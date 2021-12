V první polovině 90. let se jedna zdánlivě průměrná Angličanka ocitla v těžkém životním období. Svobodná matka bez práce právě požádala o soudní zákaz přiblížení pro svého násilného exmanžela, trpěla depresemi a zvažovala sebevraždu. Když se jí později podařilo dokončit fantasy román pro děti a mladistvé, dvanáct vydavatelství její rukopis odmítlo. Dnes se jistě proklínají – z autorky Harryho Pottera J. K. Rowlingové je miliardářka a její příběhy hltají fanoušci dodnes.

Po úspěšné knižní sérii, která z Rowlingové udělala celosvětovou literární hvězdu, do několika let následovalo také filmové zpracování. Celkem osm snímků ze světa mladého kouzelníka dosud globálně vydělalo 7,7 miliardy dolarů (přes 195 miliard korun), což z nichž činí třetí nejvýdělečnější franšízu všech dob po univerzu Marvelu a Star Wars. Proto to byla tak velká událost, když před několika týdny uběhlo přesně dvacet let, co jsme malého čaroděje s jizvou na čele ve tvaru blesku mohli vidět na plátně.

WarnerMedia, kterému filmová a televizní práva na Harryho Pottera patří, se rozhodlo tyto dvě dekády připomenout. Prvního ledna na streamovací službu HBO Max proto dorazí speciál s názvem Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts, ve kterém se diváci setkají s většinou hlavních herců i tvůrců ságy – od tří hlavních hrdinů Harryho, Rona a Hermiony až po herce, kteří ztvárnili Voldemorta, Belatrix Lestrangeovou, Siriuse Blacka, Hagrida, Draca Malfoye nebo dvojčata Weasleyova.

Harry Potter se na plátně poprvé objevil před dvaceti lety Foto: HBO

Ačkoliv se Harry Potter odehrává ve fantastickém světě, pro miliony čtenářů a diváků bylo snadné v něm najít sebe samé. Mladý chlapec jako by na celém světě nikoho neměl a nikdo mu nerozumí. Ukáže se ale, že pro něj existuje místo dokonale skryté očím obyčejných lidí. Může sem utéct, nalézt si přátele a objevovat zdánlivě nekonečné možnosti čar a kouzel.

Novinka se pokusí shrnout, jak zásadní dopad na celý svět kouzelnická sága měla a stále má. O všem budou diskutovat sami herci a tvůrci filmů, od nichž samozřejmě můžeme očekávat také mnoho osobních příběhů, ať už z natáčení, nebo života coby filmových hvězd. Navíc se – soudě podle traileru – diváci mohou těšit i na velkolepě zpracovanou výpravu jinak převážně diskuzního pořadu.

Přes jednoduchý koncept prý nebylo vůbec jednoduché dát celý projekt dohromady. Daniel Radcliffe, představitel Harryho Pottera, ještě loni v červenci pochyboval, že nějaký rozsáhlý reunion bude možné provést už kvůli časovým rozvrhům velké části aktérů. Většinu překážek se ovšem evidentně podařilo překonat, takže trailer velkého shledání na legendárním nástupišti 9 a 3/4 ve vlaku ukazuje několik známých tváří a na mnoho dalších láká v titulcích.

Jedno významné jméno na seznamu přesto chybí. Při vzpomínání na vznik a význam kouzelnického světa nejspíš neuvidíme ženu, bez níž by neexistoval. Přestože WarnerMedia přímo nezmínilo, proč J. K. Rowlingová na reunion nedorazí, důvod je nasnadě. S nejvyšší pravděpodobností za rozhodnutím stojí autorčiny problematické komentáře ohledně transgender lidí, kvůli kterým si vysloužila mnoho kritiky od fanoušků Harryho Pottera i mimo jejich okruh. Rowlingová se prý přesto objeví v několika klipech z natáčení filmů, roztroušených napříč pořadem.

Opětovné shledání hlavních herců přitom není jediným způsobem, jak si mohou fanoušci na HBO připomenout své oblíbené hrdiny a příběhy. Nedávno zde měl premiéru soutěžní pořad Harry Potter: Bradavický turnaj čtyř kolejí, kde soutěžící rozdělení do čtyř kolejí zápolí o zlatý pohár. Příležitostní diváci Harryho Pottera nejspíš příliš unešení nebudou, nadšenci ale dostávají možnost prověřit své znalosti kouzelnického světa.

Ti, kdo nechtějí jen vzpomínat, mohou za hranice mudlovské každodennosti vyrazit také v nových příbězích ve filmech série Fantastická zvířata. Jejich děj se odehrává převážně ve Spojených státech a desítky let před narozením Harryho, Rona a Hermiony, představil však nové zajímavé postavy. Středem pozornosti je zoolog a milovník kouzelných zvířat Mlok Scamander, který s čarodějem s jizvou na čele sdílí nejednu charakteristiku.

Novým filmům se sice nedaří vyvolat podobné nadšení jako původní osmidílné sáze, z finančního hlediska ovšem prozatím fungují a na příští rok se chystá pokračování. Fantastická zvířata: Brumbálova tajemství ukáže kouzelníky v Bhútánu, Německu nebo Číně, přičemž se zaměří na jejich roli ve druhé světové válce a Brumbálovy snahy temným událostem předejít.