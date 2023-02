Víno a whisky nad zlato. Český fond se specializací na alkohol vyrostl na 300 milionů korun

Když už nevíte, do čeho investovat peníze, které vám leží ladem, zkuste alkohol. Společně s uměním či veterány jde v Česku stále o poněkud netradiční aktivum, jeho popularita v posledních letech však vzrostla. Mimo jiné také proto, že dokáže držet svou hodnotu i v době, kdy padají akcie či dluhopisy, a dokonce i zlato ztrácí svůj jindy sebejistý lesk. Český investiční fond zaměřený na prémiové víno a whisky Wine Management tak během loňského roku připsal klientům 13,49 procenta.

Fond pro kvalifikované investory, kteří chtějí své finance hodnotit prostřednictvím lahví vína a whisky, vznikl v roce 2018. Od té doby hodnota jeho portfolia vzrostla o 52,34 procenta. Je tvořeno 32 764 lahvemi investičních vín v hodnotě asi 276 milionů korun a 751 lahvemi investiční whisky v hodnotě přibližně 22 milionů korun. A dělí se o ně 266 investorů.

„Poslední dekáda byla co do ekonomické úrovně České republiky velmi povedená. Důsledkem toho jsou rekordní úspory českých domácností i firem. Díky tomu mohou své finance vkládat také do alternativních investic, tedy starožitností, veteránů, umění či právě vína a whisky. V našich končinách jde stále o poměrně nové aktivum, ale ukazuje se, že taková investice funguje jako stabilizační prvek portfolia,“ říká Martin Kovář, zakladatel fondu Wine Management.

Zdůrazňuje ale, že alternativní investice neslouží pro střádání celoživotních úspor. Představují vhodný nástroj především pro ty, kdo již mají své investice rozprostřené mezi nemovitosti, akcie a dluhopisy. Teprve tehdy přicházejí na řadu ty méně tradičního rázu. Nedávná studie z Univerzity aplikovaných věd ve Švýcarsku dokonce upozorňuje na to, že když investor vloží deset procent svých prostředků právě do prémiového vína, stabilizuje tím celé portfolio.

Foto: Macallan V portfoliu fondu se nachází například edice Red Collection z palírny Macallan

„Inflace bude nějakou dobu zvýšená, takže očekáváme, že investoři se zaměří na uchování kupní síly svého portfolia. Právě investice do reálných aktiv jsou jednou z možností, jak uchránit kupní sílu svého majetku,“ dodává Kovář. A zmiňuje, že i díky důvěře klientů se jeho fondu podařilo získat nové finanční prostředky, díky čemuž mohl se svým týmem doplnit portfolio o zajímavé lahve.

Řeč je zejména o Royal Salute, nejluxusnější značce blendované skotské whisky, která vznikla jako projev úcty britské královně Alžbětě II. – založena byla v roce 1953 u příležitosti její korunovace. V portfoliu českého fondu se nachází edice Age Collection II. tvořená deseti lahvemi ve stáří 25 až 55 let. Její pořizovací cena byla 1,5 milionu korun a dnes její hodnota dosahuje 3,2 milionu korun.

„Této edice je na světě jen 21 kousků. K alokovaným lahvím je velmi těžké se dostat. Nám se ale podařilo Českou republiku dostat na whisky mapu a díky tomu se nám otevírají dveře k dalším zajímavým nákupům. Loni se nám podařilo získat také jednu ze 147 lahví, které vznikly k příležitosti 75 let královny na trůnu. Jde o Platinum Jubilee Edition, jejíž stáří je 32 let,“ vyjmenovává Zdeněk Kortiš, odborný poradce Wine Management na stařené destiláty.

Portfolio rozšířily také například dvě lahve Royal Salute z edice Time Series – jedna je stará 52 let a druhá 51 let. Kortiš zmiňuje ale také lahve od Macallan, což je pro investory stálice. Macallanu se podle jeho slov velice dobře daří. Jen za poslední rok jeho index vzrostl o 10,69 procenta. Wine Management má ve svém trezoru s whisky třeba 72letý single malt a také Macallan Red Collection, tedy prestižní edici tvořenou lahvemi, jejichž stáří osciluje mezi 40 a 77 lety.

Kromě nových lahví získal Wine Management i významnou posilu, Erika Portangera, který v roli manažera portfolia dohlíží na výběr investičních vín. V oboru působí přes 25 let a spoluzaložil úspěšný švýcarský fond pro investiční vína, jehož aktiva nyní převyšují 30 milionů eur. Ve fondu ale dnes působí již jen jako akcionář.

„Z trhu je patrné, že víno skvěle performuje. Na londýnské burze Liv-ex vidíme, že prémiová vína loni vzrostla o devět procent. V posledních pěti letech sledujeme ale růst více než 50 procent. Zajímavé je, že zlatu, které normálně slouží jako pojistka proti inflaci, se loni tolik nedařilo, kdežto víno se ukázalo být skutečně stabilním,“ přibližuje Portanger.

Nejlépe se pak daří burgundskému a šampaňskému, ale také vínům z Bordeaux, jelikož jsou o něco dostupnější a upoutávají pozornost stále více investorů. Vliv na rostoucí ceny mají také změny klimatu – produkce je malá a stále se propadá. Portanger jako příklad uvádí nabídku burgundského z roku 2021, které jde do prodeje v současnosti. Historicky se na trh dostává v nejmenším množství, jelikož se vinaři v roce 2021 potýkali s nečekanými jarními mrazy na vinicích.

Foto: Wine Management Novým členem Wine Management se loni stal Erik Portanger

Klimatické změny ale trh s vínem proměňují i jinak. Vína, která nebyla před lety tolik zajímavá, jako je například ryzlink z Německa, se najednou dostávají ve větší míře do hledáčku investorů. Mají totiž obavu, že v budoucnu tato vína z nabídky zcela zmizí. „Ta nejlepší vína světa časem nebudou existovat, nebudou taková, jaká je známe dnes. A až zmizí, zmizí nadobro. Takže současní investoři si uvědomují, že investicí do prémiových vín vlastní kousek historie. Což samozřejmě znamená, že ceny takových vín dále porostou,“ dodává Portanger.

I vlivem těchto změn se fond Wine Management v uplynulých pěti letech proměnil z klubové záležitosti na fond střední velikosti. A Martin Kovář říká, že má ambici stát se předním evropským hráčem. V Evropě investiční fondy zaměřené na alkohol existují, ale stále je prostor pro vybudování subjektu, který jim dokáže konkurovat.

„V Česku k tomu navíc máme předpoklady. Máme bohatou historii vinařské kultury, která s novou generací vinařů rychle roste, skvěle se u nás daří pivu a zavedená je také tradice ovocných pálenek. Zároveň jsme jakýmsi průsečíkem všech alkoholických nápojů. Dostává se k nám vodka ze severovýchodu, pivní vlivy z Anglosaska a víno z jihu. Na tohle bych na tyhle tradice navázal a pozvedl je na investiční úroveň,“ uzavírá Kovář.