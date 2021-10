Vyšlete poddané na pole, sešikujte zbrojnoše, osedlejte svého oře a naládujte trebuchet kamením. Právě vyšlo Age of Empires IV, nový díl úspěšné série historických videoher od Microsoftu. Spolu s ním se tak na obrazovky počítačů vrací kdysi velice tradiční, ale dnes už přece jen ne tak obvyklá hratelnost poctivé realtimové strategie se stavěním měst a výcvikem velkých vojsk. A jak ukazují první recenze, je to návrat vpravdě královský.

Age of Empires fanoušky v reálném světě baví už čtyřiadvacet let – a v tom virtuálním dokonce několik století. Od starověku se slony, falangami a trirémami v prvním díle se ve druhém přesunuly do nejen rytířského středověku, aby se ve třetí hře podívaly dokonce do novověku a doby střelného prachu a parních strojů. Age of Empires IV se nicméně vrací do období fanoušky nejoblíbenějšího, do středověku.

Stejně jako u předchozích her série i ten čtvrtý z hráčů udělá vladaře a vojevůdce, kteří dohlížejí nad stavbou hradů, výcvikem vojsk a měřením jejich sil na bojištích. A to vše v historickém hávu, který sice kvůli zachování zábavy není stoprocentní realistickou simulací strastí a slastí tehdejších panovníků, ale vše zasazuje do uvěřitelných kulis, skutečných válek a opravdových událostí.

Age of Empires IV tak přináší pětatřicet misí ve čtyřech historických kampaních napříč pěti sty lety. První dějová linka se podívá do období ovládnutí Anglie normanskými dobyvateli. Strany Angličanů a Francouzů se představí i ve druhé kampani, která sleduje stoletou válku a s příchodem Johanky z Arku dává vzpomenout na Age of Empires II, kde hrdinka Francie hrála jednu z hlavních rolí.

Exotičtější výlet do dějin i mimo západní Evropu pak nabízí mise za mongolské nájezdníky nebo za moskevské bohatýry a knížata. Čtyři v singleplayeru hratelné národy doplňují strany Svaté říše římské, Číny, Dillíského sultanátu a Abbásovského chalífátu, které si můžete vyzkoušet v multiplayeru.

Ve srovnání s množstvím národů v remasterované verzi Age of Empires II, do níž nedávno přibyli i Češi, tak úvodní nabídka novinky nepůsobí příliš rozsáhle, nicméně je prakticky jisté, že i u čtvrtého dílu se můžeme těšit na různá obsahová rozšíření. A především pak platí, že i v samotné základní hře je na co se těšit.

Světové recenze totiž nešetří pěknými známkami a herní magazíny od IGN po PC Gamer se u Age of Empires IV shodují zhruba na osmi bodech z deseti. V době vydání článku agregátor recenzí Metacritic hlásí skóre 82 ze sta možných, přičemž z padesáti sebraných hodnocení nebylo ani jedno negativní a jen pět smíšených.

Age of Empires IV se vrací do středověku Foto: Microsoft

Ve verdiktech pak často zaznívá variace na to, že čtvrtý díl sice nepřináší nic revolučního, nicméně věrně navazuje na své předchůdce a nabízí očekávanou a oblíbenou strategickou hratelnost s přiměřeným množstvím moderních inovací. A koneckonců to, že se nekoná revoluce, je i z historického pohledu pro šlechtice a vladaře dobrá zpráva.

Právě historický pohled je pak dalším tradičním lákadlem série a Age of Empires IV v tomto ohledu jde zdaleka nejdál. Jednotlivé kampaně nejsou prezentované jako fiktivní příběh s dějinným základem – třeba coby zmiňované dobrodružství Johanky z Arku z druhého dílu – ale takřka coby až edukativní materiál, který tvoří působivě zpracovaná dokumentární videa.

Namísto dialogů historických hrdinů vás tak čeká zajímavý výklad dané události, který by se neztratil ani při pokrokovější výuce dějepisu. Videa pomocí kombinace reálných záběrů ze současnosti a animací přibližují historický kontext nejen právě odehrávané bitvy, ale dávají nahlédnout i do dobových řemesel, ukazují princip různých technologií a dalších střípků středověkého života.

Dát doslovný význam oblíbenému spojení „škola hrou“ můžete díky Age of Empires IV už ode dneška na PC. Hru za cenu 60 eur bez jednoho centu (zhruba 1 500 korun) získáte jak od Microsoftu, jehož divize Xbox Game Studios ji vydává, tak na Steamu.