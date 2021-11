Společnosti Penta Real Estate, Kaprain Group a Sekyra Group mají v plánu proměnit podobu současné Prahy 6, konkrétně více než 20 tisíc metrů čtverečních tvořících část Vítězného náměstí. Tuto zastavitelnou plochu mezi ulicemi Evropská a Jugoslávských partyzánů společnosti získaly od Vysoké školy chemicko-technologické (VŠCHT) za částku převyšující jednu miliardu korun.

„Je to jednoznačně jedno z nejzajímavějších míst v Praze, na koncepci polyfunkční zástavby s dostatkem zeleně a veřejného prostoru chceme vypsat mezinárodní soutěž. Praha je sama o sobě pro architekty přitažlivá, v případě dostavby Vítězného náměstí můžeme čekat opravdová světová esa,“ říká za konsorcium tří developerských společností ředitel komerční výstavby Penty Pavel Streblov.

Plánem je na zakoupených pozemcích, které tvoří podstatnou část severozápadního kvadrantu Vítězného náměstí, vybudovat kanceláře, obchody, ale i bytové jednotky. Soutěž mezinárodních parametrů, během které budou vybrány ty nejlepší návrhy, jak s daným prostorem naložit, chtějí developeři vypsat ještě během tohoto roku. Pokud půjde vše podle plánu, měla by realizace vítězného návrhu proběhnout do roku 2028.

Kvadrant Vítězného náměstí mezi ulicemi Evropská a Jugoslávských partyzánů Foto: Google Maps

Podle Penty se dostavbou dovrší původní urbanistický koncept z 20. let minulého století, který vytvořil architekt Antonín Engel. S výstavbou na tomto prostoru dlouhodobě počítá i územní plán Prahy a původní Engelův záměr respektoval i vítězný návrh architektonické soutěže na urbanistické a dopravní řešení Vítězného náměstí, kterou v roce 2018 organizoval Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy.

Pro VŠCHT by mohla získaná finanční částka představovat pomoc v řešení dlouhodobě tíživého problému, kterým je nedostatek prostor. Část získaných prostředků by proto měla putovat na realizaci plánu postavení nové univerzitní budovy. Ta poskytne zázemí pro výuku, studenty i akademiky. Zároveň by měly finance posloužit pro vybudování nezbytných laboratoří, které jsou podstatné pro mezinárodní vědeckou spolupráci.

„Součástí dlouhodobé vize a poslání VŠCHT je podpora nadaných studentů a příprava špičkových expertů, kteří pomáhají naší společnosti řešit zásadní problémy dneška, jako je například sucho, nové zdroje energie nebo bezpečnost potravin a léčiv. Nová univerzitní budova je nutným předpokladem, abychom tuto roli mohli plnit i do budoucna,“ uvedl rektor VŠCHT Pavel Matějka.

„Proces prodeje běží podle předem dohodnutého, standardního časového a právního rámce. Navyšování výzkumných a výukových kapacit je součástí dlouhodobé vize rozvoje VŠCHT, záměr prodeje opakovaně projednával akademický senát a schválila jej naše správní rada,“ uzavírá Michal Janovský, tiskový mluvčí VŠCHT.