Ve sportovních klubech nahrazují tužky a papíry digitálem. Mají sto tisíc uživatelů a hlásí investici

Uložit 0

Není to tak dávno, co sami pracovali na klubových projektech jako manažeři i hráči. A u toho viděli, jak složitě a kostrbatě sportovní kluby fungují. Na každý úkon – platby, potvrzení účasti na soustředěních, evidence docházky na trénink, udržování aktuální členské databáze – je zvláštní tabulka nebo papír. To vše se musí sbírat, tvořit, vyplňovat, udržovat a skladovat. Ondřej Syrový tak spoluhráče a kamarády přesvědčil k založení platformy, která by tohle všechno přenesla do digitálu. Pojmenoval ji EOS a teď hlásí investici. Podívejte se na její podrobnosti.

Zainvestovaný startup: EOS

Kdo investuje: Miroslav Tesař, CEO e-shopu Astratex. Vlastnická struktura se zároveň rozrůstá i o Davida Petráže a Pavla Junka. Ti stojí u EOS od jeho restartu v roce 2018, podle zakladatele si zasluhují být jeho nedílnou součástí a pracovat na „svém projektu“.

Kolik a v jakém kole: Blíž neurčenou částku v rámci kola, které lze označit spíše za seedové.

Co startup dělá: EOS pomáhá klubům s jejich digitalizací, tedy převáděním správy a povinností do online prostředí. Dává dohromady administrativu a komunikaci, a to automatizovaně. Pomáhá spravovat data a zajišťuje jejich vhodný formát, umožňuje na jednom místě mít přehled o členech – v případě dětí i o jejich rodičích – a platbách. EOS umožňuje i komunikovat v týmech na jednom místě, k tomu poskytuje web jako součást ekosystému.

Jak je startup velký: Platforma začala už v roce 2012, v roce 2018 prošla restartem a začal vývoj její současné verze. Letos už pohodlně překonala čtyři stovky zapojených klubů, 90 procent z nich je v tuto chvíli domácích. Jen letos se zapojily na dvě stovky nových klubů, z toho polovina za poslední čtyři měsíce, uživatelů má mít EOS sto tisíc. Tým se rozrostl z pěti lidí v roce 2018 na aktuální téměř třicítku osob. V roce 2022 se v tržbách pohyboval mezi šesti a sedmi miliony korun. Letos prý překoná devět milionů.

Zakladatel: Ondřej Syrový, který dřív založil a řídil florbalový klub. Zároveň se věnoval tvorbě webů a grafice. Pomohl s B2B systémy či e-shopy několika rodinným firmám. Pomáhal s webem florbalové Spartě a pomohl i s platformou, kterou členové využívali, čímž vznikla první verze EOS.

Sídlo startupu a kde všude působí: Sídlí v Ústí nad Orlicí, působí kromě Česka i na Slovensku a letos nově také ve Slovinsku.

Proč je to zajímavé a jaký je potenciál: „Pomoc sportovním klubům s přechodem do digitální éry je za mě v této době velké téma. Jsem rád, že jsem v týmu kolem EOSu našel skvělou partu nadšenců, která má stejnou vizi, kam – nejen český – sport posunout,“ popisuje investor Miroslav Tesař.

Na co startup plánuje využít investici: „Míříme k platformě, kde klub vyřeší naprosto vše krom sportování samotného,“ představuje si Syrový. Plán je expandovat do dalších zemí. EOS by chtěl přispět klubům třeba i tím, že je spojí s komerčním prostředím a pomůže tak získat prostředky navíc.