Ve Valdštejnské zahradě se dražilo dobro. V aukci se rozdělily dva miliony potřebným

Poklepávání kladívkem bylo pouze symbolické. Valdštejnskou zahradou se rozléhalo stejně jako dojetí obdarovaných. Na historicky první Dražbě dobrých skutků se vybraly dva miliony korun a dvě stě tisíc navrch. Firmy v ní přispívaly lidem na jejich konkrétní potřeby.

Platformě na podporu sociálních podniků Breakfaststory se podařilo pomoci třiadvaceti potřebným. Konkrétně šlo například o Dianku, která měla v roce 2013 poněkud náročný vstup do života. Po narození 25 minut nedýchala, v půl roce jí diagnostikovali dětskou mozkovou obrnu, epilepsii, potíže se zrakem i sluchem. Dianka navíc žije jen s otcem samoživitelem. Ten nyní může své dceři koupit nové naslouchadlo.

Aukce přinesla štěstí i Natálce z dětského domova v Chebu. Ta měla problém se zuby, jejichž opravy stomatolog vyčíslil na 130 tisíc korun. Díky příspěvku se dočkala a může se chlubit novým úsměvem. Ostatně právě na ten Breakfaststory peníze vybíralo.

Farma, která se stará o zachráněná zvířata, zase dostane díky aukci nový plot. Podpořeno bylo také dvanáct dětí z dětských domovů, třeba i úhradou za autoškolu. A peníze šly i rodinám, kde jednoho ze členů postihla ALS neboli amyotrofická laterální skleróza. Pacienti s touto diagnózou začnou během dvou až pěti let postupně ztrácet schopnost ovládat svaly.

Nejdražší vydražený skutek byl v hodnotě tři sta tisíc korun. Na skutky přispěly firmy jako Slevomat, Česká spořitelna, Volkswagen Financial Services, Clerastream Operations Prague nebo Deutsche Börse Services. Mediálním partnerem Dražby se stal také CzechCrunch.

Foto: Breakfaststory Předseda Senátu Miloš Vystrčil a architektka Eva Jiřičná

Nejrůznějších příběhů vybrala Breakfaststory s pomocí nadací 42. S nimi pak zamířila do firem, které si vybíraly, na co by chtěly přispět. Skutky byly ze čtyř kategorií: Lidé s vážným zdravotním handicapem; příroda, její kultivace a ochrana; sociální problematika napříč pomocí pro nemocné děti, samoživitele, seniory i umírající; do čtveřice pak věda a vzdělávání.

Za každým skutkem stál jeden patron z řad známých osobností. Ať už herečka Jana Plodková, nebo Klára Issová, zpěvačka Tereza Černochová, moderátorka Jitka Asterová, digitální tvůrce Karel „Kovy“ Kovář, evangeličtí faráři Pastoral Brothers nebo architekti David Vávra či Eva Jiřičná.

Známá architektka se mimochodem stala i dražitelkou jednoho ze skutků. Přispěla na zmíněný nový chrup pro Natálku, kterou si vybrala proto, že jako malá měla sama problémy se zuby. Spravit se je podařilo až poté, co si jedna z příbuzných vzala zubaře.

Na pořádání večera získalo od sponzorů Breakfaststory 230 tisíc korun i záštitu od předsedy Senátu Miloše Vystrčila, který poskytl pro dražbu Valdštejnský palác. „Jsem pyšná, že jsme zvládli za tuto částku večer uspořádat, a to i včetně občerstvení, které připravil sociální podnik Bílá vrána. Velmi rádi s ním spolupracujeme a podporujeme ho spolu s Tichou cukrárnou, kde pracují neslyšící,“ uvedla zakladatelka platformy Lucie Hyblerová.

Breakfaststory věnovalo večer Mileně Černé, spoluzakladatelce Nadace Olgy Havlové. Ta loni v září zemřela. Nadace mimochodem na dražbě také participovala. „Naše práce byla dobrovolnická a všichni, kdo se v Breakfaststory na dražbě podíleli, tak činili bez nároku na honorář,“ dodala Hyblerová. Její platforma se snaží ukázat, že dárcovství se dá v Česku dělat jinak.

Platforma Breakfaststory bezplatně sdružuje sociální podniky a angažuje je ve smysluplných zakázkách. Jméno daly Breakfaststory snídaně, které se vaří právě v sociálních podnicích, jež platforma snídaňovými zakázkami podporuje. Jídlo poté rozváží firemním klientům.

Ke snídaním se brzy přidaly i obědy nebo coffee breaky a za každou objednávku jakéhokoliv jídla uvaří Breakfaststory i pro seniory a samoživitele v nouzi bezplatné jídlo. Už tímto způsobem rozvezlo více než dvacet tisíc porcí potřebným a činí tak každý den.