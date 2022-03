Cesta z Roudnice nad Labem do Prahy dnes trvá vlakem něco málo přes hodinu. Že by se to dalo zvládnout za 19 minut, zní jako sci-fi. Přesně za tak dlouho by ale měly vzdálenost mezi oběma městy překonat vlaky na vysokorychlostní železnici. Na cestě mezi hlavním městem, Ústím nad Labem a německými Drážďany má právě v Roudnici vzniknout nový terminál. Jak bude vypadat, už je jasné. V architektonické soutěži uspěli Rusina Frei architekti.

Terminál má fungovat jako brána do Podřipska, ostatně nachází se jen kousek od Řípu. Kromě samotného nástupiště architekti řešili i parkoviště, parkovací dům, servisní základnu a silniční napojení. „Vzhledem k bezprostřední blízkosti národní kulturní památky Říp jsou všechny nadzemní stavby terminálu redukovány na nezbytné minimum,“ líčí architekti. Z dálky bude terminál působit v podstatě jako most nebo pavilon v krajině.

Stavba je z ocelové konstrukce s vnitřní prosklenou odbavovací halou. Přístupná bude z obou stran trati. Na jedné straně na ni naváže prostor pro kryté stanoviště městské hromadné dopravy, taxi a K+R. Na straně druhé budou moci cestující nasednout rovnou na kolo, povedou odtud cyklotrasy do Roudnice, Terezína i na Říp. Před terminálem proto budou i stání pro kola. Venku má být piazzetta, tedy vydlážděný prostor s lavičkami, koši a osvětlením.

Uvnitř cestující najdou čekárnu s výhledem na Říp a České středohoří, ale i další služby. „V hale jsou volně rozmístěny zaoblené a částečně prosklené vestavby s infocentrem a prodejem lístků, prodejními stánky, toaletami a zázemím pro zaměstnance,“ pokračují v popisu architekti.

Terminál vysokorychlostní trati v Roudnici nad Labem podle Rusina Frei architekti Foto: Rusina Frei architekti

Parkoviště navrhli architekti také po obou stranách trati tak, aby docházková vzdálenost k terminálu nebyla delší než 200 metrů. Jedno by mělo poskytnout 781 míst, druhé 751 míst. Na to by mělo navázat ještě jedno záchytné parkoviště s kapacitou dalších 720 míst. K dispozici bude ale i kryté zázemí pro auta, a to v podzemí – tam se vejde 750 aut. Dohromady budou moci v Roudnici zaparkovat tři tisíce aut.

Architekti dbali ale také na začlenění nového terminálu do krajiny. Místnosti určené provozu a údržbě mají být od krajiny odděleny zeleným valem. To znamená, že při pohledu z Řípu budou prakticky neviditelné. Parkoviště nemá být jen z betonu, auta budou stát na povrchu, který umožní vsakování i zadržování dešťové vody.

„Na plochy stání budou použity různé formy zatravňovacích dlažeb, v případě záchytných a rezervních stání pak přírodně zpevněné povrchy, jako je například štěrkový trávník,“ uvedli Rusina Frei architekti s tím, že stání budou oddělena třímetrovými vegetačními pásy, kde porostou traviny, keře i stromy. Parkoviště má mít také dobíjecí stanice pro elektromobily.

Všechny budovy mají být energeticky mimořádně úsporné. K tomu pomohou zemní valy, vhodná orientace, ale i materiály, které mají dobré tepelně-izolační vlastnosti. „Budovy terminálu budou řízeně větrány, vytápěny a případně chlazeny. K tomu budou použity udržitelné systémy, které využívají rekuperaci a obnovitelné zdroje energií, jako jsou geotermální vrty a tepelná čerpadla,“ vysvětlují architekti ze studia Rusina Frei s tím, že vysokorychlostní železnice je perspektivní a udržitelný způsob mobility šetrný ke klimatu. Stejně šetrně přistupovali také k samotné trati. Tu by měly lemovat lesy, remízky a vsakovací poldry.

Už druhý terminál s konkrétní podobou

Terminál vznikne na připravovaném, zhruba šedesátikilometrovém úseku vysokorychlostní trati v Podřipsku. Poslouží jako přestupní uzel, proto zde také vznikne stanoviště pro MHD a parkoviště – nacházet se bude poblíž dálnice D8. Přestoupit bude ale možné i na regionální trať mezi Roudnicí a Staňkovem. Vlaky tudy pojedou rychlostí až 320 kilometrů za hodinu. Stavba by měla probíhat v letech 2027 až 2030.

Terminál vysokorychlostní trati v Roudnici nad Labem podle Rusina Frei architekti Foto: Rusina Frei architekti

V dalších letech by měla trasa pokračovat až do Ústí nad Labem a později také do Drážďan. Do Ústí by se cestující měli dostat za třicet minut, do německého města pak za méně než hodinu. V plánech Správy železnic je také vysokorychlostní trať mezi Prahou, Brnem, Ostravou a Brnem a Břeclaví a pak také mezi Prahou, Hradcem Králové a polskou Wroclaví.

Terminál v Roudnici je přitom už druhý, který dostal konkrétní podobu. Soutěž byla vyhlášená také na terminál Praha-východ, který má stát u středočeských Nehvizd. Právě tady se bude trať větvit buď do Brna, nebo do Hradce Králové. Přestupovat se tu ale opět bude i na regionální železnici a na autobus. Pro auta tu bude parkoviště P+R, vejde se jich sem na tři tisícovky.

Nehvizdský terminál vznikne podle návrhu sdružení projekční společnosti Metroprojekt, která původně vznikla pro stavbu pražského metra, s architekty Jiřím Opočenským a Štěpánem Valouchem. Se stavbou by se mělo začít v roce 2025.