Veřejná doprava má velké inovační manko, říká. Jeho startup nabízí službu mezi MHD a taxíkem

Kariéra Dominika Janíka je do velké míry spojená s individuální dopravou. Prošel několika manažerskými pozicemi u dispečinků taxislužeb, pracoval v dopravní společností Liftago, kde byl city manažerem pro celou Českou republiku a Slovensko, působil i ve startupu Mileus, za nímž stojí spoluzakladatel Liftaga Juraj Atlas a který je zaměřený na propojování taxíků a městské hromadné dopravy. Následně se na londýnském veletrhu setkal se zástupci společnosti Bestmile, s nimiž se domluvil na licencování jejich technologie pro optimalizaci logistiky a rozvážení balíků. A to ho inspirovalo k jeho vlastnímu počinu.

„Tehdy jsem si uvědomil, že se dá optimalizovat i vyzvedávání lidí pomocí vymodelované poptávky v rámci jedné trasy a ve stejném čase,“ popisuje Janík pro CzechCrunch myšlenku, která jej před dvěma lety dovedla k založení vlastního startupu. Pod názvem Citya působí na trhu operativní hromadné dopravy, což je, zjednodušeně řečeno, něco mezi klasickou MHD a taxíky, které mají zlepšit dopravní obslužnost příměstských oblastí a regionů. V každodenní praxi jde například o sdílený mikrobus pronajatý samosprávnou, který si místní lidé poptají, řidič pak podle jejich nástupních a výstupních požadavků optimalizuje svou trasu. Typicky své pasažéry vozí na vlak nebo na konečnou jiného městského spoje.

„Na dopravě, hlavně té městské, mě vždy fascinovala komplexita, kde se propojuje urbanismus, matematika i softwarové technologie. Veřejná doprava má ale velké inovační manko,“ líčí Janík s tím, že v oblasti vidí velké možnosti zejména díky novým technologiím a datům, které mají potenciál změnit fungování celého odvětví. Jednou z nich je umělá inteligence, na kterou sází i Citya.

Díky práci s daty a za přispění algoritmů, optimalizace, predikce a dynamického plánování startup prý dokáže obsluhovat v řádu pár minut okrajové části měst, jejich satelity či menší obce. A to optimálně v návaznosti na městskou hromadnou dopravu a s dostatečným komfortem pro zvýšení motivace lidí nechat auto doma a využívat současné kapacity MHD.

Řešíme příčinu, tedy to, aby lidé vůbec auto nevytáhli a využili komfortu první míle sdíleného mikrobusu a následně pokračovali pomocí MHD.

Největším problémem právě v těchto oblastech totiž bývá využívání individuálních automobilů, protože příměstská hromadná doprava není flexibilní a jízdní řády nevyhovují přepravním potřebám lidí. Není divu – lidé žijící kolem větších měst často v poměru k rychlosti a komfortu ani nemají na výběr.

Janík si při vysvětlování pomáhá s příměrem: „Ráno rozváží děti táta, odpolední směnu bere máma. Autobusy jezdí dvakrát denně a v podvečer k vám domů nejede vůbec nic. Senioři si musí objednávat přepravu dva týdny dopředu, maminky s kočárky radši ani nejezdí nikam. Hromadná doprava na předměstí, v satelitech a obcích je často neefektivní a drahá. Většina lidí proto zvolí cestu autem a všichni stojíme v zácpách.“

Právě cestující z menších měst a okrajových částí těch velkých, kde nebývají dostupné taxislužby či možnosti sdílení automobilů, způsobují největší zahlcení dopravou v centrech, případně souvisejících spádových oblastí. Odstavná parkoviště a parkovací domy řeší jen důsledky tohoto problému. „My řešíme příčinu, tedy to, aby lidé vůbec auto nevytáhli a využili komfortu první míle sdíleného mikrobusu a následně pokračovali pomocí páteřní MHD a naopak,“ věří Janík.

Jak dále přibližuje, Citya se z pohledu cestujících snaží vyhovět co největšímu počtu z nich najednou, nicméně ne na úkor těch, kteří ve vozech seděli jako první. Systém má být vytvořený tak, aby virtuální zastávky, cílové destinace a trasy zohlednily plynulost dopravy.

