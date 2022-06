Virtuální školitelé s umělou inteligencí zaujali investory. Český WeBoard na ně získal 10 milionů

Je to celé jakoby. Zatím se na lidi, kteří si ty situace zkoušejí, mračí jen hlava z monitoru. Ale až se na ně bude šklebit opravdový zákazník, budou už vědět, jak by se měli zachovat. To díky virtuálním školitelům, kteří mají umělou inteligenci a komunikaci se zákazníky suplují. A sami se při ní učí. Jsou určeni pro výcvik a výuku zaměstnanců a firma WeBoard, která s nimi přišla, je úspěšně začala rozšiřovat po tuzemských společnostech. A teď na svůj další rozvoj získala skoro 10 milionů korun od fondu Nation 1.

Pre-seed investice je ve výši 400 tisíc eur a WeBoard ji hodlá využít k automatizaci, zdokonalení současných botů, vývoji dalších virtuálních školitelů a taky k expanzi. „V současné době již jednáme o rozšíření svého působení do Spojených států,“ říká Martin Možnar, spoluzakladatel a COO WeBoardu.

Společnosti nyní plánuje zdvojnásobit svůj tým. A nebojí se ani dalších změn, jak ukázala, když nedávno svůj produkt překopala. „WeBoard původně podnikali školení ve virtuální realitě, což je ale technicky a finančně náročné. Ne každá společnost si může dovolit brýle a všechnu potřebnou techniku,“ popisuje Petra Gordan, senior associate v Nation 1. Tým se tak rozhodl zvolit digitální personu – právě zmíněný obličej, který na školené hledí z monitoru.

Tím řešení zpřístupnili, takže teď na trénink stačí počítač s internetovým prohlížečem. Školit takto jde jak tvrdé dovednosti, jakými jsou znalosti a návyky, tak ty měkké, třeba právě komunikaci s ostatními.

Opravdový rozhovor, byť se strojem, umožní lidem zažít si reální situace na vlastní kůži ještě nanečisto.Tedy ještě před tím než se dostanou třeba k rozhovoru s nepříjemným zákazníkem. Umělá inteligence se dokáže přizpůsobit dané situaci a v reálném čase reagovat na konkrétní podněty.

„Zážitek z klasického online školení v lidech dlouho nezůstane. Proto jsme se rozhodli jít interaktivnější cestou,“ vysvětluje záměr Možnar. Po interakci platforma nabízí zpětnou analýzu výsledků školeného zaměstnance.

Mezi klienty WeBoardu patří McDonald’s, Česká spořitelna nebo Alza. Startup věří, že díky systému je nábor rychlejší i levnější, zároveň platforma pomáhá ulehčit práci opravdovým školitelům, kterým se uvolní kapacity. „Vedle samotného řešení máme důvěru v tým a jeho schopnost proniknout se svým startupem velmi brzy do dalších zemí,“ uvádí za Nation 1 Gordan.

WeBoard je jedním z osmi startupů, které byly vybrány do letošní akcelerace fondem Nation 1. A jedním ze tří projektů, kterým v letošním kole svého akcelerátoru venture kapitálový fond přislíbil finanční podporu. Spoluzakladatelé firmy jsou kromě Možnara také Radim Tvrdoň a Jan Šebesta. Společnosti vznikla na jaře 2021, ale tento tým spolu fungoval už dřív. Vytvářeli a dosud spolu vytvářejí kartonové brýle na 3D virtuální realitu.