Harrym Potterovi. V milionech čtenářů a později i diváků tím odemkl skrytou touhu, aby místo jména hlavního hrdiny zaznělo to jejich a i oni se mohli stát kouzelníky. Při absenci skutečné magie v našem světě si ode dneška můžete tento sen splnit. Tedy alespoň tak moc, jak je to jen možné. Právě totiž vyšla (na konzole – na PC se odemkne v 19 hodin) videohra Hogwarts Legacy, v níž se stanete studentem Školy čar a kouzel v Bradavicích. A která už předtím stihla zlomit rekord na streamovací platformě Twitch.

Hogwarts Legacy vás vezme do Bradavic a okolí mnoho let před událostmi knížek J. K. Rowlingové. Nepotkáte tedy Harryho, Hagrida ani Hermionu, ale i koncem 19. století můžete se těšit na všechny detaily populárního světa z pera britské spisovatelky. Samozřejmě navštívíte mnohá místa z knih a filmů, vyčarujete známá kouzla (Mdloby na tebe! Expelliarmus!), potkáte roztodivné bytosti od skřetů až po testrály – a pokud jste opravdu velcí fanoušci Harryho Pottera, budete se rozplývat nad hromadou narážek a odkazů na bohaté dějiny kouzelnické říše.

V roli studenta, který oproti tradici nedorazil na bradavickou školu vlakem z nástupiště 9 a 3/4, ale až v pozdějším roce, si navzdory dřívějšímu časovému zasazení užijete velice podobná dobrodružství jako Harry a jeho kumpáni. Nejprve si ale vytvoříte kouzelníka podle vlastních představ. Nemusíte se přitom spoléhat na rozřazení do školních kolejí podle Moudrého klobouku. Mezi Zmijozelem, Havraspárem, Mrzimorem a Nebelvírem si můžete zvolit sami. A pak už vykročíte do víru výuky i odhalování podivných událostí, které se kolem vás začnou točit.

Stejně jako v původních dílech je totiž studium magie v Hogwarts Legacy jen (menší) část zábavy. Mnohem víc akce a napětí vás ve hře od studia Avalanche Software čeká v mimoškolních aktivitách. Hlavní hrdina není jen tak obyčejný kouzelník, ale má být klíčem ke starodávnému tajemství. Při jeho odhalování budete řešit hádanky a svádět souboje s příšerami a temnými kouzelníky. Anebo skřety, hra se odehrává v době skřetího povstání, jež vede padouch Ranrok a černokněžník Victor Rookwood.

Kromě těch nepřátelských vás ale čekají i přívětivější tváře. Z těch známých to jsou třeba duchové Baculaté dámy nebo Skoro bezhlavého Nicka. Pomrknutím na fanoušky jsou pak profesoři Matilda Weasleyová nebo Phineas Nigellus Black. A co by to bylo za harrypotterovskou hru, kdybyste si coby výjimečný mladý kouzelník nenašli mezi spolužáky přátele, kteří vám podají pomocnou hůlku. Ačkoliv je Hogwarts Legacy hra pro jednoho hráče, úplně sami tak díky kouzelnickým kamarádům nebudete.

Celkem by vám průchod příběhem i plnění rozmanitých úkolů měly zabrat klidně přes třicet hodin. Ale jestli se rozsáhlá hra rovná i velké zábavě, to podle prvních recenzí záleží především na vašem vztahu k Harrymu Potterovi. Úvodní dojmy často vyzdvihují splnění snu mnoha fanoušků – Hogwarts Legacy samozřejmě není první potterovská hra, ale je první, která svět kouzelníků prozkoumává a využívá tak široce a detailně – ale další recenze dodávají, že nadšení z možnosti stát se studentem Bradavic může překrýt některé herní nedostatky.

Například český herní web Vortex chválou nešetřil, bodové hodnocení 9 z 10 doprovodil jasným verdiktem: „Pokud bychom měli klást na Hogwarts Legacy nároky ultimativní hry ze světa Harryho Pottera, zvládá to i bez brýlatého kouzelníka s jizvou na čele. Nevypadá jako ta nejkrásnější hra, má několik designérských nedodělků a některé věci působí velmi rušivým dojmem, ale tyhle výtky určitě nesráží hru níže a můžeme ji směle předložit jako prvního výrazného adepta na ta nejvyšší ocenění za rok 2023.“

Zato další domácí recenze na Games.cz přináší střízlivější pohled. „Hogwarts Legacy s krásným bradavickým hradem a kouzelnickým systémem staví solidní základy budoucím hrám ze světa Harryho Pottera, jeho vlastní pokus se ale silně prohýbá pod tíhou hloupoučkého příběhu, slabší technické stránky a výplňového obsahu,“ zní hodnocení hry, která si navzdory výtkám vysloužila sedm z deseti možných bodů.

Foto: Avalanche Software Nechybí ani letecké prohlídky na testrálech

České recenze tak v průměru odpovídají těm globálním, které se podle agregátoru Metacritic pohybují nad osmdesáti procenty. Ani dílčí nedostatky – anebo kontroverze spojené s výroky na adresu transgender lidí od J. K. Rowlingové, která sice na hře nepracovala, ale její stín na ni kvůli tomu dopadá – navíc nic nezmění na tom, že z Hogwarts Legacy bude obrovitánský hit.

Hra v minulých dnech opanovala tabulky předprodejů na Steamu. Navíc nabídne zdaleka nejrozsáhlejší herní zpracování příběhů, jejichž první díl knižně vyšel v roce 1997. A dokonce ještě před vydáním zbořila rekordy na Twitchi. Na streamovací platformě Hogwarts Legacy v jeden okamžik sledovalo 1,3 milionu diváků. Žádný titul pro jednoho hráče v historii Twitche nepřilákal víc zvědavců, dosud kralující Cyberpunk 2077 před třemi lety ve špičce sledovalo zhruba o sto tisíc lidí méně.

Hogwarts Legacy stojí na Steamu 60 eur, na Epicu 1 499 korun. Kromě PC je za o několik set korun vyšší cenu k mání i pro nejnovější modely Xboxu a PlayStationu, na konzole o generaci starší vyjde začátkem dubna. Těšit se mohou i majitelé Nintendo Switch, vývojáři jim hru přičarují v červenci. A byť měl původní Harry Potter vynikající český překlad, oficiální lokalizaci hra nedostala. Ale kdo si počká, ten se zřejmě dočká. Tedy alespoň u verze na PC, pro kterou už nadšenci z řad hráčů a fanoušků s požehnáním vývojářů tvoří češtinu.