Věřili, že i hasičák může být krásný. Češi z něj udělali doplněk interiéru i štít proti žáru

Hasicí přístroje jsou všude kolem nás, i když mnohdy ani nevíme, kde se ukrývají. A to je chyba, řekla si skupina českých architektů a designérů, kteří založili společnost Amplla. Po čtyřech letech vývoje představili moderní hasičák, který je krásný na pohled, ale především dokáže efektivněji zachraňovat životy.

Nápad na vylepšení hasicího přístroje vzešel z hlavy architekta Přemysla Kokeše, který se dlouhodobě potýkal s řešením, jak do esteticky řešeného interiéru umístit nevzhlednou červenou lahev. Nadto měl v roce 2017 nemilou zkušenost s hašením požáru – jednak si v krizové situaci uvědomil, že vlastně neví, kde hasicí přístroj hledat, zároveň začal vnímat jeho zbytečnou složitost.

Přitom přístroj, který může zachránit život v situaci, kdy rozhodují sekundy, by měl být co možná nejjednodušší a na co možná nejviditelnějším místě. Jenže hasicí přístroje tak, jak je známe, tedy jako nevzhledné kovové válce, z nichž trčí hadice a páčky, existují v takřka nezměněné podobě přes 150 let.

Pro čerstvý kreativní impulz se Kokeš nadchnul společně se Zuzanou Ambrožovou, která působila jako docentka na Mendelově univerzitě, a designérem Davidem Rosinaiem. V roce 2019 založili firmu Amplla a začali s větší intenzitou vnímat, jaký rozměr otázka hasicích přístrojů vlastně má.

Foto: Amplla Hasicí přístroj Amplla je zároveň i designový doplněk

„Při procházení rezidenčních nebo kancelářských objektů jsme si stále více všímali toho, jak důmyslné úkryty architekti vymýšlejí právě pro hasicí přístroje. V čisté chodbě působí jako hrubý, rušivý prvek, proto je raději schovají do niky, v horším případě do uzavíratelné skříňky,“ popisuje Zuzana Ambrožová, kreativní ředitelka společnosti Amplla.

Dle jejích slov jsou současné hasicí přístroje nejen nevzhledné, ale v mnoha lidech také budí obavy z toho, jestli budou schopni mechanismus během požáru správně použít. Cílem tak bylo navrhnout přístroj, který bude co možná uživatelsky nejpřívětivější, lehký, ergonomický, ale také líbivý.

Zakladatelé společnosti Amplla měli od začátku na paměti především to, aby pomohli hasičským sborům. „Chceme, aby náš inovativní hasicí přístroj snížil počet výjezdů kvůli hašení požárů v domácnostech,“ upřesňuje kreativní ředitelka. Zásahů je totiž příliš mnoho – podle statistiky Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky tvořily v loňském roce požáry v domácnostech 32 procent ze všech hlášených požárů.

České investiční injekce pro český nápad

Pro nápad vytvořit ryze český hasicí přístroj, který by mohl nastolit novou éru v boji s požáry, se nadchli také investoři. Důvěru společnosti Amplla tak projevili prostřednictvím investice lékař Jan Pirk, designér a majitel společnosti Mmcité David Karásek a investor a spolumajitel finanční skupiny RSJ Václav Dejčmar. Od nápadu se tak mohlo přejít k realizaci.

I díky investicím mohla společnost Amplla začít hasicí přístroje vyrábět kompletně v České republice. Největší výzvou byla výroba tlakové lahve, kterou zakladatelé společnosti nechtěli přesouvat do zahraničí. Nakonec se ale podařilo vyřešit všechny technické záludnosti. Část produkce tak nyní probíhá v Hlinsku, v bývalé budově oděvní firmy Kara, kde postavili novou továrnu, část ve Frýdlantě nad Ostravicí.

„Moderní hasičák jsme společně navrhli v kulatém tvaru, který připomíná štít. Zároveň v interiéru vytvoří jakýsi bod, my mu říkáme bod záchrany,“ vysvětluje Ambrožová. „Hassechuck“, jak zakladatelé společnosti Amplla přístroj označují, totiž spojuje vícero funkcí.

Foto: Amplla Zakladatelé společnosti Amplla David Rosinai, Přemysl Kokeš a Zuzana Ambrožová

Ta hasicí je nabíledni. Jedna ze dvou nabízených variant ale zároveň slouží skutečně jako ochrana před žárem. Její oficiální název je Amplla Shield, tedy česky štít. Po připevnění na stěnu navíc v duté části „Shieldu“ vznikne prostor pro uložení důležitých dokumentů, lékárničky a dalších nezbytností, které chce mít člověk v okamžiku evakuace po ruce. V nadstandardní výbavě má integrovanou také plynovou masku.

Oba modely ukrývají konstrukci s rukojetí a popruhem na ruku, kterou lze snadno ovládat pojistku ventilu a spoušť. Po jejím stisknutí se začne z trysky umístěné v přední části tepelného štítu extrudovat hasicí prášek. V plánu jsou také varianty plněné takzvaným sněhem nebo pěnou.

Moderní hasičák společnost Amplla poprvé prezentovala v českém pavilonu na dubajském Expu. Prodej v České republice zahájila 5. května, v nadcházejících měsících plánuje expanzi do okolních států, ale v hledáčku mají také země Blízkého východu. „Letos plánujeme vyrobit dvacet tisíc kusů, příští rok se ale produkce navýší na 120 tisíc,“ upřesňuje ambiciózní plány Ambrožová.