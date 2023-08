Vedl velkou banku, dnes má vlastní malou firmu. Čeho lituji? Že jsem neodešel dřív, říká Lubor Žalman

Každý bankéř vám řekne, že mu leží na srdci peníze všech klientů banky, pro kterou pracuje. Říkal to i Lubor Žalman, když v letech 2004 až 2012 vedl českou Raiffeisenbank. Nyní už přiznává, že na zákazníky pohlížel tak trochu statisticky a že je to zásadní rozdíl oproti situaci, ve které se nachází teď, když má vlastní firmu a klientů jen pár desítek, maximálně stovek. „Je to najednou osobní, některé z klientů znám 20 let,“ říká v nové epizodě CzechCrunch Podcastu.

Pokud má banka stovky tisíc, případně miliony klientů, není divu, že se z nich stanou položky v excelové tabulce. „Pokud je to velká banka, neubráníte se tomu, abyste to nebral statististicky. Když bude 99 procent klientů spokojených, zbylé procento nespokojených jsou plánované ztráty,“ připouští sedmapadesátiletý ex-bankéř, který před Raiffeisenbank působil v Komerční bance, v Home Creditu nebo u poradců z McKinsey.

Po odchodu z Rajfky před deseti lety se nejprve nějakou dobu věnoval konzultacím stran fúzí a akvizic, zhruba po třech letech se ale rozhodl pro změnu byznysového plánu: s bývalým kolegou Janem Kubínem si usmysleli, že se začnou věnovat správě peněz pro bohaté klienty. Tak vznikl jejich společný projekt EnCor Wealth Management. „Dnes máme pod správou tři miliardy korun,“ říká Žalman v CzechCrunch Podcastu, který si můžete pustit na odkazu níže nebo na Spotify, Apple Podcastech, Google Podcastech a na YouTube.

A právě v tom, kolik a jakých klientů má nyní oproti tomu, když vedl známou banku (která mimochodem v posledních měsících utrpěla velkou ztrátu renomé kvůli odmítání opustit Rusko), tkví klíčový rozdíl: „Jsem tak opatrný, že se to ani nedá vylíčit.“ Podle svých slov se nechce dostat do situace, že by lidem, kteří mu svěřili často veškeré své úspory ve výši desítek milionů korun, měl říkat, že se něco nepovedlo.

Ovšem nejen to. Tím, že je nyní svým pánem a nezodpovídá se akcionářům ani dozorčí radě, ale sám sobě a své odpovědnosti, cítí jednak svobodu, jednak naplno propadl podnikatelství. „Ochutnáte si, jak je to jiné a jak je to krásné. Jsem znovu ten malý chlapec, který si na pískovišti staví hrad. Je to nevyměnitelné pro mě a pro všechny, co rádi něco budují.“

Takže ničeho nelituje? „Jediné, čeho lituji, je, že jsem z banky – respektive z bank – neodešel dřív,“ má jasno Žalman. Jeden aspekt, po kterém se mu stýská, ale přece jen zmínil: „Jediná věc, která mi chybí, je řídit trošku větší tým lidí, v EnCor je nás deset.“

Zároveň očekává, že EnCor Wealth Management se v příštích letech výrazně rozroste, protože většina firem se začíná zásadně zvětšovat zhruba po 10 letech existence. „Bude to pravda, protože o tom píše Jim Collins,“ zmiňuje Lubor Žalman jednoho z nejznámějších a nejúspěšnějších ekonomických spisovatelů a autora knih Jak z dobré firmy udělat skvělou nebo Firmy, které se rozhodly být skvělé.

A na jaká všechna témata v našem podcastu s Luborem Žalmanem došlo?

Změny, kterými prochází bankovnictví

Investování do private equity fondů

Jak se proměnil trh s dluhopisy

Fenomén shortování

Česká burza a tuzemský kapitálový trh

FC Baník Ostrava



