Ve Znojmě vznikne centrum vína podle návrhu Chybík+Krištof. Vybuduje ho vinařství Lahofer

Dosud nevyužité budovy někdejšího pivovaru ve Znojmě projdou rekonstrukcí, jejímž cílem je vytvořit unikátní vinařské, kulturní a společenské centrum. Obnova proběhne ve spolupráci města s Vinařstvím Lahofer. Unikátní svět vína a kultury za stovky milionů navrhne architektonická kancelář Chybík+Krištof.

Areál bývalého pivovaru se nachází v historickém centru města, kde sousedí s hradem. I když místo prošlo v uplynulých letech zásadní proměnou, stále zde zůstávají nevyužité objekty – ležácké sklepy, spilky a sladovny.

Město areál bývalého pivovaru rozvíjí od roku 2010, kdy se stalo jeho majitelem. Do zchátralého prostoru dostalo prvního investora v roce 2014. Šlo o Znojemský městský pivovar, který zde o rok později úspěšně obnovil výrobu piva. Následovalo otevření pivovarské zahrádky a restaurace.

V roce 2017 v budově bývalé varny vznikla Expozice pivovarnictví, kterou město otevřelo společně s Národním zemědělským muzeem a společností Heineken. Třetím investorem se stala společnost Vinotrh ze skupiny Lahofer. Ta zde otevřela unikátní galerii vín, takzvanou Enotéku.

Foto: Město Znojmo Centrum vinařství vznikne ve spolupráci města a Vinařství Lahofer

Vedení Znojma tento týden oznámilo, že plánuje rekonstrukci areálu dokončit právě společně s Vinařstvím Lahofer, tak aby vznikl nový turistický cíl, který naváže na vinařskou a vinohradnickou historii města.

„Cílem je vytvořit unikátní vinařské, kulturní a společenské centrum, které dodá tomuto místu ještě větší exkluzivitu a přitažlivost turistům,“ říká starosta Znojma Jakub Malačka.

Součástí centra bude jedinečná vinná galerie, díky níž se Znojmo dostane na úroveň nejprestižnějších evropských vinařských měst, jako jsou francouzské Bordeaux a Champagne či portugalské Porto.

Vinařství Lahofer by mělo budovy získat do dlouhodobého pronájmu na 50 let s případnou čtyřicetiletou opcí. „Vinařství přistoupilo na podmínku města, že se nebudeme bavit o prodeji, ale o dlouhodobém pronájmu, takže nemovitosti zůstávají ve vlastnictví města,“ doplňuje Malačka.

Spolupráce Chybík+Krištof s Vinařstvím Lahofer se dlouhodobě jeví jako ideální symbióza. Architekti navrhli zmíněnou Enotéku, pro firmu vytvořili také vinný sklep a sídlo v jednom, kde se motiv vinných řádků podařilo přenést dovnitř budovy v podobě konstrukčního systému tvořeného železobetonovými žebry.

„Chceme pro návštěvníky vytvořit vinařský zážitek v moderním pojetí. Zpestřit tak jejich program v našem regionu a současně zvýšit návštěvnost místních vinařství, gastronomických zařízení a turisticky atraktivních prostor,“ přibližuje předseda představenstva Vinařství Lahofer Stanislav Lancouch.

Foto: Laurian Ghinitoiu Enotéka znojemských vín od Vinařství Lahofer

Architekti z Chybík+Krištof tak nyní začnou pracovat na návrhu urbanistické studie, která prověří optimální možnosti rekonstrukce, dostavby a přestavby jednotlivých budov. Vytvoří hmotové řešení, návrh zástavby území, koncepci dopravní a technické infrastruktury, napojení na páteřní sítě a v tom všem zohlední principy šetrnosti a udržitelnosti.

Výsledná varianta bude prověřena z hlediska technické proveditelnosti a bude projednána s důležitými orgány státní správy. Město konečný projekt plánuje prodiskutovat také s veřejností.

„Přibližně do pěti měsíců bychom měli mít hotovou urbanistickou studii a ta určí další postup a termíny,“ doplňuje znojemský starosta. Termín dokončení však zatím známý není.