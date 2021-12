Vedl nejvyhlášenější bar světa. Rok po otevření se vlastní podnik Alexe Kratěny stal druhým nejlepším

Pro většinu z nás jsou bary místem, kam jdeme strávit volný čas s přáteli. Pro brněnského rodáka Alexe Kratěnu je barová branže životním posláním. A je v ní opravdu dobrý. Jeho jméno je nejčastěji skloňováno s vyhlášeným londýnským barem Artesian, který dlouhé roky řídil. Nyní však zažívá úspěch s dalším podnikem, který rovnou založil – Tayēr + Elementary. Právě ten byl nově vybrán jako druhý nejlepší bar planety.

Na stříbrné pozici se Tayēr + Elementary, nacházející se na ulici Old Street v Londýně, umístil v žebříčku World’s 50 Best Bars, který každoročně skládá nezávislá porota skládající se ze šesti set odborníků na bary po celém světě. Podnik, za kterým vedle Alexe Kratěny stojí i oceňovaná norská barmanka Monica Berg, tak překonal i opěvovaný bar Paradiso v Barceloně, jenž skončil na třetím místě. První je Connaught Bar, také z Londýna.

„Poslední dva roky byly nejtěžším obdobím mého profesního života. Jsem rád, že naše snaha sdružovat lidi z různých částí světa a dohromady pracovat a přemýšlet nad bary a drinky jiným způsobem je takto oceněna,“ říká Kratěna pro CzechCrunch. „Vedle každodenního byznysu teď ještě pracuji na novém projektu, jenž bude v duchu naší filozofie objevovat nové chutě a ingredience,“ doplňuje.

Úctyhodné umístěné pro Tayēr + Elementary přichází jen poměrně krátce poté, co vzniknul. Kratěna jej totiž otevřel teprve na jaře minulého roku a uplatnil v něm bohaté zkušenosti, které za několik let nasbíral coby vedoucí baru Artesian, s nímž čtyřikrát v řadě získal titul Nejlepší světový bar. Britský magazín Drinks International ho navíc ve své anketě Bar World 100 loni vyhlásil druhou nejvlivnější osobností globální barové sféry.

„Tayēr + Elementary je vrcholným dílem barmanské smetánky. Industriálně stylizovaný prostor, na který narazíte hned po vstupu, je neformální místo, kde se koktejly připravují během několika vteřin díky systému čepování – v baru se však často objevuje i víno a pivo vlastní značky. Většina návštěv začíná drinkem One Sip Martini, v nabídce jsou ale i další obměny známých koktejlů, které se každý týden obměňují v souladu s ročním obdobím,“ píše se v profilu baru na World’s 50 Best Bars.

Kratěnův kariérní příběh je ale ještě mnohem zajímavější, až zjistíte, jak se na pomyslný vrchol světové barové branže dostal. Jak píše magazín Forbes, Kratěna se už v osmnácti vydal do světa, aniž by věděl, co chce dělat. Odletěl do Ameriky, kde se naučil anglicky, a jednou z jeho prvních prací bylo mytí nádobí. Pak se dostal za bar, kde objevil svou vášeň ke koktejlům.

Posléze odletěl z Ameriky do Španělska, poté do Japonska, odkud se vrátil zpět do rodného Brna. Věděl ale, že chce svou zálibu v drincích všeho druhu naplňovat, a věřil, že nejlepší místo je New York, potažmo Londýn. Nakonec zvolil britskou metropoli, kde se později stal hlavním barmanem v baru Artesian – a od roku 2011 do roku 2015 byl rovnou jeho vedoucím.

Na pomyslné poličce profesních trofejí má vedle ocenění, kterých dosáhl s Artesianem, také titul nejlepšího barmana roku 2012. Spoluzaložil i vzdělávací platformu P(our), která propojuje koktejlovou komunitu.