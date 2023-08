Včas jezdí devět z deseti našich spojů, hlásí České dráhy. V přesnosti jsou prý na špičce Evropy

Nezastavujeme, máme zpoždění, volá skoro každé léto z televizní obrazovky průvodčí, když znovu a znovu opakují trilogii Slunce, seno. Hláška se vžila do slovníků všech, kdo často jezdí vlakem. Letos se však nehodí. České dráhy prý jezdí s nejvyšší přesností za uplynulých sedm let.

Podle dat národního dopravce jede letos včas hned devět z deseti spojů. V konkrétních číslech si to stojí tak, že v první polovině roku vypravily České dráhy 1 217 296 vlaků, z nichž včas přijelo 1 093 002 spojů. Státní společnost přitom definuje, co přesně znamená přijet včas – za včasný spoj se počítá každý, který má maximální zpoždění pět minut. Pokud vlak mešká minut šest už je braný do statistiky meškajících spojů. Na procenta jde o přesnost z 88,8 procenta.

„Daří se nám jezdit mnohem přesněji a spolehlivěji než v uplynulých letech, a to přesto, že na železniční infrastruktuře stále probíhá řada velkých stavebních prací a množství dalších omezení a výluk,“ říká k tomu generální ředitel společnosti Michal Krapinac.

A dodává, že pokud by se přihlédlo jen k problémům, které vznikly na straně Českých drah, pak by procentuální včasnost byla ještě vyšší. Nebýt cizího zavinění, jezdily by modré vlaky včas dokonce v 98,9 procenta případů. Podle Krapinace je celkové plnění jízdního řádu o jedno až jeden a půl procenta vyšší než nejlepší hodnoty v posledních sedmi letech. „V přesnosti vlaků patříme mezi přední evropské země,“ dodává ředitel.

České dráhy k tomu přidávají analýzu důvodů zpoždění. Vinou národního dopravce se vlaky zpozdily jen ve třinácti procentech případů. Za 19,4 procenta zpožděných vlaků může podle státní společnosti provozovatel dráhy. Celých 67,7 procenta je pak dáno různými důvody. Nejčastěji mezi ně patří to, že se setkají dva vlaky na jednokolejné trati. Takových případů je 27 procent. Druhým nejčastějším důvodem je čekání na přípoj, a to až ve 20,6 procenta případů. Třetím důvodem jsou výluky. Vlaky přijedou pozdě ve 14,1 procenta případů právě kvůli uzavírkám na trati.

„Nezanedbatelný je i podíl zpožděných vlaků přijíždějících ze zahraničí. V rámci všech zpožděných vlaků se jedná o 4,5 procenta spojů, přestože v celkovém počtu je mezistátních spojů relativně malý počet,“ uvádějí České dráhy.

Národní dopravce začíná lidem důvod zpoždění vlaků vysvětlovat. Minulý rok kvůli tomu dokonce spustil i kampaň. Ve svých vlacích tehdy společnost rozdávala informační letáky, na kterých stálo: „Správa železnic modernizuje trať, abychom jako dopravci mohli jezdit v budoucnu rychleji a spolehlivěji. Prosím, omluvte případná zpoždění našich vlaků způsobené stavebními pracemi.“