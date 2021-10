Vedení Vídně kráčí vstříc udržitelnosti s otevřenou náručí. Nedávno rakouská metropole představila podobu čtvrti, která ve svých ulicích téměř nepočítá s automobily, a nyní oznámila plány na vybudování flotily elektrifikovaných taxíků, jež nebude potřeba ani nabíjet u stojanu, ani připojovat do sítě kabelem. Veškeré nabíjení vyřeší stisknutí jediného tlačítka na určeném parkovacím stání.

Technologie, díky které je něco takového vůbec možné, se nazývá Matrix Charging. Jedná se o nabíječku zabudovanou přímo do vozovky, respektive do místa vyhrazeného jako parkovací stání pro taxíky. Aby bylo možné elektromobil s její pomocí nabíjet, musí být vybaven kompatibilním konektorem zabudovaným do podvozku auta.

Řidiči vozu pak stačí najet nad konektor a stisknout na palubní desce příslušné tlačítko. Konektor se následně již sám automaticky propojí s nabíječkou a vůz se začne nabíjet. Řidiči tak odpadá veškerá nutnost vyhledávání nabíjecích stanic, popřípadě manipulace s klasickým nabíjecím konektorem a kabelem.

Konektor ve spojení se zařízením zabudovaným ve vozovce Foto: eTaxi Austria

„Vytváříme zde ukázkový mezinárodní projekt, který může udržitelně změnit městskou dopravu. Vídeň je vzorovým městem v oblasti klimatu a vydává se touto cestou jako první. Z přechodu na elektrickou flotilu taxi profituje celé město a jeho obyvatelé. Snižujeme tím emise i hluk a zvyšujeme kvalitu ovzduší v místě, kde žijeme,“ uvedl za vídeňský magistrát radní pro hospodářství Peter Hanke.

Osm míst a 56 taxíků

Vídeň má v rámci projektu pojmenovaného eTaxi Austria v plánu do dvou let vybudovat celkem osm takových nabíjecích parkovacích míst, na kterých se bude moci dobíjet celkem 56 vozidel vídeňské taxislužby. Vybudování, ale také provoz nabíjecí infrastruktury si vezme na starosti městský energetický podnik Wien Energie. A aby byl projekt co nejzelenější, společnost se zavázala nabíjet vozy energií získanou pouze z obnovitelných zdrojů.

Vídeň momentálně nabízí více než tisíc nabíjecích stanic určených pro širokou veřejnost. V budoucnu by u nich měla stále častěji zastavovat i taxi, jelikož rakouské hlavní město chce, aby veškerá vozidla taxislužeb uvedená do provozu od roku 2025 využívala pouze alternativní bezemisní pohon. První elektrické taxíky a nabíjecí taxistanoviště eTaxi Austria by měly být připravené koncem prvního pololetí příštího roku.

Samotné taxíky dodá společnost Vibe Moves You, přičemž flotila bude tvořena vozy Hyundai Ioniq 5 a VW ID.4. Oba typy vozů podporují nabíjení 11 kW, technologie Matrix Charging pak nabízí efektivitu přenosu vyšší než 99 procent a výkon až 22 kW AC a 50 kW DC při 400 voltech a 100 kW DC při 800 voltech.

Součástí projektového konsorcia nového způsobu nabíjení taxíků je mimo města i hospodářská komora, společnost Easelink, místní taxislužby, půjčovna elektromobilů, výzkumné a odborné agentury nebo automobilka Hyundai.

Do realizace projektu, který mimo Vídně běží také ve Štýrském Hradci, bude dohromady investováno 7,5 milionu eur (bezmála 200 milionů korun). Kolem 2,2 milionu eur (55 milionů korun) z této částky tvoří podpora z Klimatického a energetického fondu Spolkového ministerstva pro klima, životní prostředí, energie, mobilitu, inovace a technologie.