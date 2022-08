Viva saké! Japonsku klesají daňové příjmy, a tak chce mladé občany přimět k většímu pití alkoholu

Pijte alkohol, podpoříte tím ekonomiku. Byť se v dnešním světě snaží mnoho iniciativ podobné nezdravé návyky spíše omezovat, v Japonsku se rozhodli, že vyzvou své obyvatelstvo, aby začalo konzumovat alkohol ve větší míře. Tamní vládní představitelé totiž pozorují klesající daňové příjmy. Mladá japonská generace pije méně alkoholu než její rodiče, což má nepříznivý dopad na daně z takových nápojů, jako je rýžové víno saké. Národní daňová agentura proto vyhlásila celostátní soutěž, jejímž cílem je přijít s nápady, jak tento trend zvrátit.

Kampaň „Viva saké!“, na kterou upozornil například britský deník The Guardian, doufá, že mladí navrhnou nové plány, jak zatraktivnit pití alkoholu a podpořit tento průmysl. Soutěž vyzývá mladé lidi ve věku 20 až 39 let, aby se podělili o své podnikatelské nápady, které by mezi jejich vrstevníky nastartovaly poptávku po japonském saké, pálence šóčú, whisky, pivu nebo vínu.

Skupina, která soutěž pro daňový úřad pořádá, tvrdí, že k poklesu prodeje alkoholu vedou nové návyky – částečně vzniklé během pandemie covidu, stejně jako stárnutí populace. Chce proto, aby soutěžící přišli s propagačními akcemi, novými značkami či s nejmodernějšími marketingovými plány zahrnujícími umělou inteligenci. Japonská média uvádějí, že reakce jsou smíšené, přičemž někteří kritizují snahu o podporu nezdravého návyku.

Mezitím už se na internetu objevily svérázné nápady – například slavné herečky „vystupující“ v digitálních klubech jako hostesky; ovšem nikoli osobně, ale prostřednictvím virtuální reality. Soutěžící mají na předložení svých nápadů čas do konce září. Nejlepší plány pak budou s pomocí odborníků rozpracovány, než budou v listopadu představeny finální návrhy.

Na internetových stránkách kampaně se uvádí, že japonský trh s alkoholem se zmenšuje. Viníkem je kromě klesající porodnosti i stárnutí obyvatel. Nedávné údaje daňové agentury ukazují, že v roce 2020 lidé pili méně než v roce 1995, přičemž průměrné množství zkonzumovaného alkoholu kleslo ze 100 litrů na 75 litrů ročně na osobu. Pro srovnání – podle údajů Českého statistického úřadu v České republice v letech 1995 až 2020 kolísala průměrná spotřeba alkoholu na jednoho obyvatele mezi 165 až 190 litry.

Úměrně klesající spotřebě se v průběhu let také snížily příjmy z daní z alkoholu. Podle deníku The Japan Times tvořily v roce 1980 pět procent celkových příjmů, ale v roce 2020 pouze 1,7 procenta. Celkové příjmy z daně z alkoholu v rozpočtovém roce 2020 klesly v Japonsku ve srovnání s předchozím rokem o více než 110 miliard jenů (19,7 miliardy korun) na 1,1 bilionu jenů (196 miliard korun). Podle Národní daňové agentury se jedná o největší pokles příjmů z daně z alkoholu za posledních 31 let.

S přispěním ČTK