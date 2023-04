Vhodné načasování. Česká online psychoterapie Hedepy loni vyrostla čtyřikrát na 45 milionů obratu

Na tato psychoterapeutická sezení můžete jít v pyžamu a vůbec u toho není třeba přemýšlet, jestli se nad tím někdo pozastaví. Hedepy totiž přenáší péči o psychiku do online světa, tedy běžně do domácností lidí. Spojuje psychoterapeuty a klienty přes počítač a zdá se, že nevadí, že to vyžaduje mimo jiné větší nároky na pozornost terapeuta. Aktuálně procházejí každý den terapií přes obrazovku pocházející z Česka stovky lidí napříč Evropou. Měsíčně jsou to tisíce. A platforma jen za poslední rok narostla čtyřikrát.

Svůj obrat dostala na 45 milionů korun, což je meziročně o 410 procent víc. A stejně tak, tedy zhruba čtyřikrát, loni stoupl celkový počet zprostředkovaných psychoterapeutických sezení. Těch se událo téměř 50 tisíc.

„Značný nárůst v počtu sezení ukazuje, že si lidé začínají význam duševního zdraví stále více uvědomovat a aktivně o něj pečují,“ myslí si Lukáš Krčil, CEO Hedepy. Je přesvědčený, že lidé začínají vnímat péči o své duševní zdraví jako cestu ke spokojenému životu. Dlouhodobě totiž na platformě nejčastěji řeší úzkosti, deprese, stres či neshody ve vztazích. Stále více se však objevují témata jako snaha uspořádat si vlastní myšlenky nebo podpořit osobní rozvoj.

Po dvou letech fungování zatím platforma není v černých číslech, ale očekává, že v Česku a na Slovensku se do nich dostane ještě letos. Celkově by se tak ve všech zemích, kde působí, mohlo stát v průběhu následujícího roku, popisuje Krčil.

25 tisíc lidí v padesátce firem

Hedepy působí v Česku od roku 2020, což se ukázalo jako velmi vhodné načasování. V době, kdy se naplno projevovala koronavirová pandemie, rostl zájem o péči o vlastní psychickou pohodu stejně jako o online služby. „Duševní zdraví aktuálně zažívá revoluci a nám se podařilo zaujmout nejen velký počet klientů, ale také terapeutů,“ chválí si Krčil. Podle něj je Hedepy na tomto poli slušně viditelné, což mimo jiné způsobuje, že roste rychleji než trh samotný.

Zájem vyvolalo i u investorů, peníze mu v minulosti opakovaně poslali zakladatel českého e-shopu Vivantis a známý andělský investor Martin Rozhoň spolu s Alexandrem Reggio-Paquetem i fondy Purple Ventures, Nation 1 a RSJ.

Od založení se firma rozšířila do dalších sedmi zemí a aktuálně působí kromě Česka na Slovensku, Ukrajině, v Itálii, Polsku, Maďarsku, Rumunsku či Řecku, dostupná je ve 13 jazycích. Vedle „klasické“ individuální terapie poskytuje taky její sjednání do několika minut pro akutní problémy. Nebo sezení pro páry či teen terapii pro děti od 13 let.

Foto: Hedepy Rozhraní online psychoterapeutické platformy Hedepy

Stále významnější je však i terapie používaná jako firemní benefit. Hedepy se momentálně stará přibližně o 25 tisíc zaměstnanců ve zhruba padesátce firem, mezi které patří advokátní kancelář Havel & Partners, společnosti Porsche, RSM, Tchibo či Multisport. Počet klientů přicházejících díky firemním benefitům za poslední půlrok citelně stoupl a množství firemních sezení se loni blížilo sedmi tisícům. Postupně má přerůstat ty individuální.

„Kromě toho roste zájem také ze strany pojišťoven, například Direct nebo slovenská Dovera,“ uvádí Krčil. Díky spolupráci s nimi Hedepy nabízí terapii zdarma lidem po těžkých autonehodách. „Velmi oblíbenou formou služby je pak subscription, kdy dlouhodobí zákazníci disponují Hedepy členstvím, prostřednictvím kterého si terapie předplácejí. Dnes máme takových klientů desítky procent,“ dodává šéf platformy.

Aktuálně Hedepy nabízí téměř tři sta odborníků, mezi kterými si klienti vybírají mimo jiné i díky medailonkům či hodnocením dalších uživatelů. Zájem ze strany terapeutů je ale podle Krčila vyšší. Na čekací listině je prý přes dva tisíce zájemců.

Hedepy věří, že dokáže postupně destigmatizovat psychické problémy a normalizovat schopnost říct si o pomoc. Právě k tomu mají přispívat terapie jako firemní benefity, jež podle Krčila motivují lidi k rozmluvě s odborníkem i ve chvíli, kdy zrovna žádný zásadní problém neřeší. „Posiluje se tak význam prevence, která je v péči o duševní zdraví stejně klíčová jako například pravidelný pohyb v rámci tělesného zdraví,“ myslí si.

Platforma se letos chce soustředit na další navazování partnerství s firmami i pojišťovnami. Představuje si, že pravidelná péče o duševní zdraví se může stát jak obvyklým pracovním benefitem, tak i běžnou součástí pojistných produktů.