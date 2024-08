Věci nemusíte vlastnit. Startup umožňuje pronájem kol, nábytku či elektroniky a vrhá se i na módu

Uložit 0

Začalo to tím, že Němec Nick Huijs online prodával kočárky, ale uvědomil si, že zajímavější může být je pronajímat na dobu určitou. Když se ale pokoušel uspět s touto službou, narazil na překážky související se správou předplatného, řízením opakovaných plateb, sledováním majetku… až se rozhodl vytvořit platformu, která by se za podnikatele, jako je on, o tuto operativu postarala. Vznikl tak startup Circuly, který se i díky novému investičnímu kolu a českým investorům chystá do Česka. Přinášíme souhrn nejdůležitějších informací.

Zainvestovaný startup: Circuly

Kdo investuje: Kromě českého Depo Ventures jde o německé fondy Neoteq, Gateway Ventures, Technologiefonds OWL a Danube Angels.

Kolik: 13 475 000 korun, loni v předchozím kole získal téměř 32 milionů.

Co Circuly dělá: Pomáhá firmám vytvořit e-commerce prostředí pro předplatné produktů, jako jsou například auta, kola, nábytek či elektronika, které by bylo stejně jednoduché jako jejich prodej.

Foto: Jan Nechvíle / Depo Ventures Petr Šíma a Michal Ciffra, zakladatelé Depo Ventures

Jaký je kontext: Popularita pronájmu věcí v Evropě podle zakladatelů startupu roste díky tomu, že lidem nabízí flexibilitu a přístup k produktům, do kterých by jinak museli investovat větší finanční obnosy, ale zároveň je nepotřebují používat delší dobu. Trend cirkulární ekonomiky podle nich reaguje na měnící se preference spotřebitelů, kteří dávají stále více přednost dočasnému přístupu k věcem před jejich vlastnictvím, což je mnohdy levnější varianta a zároveň šetrná k planetě.

Sídlo startupu: německý Bielefeld

Zakladatelé: Scott Galvao a Nick Huijs, jenž svůj první e-commerce projekt založil v roce 2018. Soustředil se v něm na prodej dětských kočárků. Jeho zájem o cirkulární ekonomiku ho však brzy přiměl přehodnotit tradiční prodejní model a místo prodeje padesáti dětských kočárků se je rozhodl nabízet formou předplatného. Brzy po spuštění však narazil na úskalí, jak náročné je spravovat produktové předplatné, od řízení opakovaných plateb až po sledování majetku a vracení zboží. Rozhodl se tedy vyvinout vlastní řešení.

Jak je startup velký: Má jedenáct zaměstnanců a díky investici plánuje rozšířit svůj tým o nové kolegy. „Navzdory výzvám posledních let dosáhl náš startup meziročního růstu GMV (objem prodaného zboží) o 438 procent, což jasně dokazuje rostoucí zájem zákazníků o předplatitelské modely. Firmy zároveň neustále hledají nové způsoby, jak generovat příjmy, a zájem o modely ‚as a service‘ výrazně roste,“ přibližuje Huijs.

Proč je to zajímavé: „Circuly nás zaujalo nejen svou vizí udržitelnosti, ale také velmi pragmatickým přístupem k digitalizaci předplatitelských modelů pro fyzické produkty. Věříme, že jejich řešení najde široké uplatnění nejen v západní Evropě, ale i v regionech, kde je cirkulární ekonomika stále na vzestupu. Naším cílem je pomoci Circuly získat větší expozici na trzích střední a východní Evropy a propojit je s relevantními partnery,“ komentuje partner Depo Ventures Petr Šíma.

Na co plánuje využít investici: Na vstup do odvětví módy, zahradní techniky a těžké strojírenské techniky. Plánuje i rozšíření ekosystému předplatných, aby pomohl většímu spektru firem přizpůsobit se cirkulární ekonomice.