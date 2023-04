Vlajkový vůz Volkswagenu přijíždí. ID.7 má být jeho dosud nejvychytanějším elektromobilem

Budoucnost Volkswagenu je elektrická, o čemž svědčí neustále se rozrůstající rodina ID., pod kterou automobilka své elektrické vozy uvádí na trh. Jejím nejnovějším – již šestým – členem je model ID.7, jímž Volkswagen nahrazuje své legendární koráby dálnic.

Modely jako Aerton či Passat patří mezi tradiční zástupce německých limuzín, ty však začnou v příštích letech ze silnic postupně mizet. Nahradí je nová vlajková loď automobilky Volkswagen – čistě elektrický model ID.7, který se snaží vychytat všechny chyby, jichž se u předchozích modelů v Německu dopustili.

Svým vzhledem se ale ID.7 o žádnou velkou revoluci nepokouší, nýbrž decentním způsobem propojuje tradici s inovací. Již na první pohled dává vědět, že se chce držet tradičního pojetí velkých sedanů, které se neztratí ve fleetové flotile ani v garáži rodinného domu. S délkou pěti metrů a rozvorem dosahujícím téměř tří metrů totiž dokáže nabídnou prostorný a pohodlní interiér i příjemných 532 litrů objemu v zavazadlovém prostoru, který se po sklopení zadních sedadel může zvýšit až na 1 600 litrů. Komu by tyto hodnoty přišly málo, může se navíc těšit na příchod verze kombi.

I přes praktičnost mu ale nechybí pořádná dávka dynamiky. ID.7 se hrdě hlásí k designu rodiny ID. zakládající si na co nejmenším koeficientu odporu karoserie. V případě ID.7 má hodnotu 0,23, což ho řadí mezi vozy, jež dovedou proklouzávat masou vzduchu vůbec nejefektivněji.

Foto: Volkswagen Novinka pracuje s dynamikou i praktičností

Čelní maska je minimalistická, jen lehce rozvlněná a prolamovaná a bez větších výdechů. V minimalistickém duchu se nesou i světlomety zahrnující jednoduchou čistou linku denního svícení. Ta největší divočina se odehrává na zádi, na níž najdeme velkou světelnou lištu táhnoucí se od levé strany na pravou, kde jedinou překážkou v toku světla je logo automobilky.

Minimalisticky bylo přistupováno i k interiéru. I jemu vévodí čisté a jasné linie, které nejsou téměř vůbec narušovány kulatými či oblými tvary fyzických tlačítek. Těch je tu jen nezbytné minimum. Zajímavostí je, že tento přístup se promítnul i do podoby digitálního přístrojového štítu vozu. Ten je skutečně miniaturní – zobrazování nejdůležitějších informací řidiči totiž Volkswagen přenesl na head-up displej, který pracuje i s funkcí rozšířené reality.

Nastartujte svou kariéru Více na CzechCrunch Jobs BI Business analytik SAZKA a.s.

Senior IT projektový manažer SAZKA a.s.

Embedded Software Engineer Trezor

Test Analyst / Test Engineer SAZKA a.s.

Středobodem samotného interiéru se tak stává centrální dotykový displej infotainmentu, který naopak dostal královských 15 palců. Oproti předchozím členům rodiny ID. je výrazně propracovanější, prostředí je přehlednější a ovládání intuitivnější. Není tak nutné děsit se složitého proklikávání do některých často používaných ovládacích prvků, jako je například nastavování klimatizace. Ty jsou pevně zakotveny na stacionární horní a spodní liště.

O maximální pohodlí celé posádky se starají příjemné sedačky. Kromě jiného nabízejí i funkci masáže několika partií zad, chytrá klimatizace automaticky kontroluje proudění vzduchu a nechybí ani nabušené audio. Atmosféru ve voze lze navodit i celou škálou barev ambientního osvětlení, případně vypnutím stínění střešního okna.

Podívejme se však na technické schopnosti vozu. I zde se Volkswagen snažil posunout vše na novou úroveň. Základem novinky je stará dobrá MEB platforma, které ovšem inženýři nadělili řadu vylepšení. ID.7 bude nabízen s novou generací elektromotorů o výkonu 285 koňských sil, později ho doplní ještě výkonnější verze.

Foto: Volkswagen Stejně jako exteriér se i interiér nese v minimalistickém duchu

Inovace se dotkly i baterií, které mají vyšší kapacitu, což v praxi znamená vyšší dojezd na jedno nabití. Celková kapacita činí 82 kWh a baterii lze nabíjet výkonem až 170 kW. Na jedno nabití by měl být vůz schopen ujet až 615 kilometrů. Časem by měla dorazit ještě verze s kapacitou baterií 91 kWh, která nabídne dojezd až 700 kilometrů na jedno nabití.

Technologické novinky se týkají i výbavy vozu, respektive nejrůznějších jízdních asistentů. Vedle již klasického tempomatu či funkce udržování jízdy v jízdním pruhu bude k dispozici také automatická změna jízdního pruhu či asistent parkování, který umožní zaparkovat automobil i na dálku prostřednictvím aplikace v telefonu a uložených parkovacích manévrů pro dané místo.

Novinka by měla dorazit v druhé polovině roku 2023, přičemž první kusy by se měly k zákazníkům dostat ještě letos. Za jakou částku bude dostupná, prozatím není jasné, nicméně cena by se měla pohybovat okolo 1,5 milionu korun.