Foto: Citya Dominik Janík, zakladatel startupu Citya

Zakladatel startupu navíc vyjmenovává, že kvůli špatnému plánování a absenci využívání moderních technologii čelí dopravní podniky vysokým nákladům, nedostatku řidičů či autobusů. A místo optimalizace hromadné dopravy se běžně škrtají spoje či prodlužují intervaly. Citya na to má mít několik řešení.

V případě Říčan u Prahy funguje jako mikrobus, který si mohou jednoduše objednat k „virtuální zastávce“ (jež by neměla být vzdálena více než několik desítek metrů od domu) a danou cestu pak podle poptávky sdílí s dalšími cestujícími. Vůz je tak dostupnější pro více lidí a může plnit různé úkoly v různé časy, například může sloužit jako převoz pro seniory či hendikepované či obsluhovat poptávkovou dopravu během špičky i během noci. Citya je zároveň i softwarovou službou, která může být součástí služeb dopravních podniků a organizátorů městské a příměstské hromadné dopravy.

Firma slibuje, že městům, obcím i dopravním podnikům dokáže navrhnout řešení mobility na míru, přičemž má reflektovat potřeby i těch lidí, kteří běžně necestují MHD takovým způsobem, aby se do patnácti minut dostali tam, kam potřebují. „Propojujeme mikroregiony mezi sebou a přibližujeme je okolním větším městům. Pomáháme lidem dostat se do spádových oblastí v regionech i na páteřní veřejnou dopravu,“ doplňuje Janík.

Ještě koncem roku 2021 startup zaujal také investory, kdy do něj vložili přibližně 35 milionů korun takzvaní andělé, jmenováni ale zatím být nechtějí. Loni pak Citya pracovala na své platformě a dokončení produktů, přičemž začala uzavírat první testovací provozy a placené spolupráce především s obcemi, kraji a veřejnými institucemi.

Jedním z byznys modelů startupu je, že si balíček služeb platí samotná města a obce, kterým se pak do kasy vrací veškeré vybrané jízdné. „Naše služba je v přepočtu na jeden kilometr pět- až šestkrát levnější než běžná MHD,“ říká Janík, jenž plánuje, že letos Citya uzavře spolupráci s patnácti městy či obcemi v Česku a na domácím trhu se zároveň překlopí do černých čísel. Další byznys pak má z prodeje licencí, dopravního a datového plánování a dalších navazujících služeb.

Z konkrétních referencí Citya například v Brně s dopravním podnikem realizovala pilotní spolupráci, kdy aplikaci využily tisíce lidí. Spolupráci navázala také s Pardubickým krajem, kde bude dělat analýzu dopravní situace, na kterou naváže pilotní provoz, podobný projekt se chystá i v Třinci. Startup zároveň expanduje do Polska a na Slovensko. Z dlouhodobého hlediska se chce soustředit na region střední Evropy a Balkán, kde jsou problémy s dopravní dostupností největší.

Foto: Citya Mikrobus startupu Citya

Jednu z prvních spoluprací startup uzavřel s Říčany, kde pilotní projekt fungoval zdarma i pro okolní vesnice. Říčany již přešly do komerčního režimu, kde během devíti měsíců mikrobusy odvozily více než osm tisíc cestujících. Do provozu se přidaly i okolní menší obce, odkud se lidé potřebují dostat do Říčan nebo na MHD směrem do Prahy i v jiné časy, než nabízí jízdní řády příměstské hromadné dopravy.

Podle vyjádření startupu bylo z osmi tisíc cestujících sedmdesát procent jízd skutečně sdílených. Auta vozila různé skupiny cestujících, kteří na virtuálních zastávkách postupně nastupovali a vystupovali. Kapacita vozů je šest osob a průměrná obsazenost byla více než čtyři cestující na jednu jízdu, řidiči průměrně v Říčanech odjeli denně třicet až padesát jízd. Jedna cesta přitom stojí čtyřicet korun, další spolucestující v rámci jedné skupiny platí dvacet procent ceny.

„Říčany jsou bohužel dlouhodobě přetížené automobily. Poptávková veřejná doprava je pro naše občany dalším střípkem do skládačky služeb, které nabízíme,“ říká starosta David Michalička a vyjmenovává MHD zdarma, sdílená kola či Seniortaxi. „Typicky třeba rodič ze sousední vesnice uvítá, když Citya sveze jeho děti společně s dalšími na trase do hudební školy či na jiný kroužek, případně se sám nechá odvézt na nádraží. Rodič ušetří čas a stres s cestováním, v Říčanech zase ubyde několik aut na přetížených silnicích,“ dodává.