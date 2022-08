Vídeň šetří díky obchodu s použitým zbožím 300 tun odpadu ročně. Teď otevřela druhý

„Kdysi krásná, kdysi módní, kdysi nová, na smetišti polobotka semišová,“ zpívá oblíbené duo Zdeněk Svěrák a Jaroslav Uhlíř a každý, jehož život v dětství tito dva naplňovali, si vzpomenou na tklivou píseň smutné semišové boty na smetišti, která hledá druhou do páru. Děti budoucnosti možná budou muset poslouchat docela jiné písničky. Ve světě se totiž začínají otevírat obchody, které nabízejí použité zboží. Druhý teď otevřel i ve Vídni.

V obchodě s názvem 48er Tandler lze najít elektroniku, vybavení domácnosti, knihy, oblečení, sportovní náčiní, hudební nástroje, cédéčka i gramofonové desky. Vídeňané už ho znají. Ten první se v rakouské metropoli otevřel v roce 2015. Zřídil ho samotný magistrát rakouské metropole. Konkrétně oddělení odpadového hospodářství.

„48er Tandler vyrostl v opravdovou instituci a stal se středobodem snahy o předcházení vzniku odpadů ve Vídni. Aktivní prevence plýtvání přispívá k ochraně klimatu a díky smysluplnému znovupoužití nepoškozených starých předmětů lze také ušetřit dost peněz,“ líčí důvody úspěchu radní pro ochranu klimatu z vídeňské radnice Jürgen Czernohorszky.

Foto: Christian Fürthner Vídeň otevřela letos v létě už druhý re-use obchod

Koncept je to nejenom oblíbený, má i výsledky. Vídeň spočítala, že jen díky prvnímu obchodu s použitým zbožím se podařilo ušetřit okolo 300 tun odpadu ročně. I to vedlo k rozhodnutí otevřít druhý obchod na protějším břehu Dunaje. Stalo se tak na začátku července.

Město přitom do projektu zapojuje například i sociálně prospěšnou dílnu. Ta se stará o sběr elektroniky. Všechno zboží se pak kontroluje ještě jednou – před samotným prodejem. Dodávají ho především sběrné dvory. Ty mají nově samostatný box, kam se dají umístit věci, které by mohly ještě sloužit. Výběr re-use obchodu ale pochází i z nevyzvednutých předmětů ze ztrát a nálezů. Třetí kategorii tvoří nevyužité zásoby městských organizací.

Peníze, které obchod vydělá, se Vídeň rozhodla darovat na dobré účely, putují k lidem bez domova, do integračních center nebo do útulků.

O něco dál než rakouská metropole se svými dvěma obchody je Švédsko. Tam funguje dokonce celý re-use obchodní dům. V něm je čtrnáct specializovaných prodejen, kavárna, škola designu i první bazar společnosti IKEA.

I tady se o to postaralo samo město. Obchodní dům zřídila radnice Eskilstuny, která má 65 tisíc obyvatel. Narozdíl od Vídně však re-use obchodní dům ve Švédsku funguje zcela tržním způsobem. To znamená, že v roce 2020 byl obrat 15,4 milionu švédských korun. To dělá 36,2 milionu korun českých. Město nicméně oceňuje, že díky domu kromě jiného vytváří pracovní místa, a to okolo padesátky.

ReTuna Återbruksgalleria se rovněž otevřela už v roce 2015. Radnice tehdy koupila budovu hned vedle recyklačního centra. Zboží pochází ze sběrných dvorů, v obchodním domě je následně protřídí a pak rozvezou do jednotlivých prodejen. Jejich součástí často bývá i dílna, to znamená, že v případě potřeby je možné nábytek a další předměty opravit.

Ve švédské nabídce je zboží do domácnosti, sportovní náčiní, oblečení, knihy nebo elektronika. Specialitou je také ekologické květinářství s recyklovanými květináči.

Úspěch tvoří především to, že se zde prodává skutečně kvalitní zboží, designově upravené ve zmíněných dílnách. Díky tomu všemu obchodní centrum ReTuna navštěvují zákazníci z celého Švédska.