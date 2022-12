Češi jsou milovníci psů a koček. Podle dat Evropské federace výrobců krmiv pro domácí zvířata vlastnilo loni psa zhruba 42 procent českých domácností, v případě koček je to 22 procent. Unijní průměry přitom činí 25 a 26 procent. Na druhé straně je ale problém – veterinářů je v Česku jen průměrně a jsou vytížení. K řešení této nepříjemné situace se snaží přispět startup, do něhož nyní vkládá netradiční brněnské investiční duo Jiří Hlavenka a Jan Sláma skrz svůj vehikl Jinej fond. Za jednotky milionů korun získávají 20procentní podíl.

Celkově na 4,5 milionu českých domácností připadá přes 3,3 milionu psů a koček a další nižší stovky tisíc plazů, hlodavců a ryb. O všechny se podle statistik Evropské federace veterinářů stará v tuzemsku 4 500 veterinářů. V dlouhých frontách u toho svého tak často stávala se svou fenkou anglického bulteriéra i Pavlína Rochová. Ta v roce 2015 spoluzaložila poradnu RadaVeterinare.cz a na e-commerce projektech pracovala v české síti zverimexů PetCenter.

A došla k tomu, že dosavadní podpůrný systém pro milovníky domácích mazlíčků není dostatečný. „Nechtěla jsem stresovat mou fenku neustálými cestami do ordinace, ale dovolat jsem se často nemohla, protože jak jsem později zjistila, veterináři pracují často sami a jsou vytížení,“ popisuje Rochová.

Rozhodla se proto vytvořit řešení, které by sloužilo zvířatům, zákazníkům i samotným veterinářům. Při zkoumání trhu zjistila, že podle veterinářů by až 60 procent veškerých případů šlo vyřešit distančně. Rochová tak prodala svůj podíl v poradně RadaVeterinare.cz a začala tvořit projekt tlappka, který aspiruje na to být mnohem komplexnější službou. Už v počátcích se spojila se startupovým studiem Outboxers, v jehož čele stál Michal Kardaš, který se později začal věnovat jen tlappce. Do týmu k sobě přizvali ještě Zdeňka Topiče.

Foto: Tomáš Škoda Jinej fond tvoří Jan Sláma a Jiří Hlavenka

Jedním z pilířů aplikace je možnost kdykoliv chatovat s odborníky a posílat jim fotografie, dokumenty nebo video. Tři veterináři pracující pro tlappku se pak snaží odpovědět na dotaz co nejdříve, zpravidla do devadesáti minut. Poradí například s pooperační péčí, výchovou, veterinární dietou nebo dermatologickými problémy.

Zásadní je, že veterinář tlappky už má předem informace o daném mazlíčkovi, a dokáže tak odpovědět kvalifikovaněji než většina poraden. Často tím ušetří zbytečnou cestu na kliniku. Naopak tlappka nechce být náhradou veterináře v případě úrazů nebo akutních problémů.

Na základě dat ale majiteli dokáže personalizovat obsah. „Mám třeba malou kníračku, chci aby aplikace tedy zobrazovala obsah mně na míru díky vstupním údajům. Upozorní mě například, že mám hlídat pitný režim, protože toto plemeno má predispozice k onemocnění ledvin,“ zmiňuje spoluzakladatelka tlappky jeden z případů použití.

Podle Rochové je na aplikaci nejdůležitější to, že se jedná o pomoc, která je dlouhodobá – jindy například upozorní na nutnost zvážit mazlíčka nebo na to, že je sezóna klíšťat, a proto by bylo dobré prohlédnout srst. Tlappka tak funguje podobně jako například aplikace Preventivka od medicínského startupu Loono, která stejným způsobem upozorňuje například na prevenci ohledně potenciálních nádorů u lidí.

V budoucnu se chovatel také na jeden klik objedná k fyzické návštěvě veterináře s relevantní specializací a v rámci své lokality, k dispozici by mělo být i výživové poradenství a prodej dietních krmiv. Rochová a spol. cílí se svou službou primárně na prvochovatele, kteří často nemají dostatek informací. Výhodou je, že data mazlíčků chtějí výhledově dostat přímo k veterinářům, kterým tak do ordinace následně přijde de facto předpřipravený pacient, což ušetří jejich čas.

Zákazníci si mohou vybrat dva typy služeb – buďto jednorázovou konzultaci za 199 korun, nebo členství s neomezenými konzultacemi za 249 korun měsíčně, respektive 1 990 korun ročně. Podle Rochové průměrná návštěva veterináře vyjde na 1 500 korun. Za první rok provozu posbírala tlappka vyšší jednotky tisíc uživatelů, a to primárně díky jednotlivý dotazům.

Foto: tlappka Aplikace tlappka chce pomoci s nedostatkem veterinářů v Česku

Jinej fond do tlappky investuje jednotky milionů korun za 20procentní podíl. Přesnou částku ani jedna za stran nechtěla zveřejnit. „Zaujal nás drive Pavlíny Rochové a Michala Kardaše, jejich profesionalita a zkušenosti v oboru. Tlappka se zaměřuje na velmi konkrétní problémy a její zakladatelé dokázali dobře validovat, že po jejich řešení existuje poptávka. Důležité pro nás také je, že máme k téhle problematice osobně blízko a můžeme s projektem pomoct nad rámec samotné investice,“ říká za investorskou dvojici Jan Sláma, mladý podnikatel, který začal už ve dvanácti obchodovat s akciemi a dnes se věnuje globální platformě proti šikaně FaceUp. Se známým investorem Hlavenkou se dali dohromady zhruba před dvěma lety.

S pomocí peněz od Jinýho fondu chtějí Rochová, Kardaš a Topič především investovat do marketingu a rozšíření interního týmu veterinářů. Už příští rok se chystají i na expanzi do Polska, kde jsou podle Rochové náturou podobní chovatelé jako Češi. Stejně jako u nás nevidí na trhu přímou konkurenci. Ta se nachází především v USA a ve Skandinávii. Tamní trhy ostatně nabízí i lepší podmínky – zatímco v Česku mají svého mazlíčka pojištěného jen asi 2 procenta lidí, ve Švédsku je to až 70 procent.

Aplikace tak má rozhodně kam růst. „Výhledově chceme konkurovat i firmám ve Skandinávii a být první volbou chovatelů pro řešení zdraví, prevence i wellness jejich psa nebo kočky,“ říká Kardaš. „Chceme se prostě dostat do situace, kdy se řekne tlappka a všichni budou vědět, že je to ten veterinář v kapse,“ uzavírá.