Věří jim FBI i MI5 a teď pomůžou zvířatům v Africe. Česká firma analýzou mobilů bojuje proti pytlákům

Dokážou nahlídnout do mobilů, chytrých hodinek i služeb typu Facebook, Instagram či Google. Compelson, česká firma řešící forenzní analýzu digitálních dat, je v oboru jedna z nejvýznamnějších na světě. Je totiž jen málo těch, které by dokázaly podobně prolomit zabezpečení takových přístrojů. Informace ze zařízení dokážou říct, kde se daný člověk pohyboval, komu volal, kde i co fotil – a odhalit tak třeba cestu drog. Nebo zakročit proti pytlákům. Což je nejnovější projekt Compelsonu.

Firma totiž zahájila spolupráci s neziskovou organizací Focused Conservation, kterou založili bývalí speciální agenti americké agentury DEA, Úřadu pro potírání drog. S tím, že pomůže dohledat pytláky, důkazy proti nim a třeba i jejich plány. Uplatní se při potírání nelegálních lovců v Africe a Jižní Americe. Organizacím, které se je snaží dopadnout, ukáže, jak pracovat s daty, která mají vyšetřovatelé k dispozici ze získaných mobilních zařízení

Software Compelsonu z nich totiž dokáže zjistit síť kontaktů, historii zpráv, geolokaci pohybu uživatele, fotografie i třeba proběhlé telefonáty. Na jejich základě pak dokáže rozkrývat sítě zločinců. „Jsou podle našich informací skutečně rozsáhlé,“ popisuje Dušan Kožušník, zakladatel a CEO společnosti Compelson.

Už z předchozích projektů software firmy umí analyzovat fotografie a sám detekovat zbraně, drogy i sexuální obsahy. Pro Afriku a Jižní Ameriku ho odborníci zasvěcují do rozpoznávaní zvěře, trofejí a dalšího obchodovaného zboží z pytláckých aktivit. A u toho třeba i do schopnosti stanovit, jestli byla fotografie pořízená ze zařízení, na kterém se nachází, nebo stažena z internetu.

„Důkazy, které touto formou můžeme získat, pro nás mají nesmírnou hodnotu,“ komentuje za organizaci Focused Conservation William Fortuno, instruktor a mentor výcvikového programu americké vlády se zaměřením na boj s pytláctvím. Zakázka je v řádu milionů korun a právě americká vláda ji hradí. Trvat bude minimálně tři roky.

Foto: Compelson Tým společnosti Compelson

„V Compelsonu si klademe za cíl boj se zločinem v jakékoli podobě. Jsme proto rádi, že náš nástroj nachází uplatnění i na dalších místech, mimo běžnou policejní činnost, na kterou jsme zvyklí,“ říká Dušan Kožušník.

Prozradil ho tep

Firma z Prahy se specializuje na získávání informací z přístrojů, ke kterým se není jednoduché dostat. Výrobci mnoha zařízení se totiž chlubí tím, že cizí lidé se k informacím v nich uloženým nedostanou – tedy že je „neotevřou“. Není pravda, že by to vůbec nebylo technicky možné, ale nástrojů, které to dokážou, je velmi málo.

Společnost Compelson zabezpečení nicméně prolomit umí. Dokáže navíc pracovat i se smazanými zprávami ze SIM karty nebo odstraněnými soubory. A pak informace uvnitř stroje umí „pochopit“. Software totiž data prohledá a upozorní na ta, která vyhodnotí jako podezřelá: pornografické fotografie, fotografie zbraní nebo nově třeba nově právě ty, které vyobrazují ohrožená zvířata.

Dokáže se dostat i k datům z Apple Watch, nejpopulárnějších chytrých hodinek. „Compelson je momentálně jedinou firmou na světě, která se zaměřuje na chytré hodinky,“ říká Kožušník. To firmě umožňuje dodat další potenciálně velmi zajímavé typy informací: a usvědčovat pachatele.

Tak jako v jednom z reálných případů. Muž, který zavraždil svoji manželku, se snažil svůj čin svalit na vymyšlené lupiče. Ze lži ho ale usvědčil jak jeho vlastní telefon, tak chytré hodinky jeho ženy. V telefonu se objevila vyostřená korespondence, hodinky zase měřením pulsu vraždu zaznamenaly v reálném čase o několik hodin dříve, než muž zavolal policii.

Software jako zbraň

Společnost velkou část informací o sobě tají s tím, že její produkty používají vojenské či policejní organizace většiny zemí na světě a právě proto nemůže odkrývat strategické informace. Kožušník ale uvádí, že stále roste. Má centrálu v Praze a pobočku v Argentině, vedle které právě buduje pobočku také v Indii.

Compelson nedávno představil novou verzi svého softwaru, u kterého zmiňuje, že díky svým možnostem spadá do kategorie produktů dvojího použití (dual use). Což v podstatě odpovídá zbraním, kdy obchod podléhá schválení příslušných ministerstev.

Foto: Compelson Dušan Kožušník, ředitel firmy Compelson

Zbraně na obrázcích uložených v zařízeních umí detekovat relativně nově a tuto funkci firma přidala v souvislosti s konfliktem na Ukrajině. Vše, co Compelson ve svých produktech nabízí, mají k dispozici ukrajinské vojenské složky. „Analýza mobilních zařízení jim poskytuje informace o přesunu nepřátelských sil, ale pomáhá třeba také s identifikováním vojáků,“ naznačuje dál Kožušník.

Právě na Ukrajině je dnes aktivních ke stovce produktů, které pod záštitou ministerstva obrany a ministerstva vnitra využívá například pohraniční stráž a další složky policie a armády. Před několika dny přišli osobně Kožušníkovi poděkovat tamní důstojníci a přinesli mu symbolické dary. Za úspěšné odhalení několika ruských špionů.

„Ze zpětné vazby od forenzních vyšetřovatelů a nyní také od vyšetřovatelů z ukrajinských bezpečnostních složek víme, kolik informací lze získat z fotografií a jakou klíčovou roli ve vyšetřování tyto informace hrají,“ uvádí Kožušník.

Software, který výše zmíněné věci dokáže, má název MOBILedit Forensic. Využívají ho bezpečnostní složky ve 119 zemích světa, od amerických FBI a CIA přes britský Scotland Yard až po Policii ČR. MOBILedit pro civilní použití má pak přes šest milionů uživatelů ve více než 160 zemích.

Compelson založil a od samého začátku vede Dušan Kožušník, který je zároveň hlavním architektem produktů firmy. Vybudoval celosvětovou síť kontaktů, mimo jiné se účastní školení a zvyšování efektivity bezpečnostních služeb po celém světě, pomáhá i se zřizováním forenzních laboratoří.

Programátoři firmy pracují například na low-level vývoji v C++, zpětném inženýrství, překonávání zabezpečení, etickém hackingu, vývoji v assembleru, zkoumání vnitřností Androidu a iOSu, ale také strojovém učení, analýze videa a dalších specialitách. Takových, které softwarové firmy široko daleko standardně nedělají, doplňuje Kožušník.