Velcí světoví investoři jsou v Praze. Konference 0100 ukáže startupové příležitosti ve střední Evropě

Již popáté se do Prahy sjíždí významná investorská jména z celého světa. Přilákal je sem další ročník 0100 Conference zaměřený na region střední a východní Evropy, který je pro investiční fondy stále přitažlivější. Také v Česku jsme již v posledních letech přivítali první startupové jednorožce, tedy rychle rostoucí firmy s hodnotou přesahující miliardu dolarů, v podobě Rohlíku a Productboardu. Mimo jiné právě fundraising ve světě startupů nebo role takzvaných family offices ve venture kapitálu bude předmětem debat na zmiňované konferenci 0100 Conference CEE, jíž je CzechCrunch hlavním mediálním partnerem.

Jaký je aktuální stav fundraisingu v regionu střední a východní Evropy? Jaké jsou mezery mezi investicemi v raných fázích vývoje startupů oproti pozdním a tím pádem i větším investičním kolům? Jak se daří investovat do digitálních šampionů ve střední Evropě a jak v celém regionu vypadají vyhlídky venture kapitálu a private equity? O tom všem bude řeč na již dvanáctém vydání konference Zero One Hundred (zkráceně 0100), která po celé Evropě pořádá specializované eventy s předními jmény investičního světa – a jinak tomu nebude ani v Praze.

Ve středu 26. dubna se v pražském hotelu NH Collection Prague Carlo IV na Senovážném náměstí potkají na čtyři stovky účastníků, z nichž jsou dvě třetiny investoři. Mezi nimi například Gabriel Kamensky, ředitel BlackRock Private Equity Partners, který je ve svém oboru předním globálním hráčem a jen v rámci private equity spravuje přes 40 miliard dolarů. Vystoupí také Petr Poldauf, investiční ředitel private equity ve Schroders, a Milan Kulich, ředitel z Advent International, přičemž obě investiční skupiny spravují desítky miliard dolarů.

„Více než polovina investorů má ve správě přes 100 milionů eur, díky čemuž máme opravdu vysoké zastoupení těch největších hráčů, což je pro celý region střední a východní Evropy skvělá správa a příležitost,“ říká Tomáš Tuleja, marketingový manažer Zero One Hundred Conferences. Na akci vystoupí také Daniel Keiper-Knorr, zakládající partner Speedinvestu, což jeden z nejaktivnějších venture kapitálových investičních fondů do startupů v rané fázi v Evropě. World Fund je zase přední evropský investor do klimatických technologií a vystoupí jeho zakládající partner Danijel Višević.

O tom, jak se investuje do jiných venture kapitálových a private equity fondů, promluví Rozalia Urbanek, investiční ředitelka PFR Ventures, kde mají v portfoliu přes šedesát jiných fondů, a také Bakhrom Ibragimov, partner pro střední a východní Evropu v Molten Ventures, kde investují do jiných firem (včetně N26, Revolut, UiPath) i fondů (Earlybird, IQ Capital, Seedcamp, Speedinvest). Debatovat se bude nejen o aktuálním stavu trhu, ale také dalších investičních příležitostech, protože až sedmdesát procent účastnících se investorů podle organizátorů uvedlo, že mají k dispozici značné prostředky, které plánují v následujících dvanácti měsících proinvestovat.

Stále důležitějším elementem venture kapitálového a private equity trhu se stávají takzvané family offices, tedy rodinné kanceláře, v nichž tým profesionálů spravuje majetek jedné či více rodin. A právě na ně se stále více obrací i velké investiční skupiny v rámci fundraisingu, protože jsou pro ně mnohem flexibilnější ohledně načasování a alokačních preferencí. Tradiční institucionální investoři, například v podobě pojišťoven, mají omezenější manévrovací prostor, kdy jsou obvykle omezení do určité výše, kolik – a kdy – mohou do fondů rizikového kapitálu vkládat peněz.

„Rodinné kanceláře mají naproti tomu možnost flexibilně upravovat své strategie, a proto jsou pro manažery fondů stále atraktivnější,“ uvádí Pavol Fuchs, generální ředitel Zero One Hundred Conferences. O všem zmíněném a dalších investičních tématech se bude diskutovat na akci 0100 Conference CEE, která proběhne 26. dubna v pražském hotelu NH Collection Prague Carlo IV na Senovážném náměstí. Poslední volné vstupenky je možné pořídit přímo na webu konference.